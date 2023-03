Super League FCL muss die «Expected Goals» reinmachen, dann ist ein Sieg in Genf möglich Will der FC Luzern weiterhin mit einem Spitzenplatz in der Super League flirten, muss er am Sonntag (14.15 Uhr) in Genf gegen Servette punkten. Zu schaffen machen Trainer Mario Frick die zu vielen ausgelassen Topchancen seiner Angreifer. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regelmässig beklagt FCL-Trainer Mario Frick nach den Spielen die fehlende Kaltblütigkeit und Effizienz der Angreifer. Ein Blick aufs Torkonto seiner Stürmer zeigt nach 23 Runden keine positive Bilanz: Dejan Sorgic ist mit vier Treffern der erfolgreichste Angreifer des Frick-Teams. Der derzeit wegen einer Fussverletzung ausfallende Asumah Abubakar kommt mit drei Toren auf den zweiten Platz.

Der letzte FCL-Torschütze war Martin Frydek beim 1:0-Heimsieg gegen GC. Der 30-jährige Tscheche ist linker Aussenverteidiger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. 2. 2023)

Der Trainer hat noch kein fixes Angriffsduo oder einen Mittelstürmer – wenn im System mit nur einer Spitze gespielt wird – gefunden. Frick bestätigt diesen Umstand:

«Ich bin auf der Suche – und hoffe, dass ich jetzt die Lösung gefunden habe.»

Auf welche Stürmer setzt Frick gegen Servette?

Pascal Schürpf (drei Tore) dürfte im Auswärtsspiel gegen Servette vorne erneut gesetzt sein. Wer neben ihm angreift, ist offen. Ist es der mit 33 Jahren gleichaltrige Dejan Sorgic? Oder steht der schwedische Winterneuzugang Benjamin Kimpioka, 23, in seinem fünften Ligaspiel für Luzern zum zweiten Mal in der Startelf? Eine andere Option wäre der schnelle Togolese Thibault Klidjé. Allerdings hat der 21-Jährige einen Makel: In seinen 13 Einsätzen mit einer Gesamtspielzeit von fünf Stunden und 53 Minuten schoss er weder ein Tor noch gab er eine Vorlage.

Dabei besass Klidjé mindestens zwei erstklassige Gelegenheiten im zweiten Saisonteil. Im ersten Spiel nach der Winterpause zu Hause gegen den FC Zürich kam er aus wenigen Metern blank zum Abschluss, Torhüter Zivko Kostadinovic lag bereits am Boden. Statt in die leere Torecke zu zielen, schoss Klidjé den Goalie an. Statt 3:0 stand es am Ende 2:2. Zürichs Einwechselspieler Roko Simic hatte in den letzten Minuten doppelt getroffen.

Im nachfolgenden Heimspiel gegen YB wurde Klidjé wieder eingewechselt. 1:1 stand es, der FCL dominierte und der Togolese konnte allein in Richtung Anthony Racioppi laufen. Doch der Keeper des Leaders musste nicht mal eingreifen, denn Klidjé verzog den Schuss, der Ball kullerte in Richtung Eckfahne. Die Partie endete 1:1-Remis.

Expected-Goal-Modell zeigt, wie hoch die Chance auf einen Treffer war

Natürlich ist Klidjé nicht der einzige Luzerner, der im Abschluss sündigt. Seine Aktionen zeigen aber auf klare Weise, was Frick meint, wenn er von nicht erzielten «Expected Goals», die zu erwartenden Tore, spricht. Das Expected-Goal-Modell zeigt, wie hoch die Chance auf einen Torerfolg wirklich war und berechnet für jeden Abschluss anhand mehrerer Faktoren einen Wert. Entscheidend ist dabei unter anderem, von wo auf dem Feld der Abschluss erfolgte, wie der Winkel zum Tor war und wie viele Gegenspieler sich noch zwischen Ball und Tor befanden.

Der xG-Wert (für «Expected Goals») liegt immer zwischen 0 und 1. Mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet. «xG 0,25» bedeutet also: 25 von 100 Schüssen aus dieser Position führen zu einem Treffer. Welchen xG-Wert Klidjés Topchance gegen den FCZ hatte, ist nicht bekannt. Er dürfte aber nahe bei 1 gelegen haben.

Frick würde natürlich auch einen 1:0-Sieg nehmen

Frick findet diese ausgefeilte Art der Statistik, die differenziert zwischen dem Abschluss ohne Gegenspieler aus dem Fünfer und dem 20-Meter-Weitschuss, «sehr interessant.» Er gibt zu, dass seine Schützlinge bei den «Expected Goals» klar hinter den Erwartungen geblieben seien. «Wir haben viel zu wenig Tore gemacht.» Ein Blick auf die Statistik zeigt: Der FCL hätte bisher knapp 42 Tore erzielen müssen. Tatsächlich getroffen hat er aber nur 34-mal.

Will der sechstrangierte FCL weiterhin mit einem Spitzenplatz liebäugeln, muss er gegen Servette punkten, das mit fünf Zählern Vorsprung Zweiter ist. «Mit einem Sieg hätten wir nochmals die Chance, ganz vorne heranzukommen», so Frick. Servette ist zu Hause noch ungeschlagen, der letzte Luzerner Vollerfolg dort ist länger her (3:1 am 28. November 2020). Die letzten beiden Direktduelle in Genf endeten 1:1-Remis. Frick sagt, ihm würde nun auch ein Tor reichen, «wenn Servette keins macht».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen