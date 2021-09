Super League FCL-Sportchef Meyer versichert: «Wir führen keine Trainerdiskussion» – sieben Fragen und Antworten zur Luzerner Krise Der FC Luzern befindet sich punktgleich mit Lausanne-Sport am Tabellenende, er siegt seit dem 9. Mai nur noch im Cup. Die Gründe für den Absturz sind vielfältig. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.09.2021, 19.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie halten zusammen: FCL-Sportchef Remo Meyer (links) und Trainer Fabio Celestini. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. Juni 2021)

Der Cupsieg überstrahlte Probleme, seit dem 9. Mai und dem 3:0-Heimsieg über Servette gewann der FC Luzern nur noch im K.o.-Wettbewerb: Den Cupfinal gegen St. Gallen (3:1) und in der laufenden Saison gegen Cham (1:0) und Buochs (2:1 n.V.). In der Meisterschaft wartet die Mannschaft von Fabio Celestini saisonübergreifend schon seit elf Spielen auf einen Sieg, herausgekommen sind dabei nur fünf Unentschieden.

Im Oktober 2014 wurde Carlos Bernegger mit fünf Punkten aus elf Runden beim FCL freigestellt. Bei Fabio Celestini scheint der Klub mehr Geduld zu haben. Den Ballbesitz-Fussball in Luzern einführen, ist ein gemeinsames Projekt von Sportchef Remo Meyer und dem Trainer. Zudem muss sich Meyer den Vorwurf gefallen lassen, dass seine Sommer-Transfers nicht zur Stabilisierung beitrugen.

Für die Krise gibt es mehrere Gründe

Die Gründe für den Absturz ans Tabellenende, punktgleich mit Lausanne (je vier Zähler aus acht Spielen), sind vielfältig, wir zählen die wichtigsten auf und erklären, wie der FCL in der sportlichen Krise vorgeht.

1. Wie ist das Verhältnis zwischen Fabio Celestini und Remo Meyer?

Natürlich herrscht derzeit nicht Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden. Bereits am Sonntag nach der 2:3-Heimniederlage gegen Lugano analysierte Sportchef Meyer die Defizite im Spiel mit dem Trainer. Meyer hatte sich auf Celestini festgelegt, er ist mit ihm verbunden: Mit dem Coach soll der Ballbesitz-Fussball in Luzern eingeführt werden. Gemeinsam wurden sie Cupsieger, beendeten die letzten beiden Saisons auf den Plätzen 5 und 6. Dazu verlängerte Meyer den Vertrag von Celestini im Februar, auf Rang 9 stehend, vorzeitig um zwei Jahre bis 2023. Das zeugte von Vertrauen. Jetzt sagt Remo Meyer: «Wir führen keine Trainerdiskussion. Unzufrieden sind wir mit der Punkteausbeute und den Auftritten, die wir uns ganz anders vorgestellt hatten. Die waren so schlecht, dass wir uns nicht mehr als die vier Zähler in den acht Spielen verdienten.»

2. Warum ist der FCL nach dem Cupsieg praktisch direkt in diese Krise gerutscht?

Die Freude über den Cupsieg trübte die Sinne, Celestini war überzeugt, dass er dieses spielerisch durchschnittliche Team von hinten heraus zu Siegen kombinieren lassen könne. Stattdessen ist die offene Spielweise anfällig, fehlen die Punkte und die Erfolgserlebnisse, die Sieglos-Spirale wirkt sich aufs Selbstvertrauen aus. 19 Gegentore in acht Partien (im Schnitt 2,37) sind zu viel. Nach vier Runden waren es gar 13 (3,25). Zu den hausgemachten Abwehrmängeln kommen die massiven Sorgen mit inzwischen sieben Dauerverletzten (Müller, Schürpf, Ndiaye, Frydek, Farkas, Ndenge und Alabi).

3. Muss sich Fabio Celestini den Vorwurf gefallen lassen, zu stur an seiner Spielidee festzuhalten?

Besonders in den ersten vier Partien dieser Saison war dies der Fall. Gegen Lugano musste er sich wieder die Kritik gefallen lassen, mit 60 Prozent Ballbesitz drei einfache Gegentore bekommen zu haben. Sportchef Meyer sagt allerdings dazu: «Die Basics, die grundlegenden Dinge, sind entscheidend, dort fehlt es derzeit: Wir müssen wieder Zweikämpfe gewinnen, bissig sein und mit einer anderen Körpersprache auf den Platz. Das hat nichts mit der Spielphilosophie zu tun.»

Ndiaye etwas weniger schlimm verletzt Good News sind beim FC Luzern in diesen Tagen selten. Bei der aktuellen Verletztenliste, die sieben Namen umfasst, ist es schon eine positive Nachricht, wenn ein Spieler weniger gravierend verletzt ist, als vorerst angenommen. Dies ist bei Ibrahima Ndiaye der Fall. Der 23-jährige Senegalese wurde am vergangenen Donnerstag beim Spiel in Sion (1:1) vom Walliser Captain Geoffroy Serey Dié im Vollsprint am rechten Fuss getroffen. FCL-Medienchef Markus Krienbühl spricht von einer «weniger schlimmen Verletzung als befürchtet». Nach 14 Tagen Pause sollte Angreifer Ndiaye mit dem Aufbau beginnen können. Gestern wurden Linksverteidiger Martin Frydek und Rechtsverteidiger Patrick Farkas genauer untersucht. Beide haben ebenfalls Fussblessuren in Spielen erlitten; Frydek im Cup gegen Buochs, Farkas gegen Lugano. Die Diagnosen werden vom FCL bald bekannt gegeben. (dw)

4. Stimmt es, dass die Rücktritte von David Zibung und Christian Schwegler zu einem Vakuum in der Mannschafts-Hierarchie führten?

Torhüter Marius Müller machte vor knapp zwei Wochen im «Heimspiel» von Blue Sport eine deutliche Aussage: «Christian Gentner hat in der Kabine niemals die Persönlichkeit, wie sie David Zibung hatte.» Dem FCL fehlen in der Garderobe Leader wie Zibung und Schwegler. Meyer erklärt: «Wir verloren zwei Persönlichkeiten, sind mit einem neuen Team in die Saison gegangen. Ich erwarte von den Schlüsselspielern, dass sie ebenfalls als Leader vorangehen.»

5. Konnten Meyers Königstransfers (Badstuber, Gentner und Campo) nicht halten, was sie versprachen?

Bei schnellen und variablen Angriffen reagiert Holger Badstuber zu langsam und ungelenk. Christian Gentner ist ein ballsicherer Mittelfeldspieler, aber kein Spielmacher, auf dieser Position schlägt er derzeit zu viele unpräzise Pässe. Samuele Campo war zweimal verletzt, hat darum noch zu wenig Spielpraxis, um bewertet zu werden. Meyer findet: «Ob Neuzugänge oder langjährige FCL-Spieler, niemand ist bis jetzt an die Leistungsgrenze gegangen und konnte sein Potenzial vollständig ausschöpfen.»

6. Wurde die Durchlässigkeit der eigenen Talente ins Profi-Team unter Celestini kleiner?

Im ersten Jahr war der Anteil an Eigengewächsen, die spielten, recht gross. Seit dieser Saison stehen von den Jungen nur noch Marco Burch und Filip Ugrinic permanent in der Startelf. Silvan Sidler hat sich zurückgekämpft, Lorik Emini spielt nur wenig.

7. Wie schafft Luzern in Basel und Bern den Turnaround?

Ob am Sonntag gegen Leader Basel oder nach der Nati-Pause gegen Meister YB: «Wir erwarten einen FCL mit Energie, denn wir brauchen Punkte», so Meyer.