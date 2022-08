Super League FCL-Neuzugang Max Meyer kann sich vorstellen, länger zu bleiben: «Luzern als Sprungbrett? Das wäre unfair» Das ehemalige deutsche Fussball-Wunderkind Max Meyer gab in der Swisspor-Arena erstmals den Medien Auskunft. Der 26-jährige Mittelfeldspieler beantwortete auch heikle Fragen.

Max Meyer erinnert sich nicht mehr an ein Testspiel mit Schalke in Luzern. Aber er weiss noch, wie seine Mannschaft im Mannschaftsbus an der Horwerstrasse vorfuhr und zur Swisspor-Arena abbog. «Daran dachte ich zurück, als ich drei, vier Wochen vor meinem Wechsel erstmals wieder in Luzern war und mit den Verantwortlichen sprach.»

Max Meyer feiert nach dem erfolgreichen Einstand beim FC Luzern mit den Fans den 2:0-Heimsieg über den FC Sion. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. August 2022)

Das Stadion ist in seinem Gedächtnis haften geblieben. Max Meyer weiss auch, dass er zu dieser Zeit vor etwas mehr als sechs Jahren zusammen mit Breel Embolo für Schalke spielte. Der FCL-Neuzugang schwärmt vom Schweizer Nationalspieler und Ex-Basel-Profi:

«Breel ist ein super Typ, der sehr lustig und offen ist.»

Mit dem um ein Jahr jüngeren Embolo pflegt der 26-Jährige immer noch Kontakt. «Wir schreiben uns ab und zu. Nachdem ich in Luzern unterschrieb, meldete er sich postwendend und gratulierte.»

Während Stürmer Embolo nach je drei Bundesligasaisons auf Schalke und bei Gladbach in diesem Sommer zu Monaco in die Ligue 1 wechselte, kann Meyer jetzt ebenfalls mit einer attraktiven Lage am Wasser auftrumpfen:

«Ich bin überwältigt von der Stadt, schickte Breel Bilder von Luzern. Einen schöneren Ort gibt es nicht. Gegenwärtig wohne ich im Hotel Radisson Blue direkt am See.»

Vertrauen spüren und Spielpraxis bekommen

Aufgewachsen ist Max Meyer in Oberhausen im Ruhrpott. Er vergleicht seine Heimatregion nicht mit der Zentralschweiz. Am Wichtigsten ist ihm, dass er sich hier wohl fühlt, das Vertrauen der Verantwortlichen spürt und regelmässig spielen kann. Die deutsche Sprache und der nicht allzu lange Weg zur Familie nach Deutschland sind weitere Trümpfe, die der FCL bei der Verpflichtung des ehemaligen Fussball-Wunderkinds in die Waagschale werfen konnte.

Die Feuertaufe mit seinem neuen Team hat der Neuzugang bereits seit letztem Samstag und dem 2:0-Heimsieg über Sion hinter sich. Er wurde für die letzten 30 Minuten im rechten Mittelfeld eingewechselt. Wenn nicht Heinz Lindner im Tor der Walliser reflexstark reagiert hätte, wäre schon das erste Tor von Max Meyer in Luzern zu bejubeln gewesen. Der nur 1,73 Meter grosse Edeltechniker ist kein Mann der grossen Töne. Er lässt lieber andere über sein Talent reden.

Bemerkenswert findet er die drei Platzverweise gegen seine Elf:

«Gleich beim Einstand drei rote Karten gegen meine Mannschaft. Das habe ich noch gar nie erlebt.»

Meyer selbst zählt zu den fairsten Profis überhaupt. In insgesamt 363 Spielen seit 2010 hat er nie Rot oder Gelb-Rot gesehen. Bloss 26 Mal die gelbe Verwarnungskarte. Darauf ist Max Meyer stolz.

Aufmerksam und höflich ist er auch im Gespräch. Dabei sorgte er vor viereinhalb Jahren für dicke Schlagzeilen, bevor er den damaligen deutschen Vizemeister Schalke nach einer auch für ihn erfolgreichen Saison verliess. Den Entscheid bereut er nicht: «Im Leben trifft man Entscheidungen, manchmal sind sie besser, manchmal weniger gut. Ich hatte mich entschieden, etwas Neues zu machen.»

Zum Ärger von Schalke wechselte er ablösefrei zu Crystal Palace.

«Die Premier League ist für die meisten ein Traum, ich konnte zwei Jahre lang in der besten Liga der Welt spielen. Deshalb ist meine Karriere sicher nicht schlecht gewesen.»

Roy Hodgson, der damaligen Coach von Palace und Ex-Trainer der Schweizer Nati, bezeichnet er als «Gentleman im Umgang mit den Spielern». In der letzten Halbsaison änderte Hodgson die Pläne mit Meyer, er verlor seinen Stammplatz und kam nach den Stationen 1. FC Köln und Fenerbahce Istanbul plus einer Leihe bei Midtjylland in Dänemark zum FCL, wo er bis Mitte 2024 unterschrieben hat.

Ob Luzern für ihn ein Sprungbrett sei, lautet die Frage. Max Meyer antwortet:

«Wenn ich sagen würde, es sei ein Sprungbrett, wäre das nicht fair dem Verein und den Fans gegenüber. Und sollte es für beide Seiten passen, kann ich mir auch gut vorstellen, länger zu bleiben.»

Er versuche, sich hier aus dem Karrieretief rauszukämpfen. «Mit 26 bin ich nach wie vor in einem guten Alter und hungrig, arbeite jeden Tag hart.»

Max Meyer (vorne) bei seinem Debüt für den FC Luzern gegen Sion-Stürmer Filip Stojilkovic. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. August 2022)

Erinnerung an den Final im Maracana und drei prägende Trainer

Sein grösstes Spiel der Karriere sei der Olympiafinal 2016 in Rio: «Wir verloren zwar, aber 80'000 Fans im Maracana gegen Brasilien, das war einfach überragend.» Gefragt nach seinem wichtigsten Trainer, zählt er drei Schalker auf: «Der langjähriger Ausbildner Norbert Elgert, Domenico Tedesco, der uns zum Erfolg führte, und Jens Keller, unter dem ich trotz Topkader schon mit 17 debütierte. Ich spüre grosse Dankbarkeit.»