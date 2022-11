Super League FCL plagt sich gegen Aufsteiger Winterthur ab – Berner beeindruckt mit seinem Team Nur 1:1-Unentschieden spielt der FC Luzern zu Hause gegen Winterthur. Das vom ehemaligen Kriens-Trainer Bruno Berner gecoachte Low-Budget-Team verblüfft auch in der Swisspor-Arena. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.11.2022, 11.29 Uhr

Der beim FCL ausgebildete Remo Arnold gewinnt nicht nur ein Kopfballduell gegen seinen Ex-Klub: Hier springt der Winterthurer Mittelfeldspieler höher als Sofyan Chader. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. November 2022)

Mohamed Dräger ist einer von wenigen Luzernern, der mit seiner Leistung nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Winterthur zufrieden sein kann. Der tunesische WM-Fahrer stellt zwei Wochen vor Endrundenbeginn nach dem drittletzten Spiel dieses Jahres mit dem FCL fest:

«Winterthur lässt uns in der ersten Halbzeit am Leben, wenn wir mit einem 0:2-Rückstand in die Pause gegangen wären, hätten wir das Spiel im zweiten Durchgang nicht mit individueller Klasse einigermassen drehen können.»

Die deutlichen Worte Drägers über den Auftritt der Mannschaft sind absolut gerechtfertigt. Knapp zwei Monate nach dem 6:0-Sieg auf der Schützenwiese in Winterthur sind die Innerschweizer gegen den Aufsteiger nicht bereit.

Jashari und einige Erfahrene sind mental nicht bereit

Ardon Jashari zieht nach Monaten überzeugender Spiele wieder einmal einen schlechten Tag ein. Verständlich, denn der defensive Mittelfeldspieler ist erst 20. Trotzdem: Auf die aufsässigen und im Kollektiv stark agierenden Gäste ist er mental nicht vorbereitet.

Das von den Premier-League-Klubs Arsenal und Leicester sowie mehreren Bundesligisten umworbene FCL-Juwel verliert in der Startviertelstunde gleich zweimal den Ball in der Platzmitte. Mit Remo Arnold gehört ein anderer ehemaliger Junior der Innerschweizer zu den FCW-Balleroberern. Jasharis zweiter Ballverlust führt zum 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Doch nicht nur Jashari macht in der ersten Halbzeit keinen guten Eindruck. In der Abwehr ist Marco Burch erneut zu passiv in den Zweikämpfen und bekundet Marius Müller nicht zum ersten Mal Mühe im Umgang mit dem Spielgerät. Am linken Flügel kommt Pascal Schürpf überhaupt nicht zurecht mit dem aggressiven Gegenspieler Adrian Gantenbein. Und Mittelstürmer Dejan Sorgic ist irgendwie auch nicht auf der Höhe.

Zu viele Spieler sind nicht parat, um den angestrebten dritten Sieg in Folge zu erringen. Vielleicht ist es im letzten Match gegen GC zu einfach gegangen: In Zürich schossen Sorgic (2) und Burch die Tore zum 3:1-Sieg, Schürpf und Jashari waren an den Treffern mit Vorlagen beteiligt.

Frick warnte vergeblich vor «anderer Winterthurer Mannschaft»

Dabei hatte Mario Frick seine Leute vor der Partie gewarnt: «Winterthur ist eine ganz andere Mannschaft als beim 6:0-Sieg.» Die Botschaft ist offenbar nicht bei allen angekommen. Und ebenfalls nicht die Bilanz des vom Budget her nominell klar schwächsten Teams der Super League: Die Zürcher sammelten bis zur Revanche gegen Luzern in sechs Spielen 13 Punkte. Nur Leader YB holte mehr.

Entsprechend unzufrieden stellt Frick nach dem Remis gegen Winterthur fest: «Wir sind ganz schlecht in den Match gestartet, sind viel zu passiv gewesen.» Der Liechtensteiner lobt dafür den Gegner:

«Seit ich in Luzern Trainer bin, hat noch keine Mannschaft so gut verteidigt wie Winterthur. Sie haben uns das Leben extrem schwer gemacht, liessen uns wenig Räume.»

Genugtuung für Berner gegenüber Meyer

Als Sieger dieses unentschiedenen Duells darf sich Bruno Berner fühlen, der frühere Erfolgsgarant beim SC Kriens in der Challenge League freut sich sehr über das 1:1 ganz in der Nähe seiner alten Wirkungsstätte, dem Kleinfeld:

«Für uns ist dieser Punktgewinn in Luzern grossartig.»

Im Gespräch mit seinem Winterthurer Spieler Samir Ramizi: Für den früheren Kriens-Trainer Bruno Berner ist die Rückkehr in die Innerschweiz ein Erfolg. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. November 2022)

Er lobt seine Spieler für die sehr gute Disziplin, die sie in den vergangenen Wochen immer an den Tag legten. «Wir setzten das fort in der Swisspor-Arena, der Start gelang uns optimal.»

Wie vor dem Spiel hadert Berner damit, dass seine Mannschaft das zweite Tor nicht schiesst: «Nach einer Viertelstunde hätten wir bereits im Minimum mit 2:0 in Führung liegen müssen.» Und in der Pause hätten sie gewusst, dass sie noch ein zweites Tor brauchen würden für den Sieg. Die Luft fehlt Winterthur in der zweiten Halbzeit, um die Kontermöglichkeiten zu Ende zu spielen. «Und mein ehemaliger Spieler skorte erneut gegen uns», so Berner. Wie schon im Hinspiel trifft Asumah Abubakar, in Kriens Topskorer von Berners Truppe.

Selbst wenn es der 44-jährige Zürcher nie zugeben würde: Die Vorstellung mit dem kleinen FCW in Luzern ist für ihn auch eine persönliche Genugtuung. Denn Berner und FCL-Sportchef Remo Meyer hatten das Heu noch nie auf der derselben Bühne.

Luzern – Winterthur 1:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 11’516 Zuschauende. – SR Piccolo.

Tore: 16. Di Giusto (Gantenbein) 0:1. 51. Abubakar (Dräger) 1:1.

Luzern: Müller; Dräger, Jaquez, Burch, Dorn; Beloko (69. Ardaiz), Jashari; Chader, Max Meyer, Schürpf (46. Abubakar); Sorgic (87. Emini).

Winterthur: Pukaj; Gantenbein, Lekaj, Gelmi, Diaby (84. Schättin); Corbaz (46. Kryeziu), Arnold; Di Giusto (84. Goncalves), Ramizi, Burkart (66. Seiler); Buess (74. Kamberi).

Bemerkungen: Luzern ohne Simani (gesperrt), Frydek, Kadak und Leny Meyer (alle verletzt). Winterthur ohne Fayulu, Ballet, Costinha und Rodriguez (alle verletzt). – 27. Lattenschuss Max Meyer. – Gelb-rote Karte: 83. Chader (nach Verletzung unangemeldet aufs Feld zurückgekehrt). Verwarnungen: 25. Gelmi, 28. Dräger, 29. Beloko (alle Foul), 33. Max Meyer, Lekaj (beide Unsportlichkeit), 39. Corbaz, 55. Chader, 75. Kamberi (alle Foul).

