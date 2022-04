FCL nach Cup-Crash: Fokus voll auf dem Abstiegskampf

Super League FC Luzern nach Cup-Crash: Fokus jetzt voll auf den Abstiegskampf Der FC Luzern muss am Sonntag (16.30, St.-Jakob-Park) punkten. Trainer Mario Frick sagt: «Jetzt folgen noch sechs Finalspiele.» Aber die Cup-Niederlage in Lugano steckt noch in Leib und Seele. Turi Bucher Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Video: Tele 1

Wunschvorstellung: Der FC Luzern profitiert am Donnerstagabend im Penaltyschiessen vom ersten verschossenen Lugano-Elfmeter durch Mijat Maric und zieht nicht nur feiernd in den Cupfinal ein, sondern tritt morgen Sonntag auch mental gestärkt auswärts beim FC Basel zum nächsten Kampf um den Ligaerhalt an.

Realität: Der FC Luzern verschiesst im Cup-Halbfinal im Tessin selber zwei Penaltys durch Filip Ugrinic und Pascal Schürpf; Torhüter Marius Müller kann keinen einzigen Schuss parieren. Der FCL möchte sich einbilden, in Basel mit breiter Brust antreten zu können – aber die Cup-Wunde, sie ist gross, tief, offen, schmerzhaft.

Luzerns Trainer Mario Frick vollführte im Cornaredo zu Lugano nach dem 1:1-Ausgleich (89. Silvan Sidler) und nach dem 2:2-Tor (119. Asumah Abubakar) erst recht Freudensprünge, stürmte jubelnd aus seiner Coachingzone ins Spielfeld. Rund zwölf Stunden später leugnet Frick die Realität nicht: «Wir haben zweimal einen Rückstand aufgeholt, das Momentum ist auf unsere Seite gekippt. Danach noch so auszuscheiden und den Cupfinal zu verpassen, ist schon ein sehr hartes Verdikt. Wir waren zerstört. Wir waren alle traurig.»

Mario Frick: Frust statt Freude. Martin Meienberger / freshfocus

«Eine Wunde, die sich ganz langsam schliessen wird»

Frick wird gefragt, wie denn die Stimmung in der Mannschaft und auch bei ihm sei, so wenige Stunden nach dem Cup-Out, und der FCL-Coach will nichts beschönigen. «Schwierig, es ist schwierig.» Bis Freitagmorgen früh um 04.30 Uhr sei er wach gewesen, sagt Frick, «ich habe mir den ganzen Match im TV nochmals angeschaut», und er hatte, als es draussen langsam zu dämmern begann, «immer noch das Gefühl, im falschen Film zu sein. Ja, es ist ein Rückschlag, es ist eine Wunde, eine, die sich ganz langsam schliessen wird. Wir werden wieder aufstehen.»

Im Kampf um den Ligaerhalt und gegen den Abstieg könnte dieses Wochenende für den FCL ein entscheidendes sein. Denn gleichzeitig wie der FCL in Basel antritt, spielen die Grasshoppers (fünf Punkte Vorsprung auf Luzern und auf den Barragerang) daheim gegen den voraussichtlichen Absteiger Lausanne. «Ich glaube nicht, dass an diesem Wochenende schon eine Entscheidung fallen wird», entgegnet Frick.

Doch: Wenn GC daheim Lausanne schlägt und der FCL in Basel nicht punktet, dürften der 9. Rang und die beiden Barragespiele gegen den Zweiten der Challenge League fix für Fricks Mannschaft reserviert sein. Wer denn schliesslich der Gegner des FCL sein könnte – Aarau, Schaffhausen, Winterthur oder gar Fricks Ex-Klub Vaduz –, damit beschäftigt sich der Luzern-Trainer weiterhin nicht. «Ich habe es bisher nicht einmal getan und werde es auch weiterhin nicht tun», sagt Frick.

Sorgic: «Wir haben die Moral und den Willen»

Dejan Sorgic im Zweikampf mit Luganos Fabio Daprela. Samuel Golay/Keystone

FCL-Stürmer Dejan Sorgic sagt vor der Partie am Sonntag in Basel: «Auch ich habe von Donnerstag auf Freitag wegen der Niederlage im Cupspiel nur wenige Stunden geschlafen. Aber vielleicht ist es gerade gut, dass es Schlag auf Schlag geht, dass gleich das nächste Spiel kommt. Es bleibt gar nicht so viel Zeit, zu grübeln, lange nachzudenken.» Der FCL, so Sorgic weiter, könne am Sonntag davon profitieren, dass sich GC und Lausanne «im Direktduell gegenseitig Punkte abnehmen. Und wir haben die Moral und den Willen, in Basel zu punkten.»

Seit der Verpflichtung von Trainer Mario Frick zeigt der FCL nach ersten Anlaufschwierigkeiten vor allem mental, aber auch spielerisch auf dem Rasen ein ganz anderes Gesicht. Die Aufholjagden in den letzten Super-League-Partien gegen Lugano, GC und St. Gallen sowie im Cup am Donnerstag haben die mentale Stärke, haben das Frick-Gen deutlich zu Tage gebracht. Frick hatte im Dezember bei seiner Unterschrift proklamiert, seine Mannschaft müsse als die fitteste der Liga in die Rückrunde steigen.

Physisch wie psychisch hat der FCL in den vergangenen Wochen den Beweis angetreten, dass er sich gegen den drohenden Abstieg zu stemmen vermag, dass er eigentlich ligatauglich ist. «Doch jetzt folgen noch sechs Finalspiele», erklärt Frick.

Nach dem bitteren Cup-Crash mental angeschlagen und am Boden zerstört – oder auf ein Neues begeistert und optimistisch auf Punktejagd? Die Partie gegen Basel im St.-Jakob-Park wird die Verfassung von Fricks FC Luzern schonungslos offenlegen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen