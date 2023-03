Super League FCL-Sportchef Remo Meyer nimmt Platz 2 ins Visier – Teilnahme an Qualifikation zur Champions League lockt Das Heimspiel des FC Luzern von morgen Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) gegen den FC Basel hat wegweisenden Charakter im Kampf um die europäischen Plätze. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.03.2023, 05.00 Uhr

Sportchef Remo Meyer beobachtet die Luzerner Mannschaft im Training. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Januar 2023)

Remo Meyer ist ein zurückhaltender Mensch. Besonders im Gespräch mit Schweizer Journalisten. Beim Münchner Reporter Oliver Griss hat der Sportchef des FC Luzern gerade eine Ausnahme gemacht. Meyer kennt den Macher des 1860-München-Portals «die blaue24.com» aus seiner Zeit bei den Löwen in den Jahren zwischen 2002 und 2006. Er bestritt für den Verein 99 Pflichtspiele, schoss vier Tore. Je zwei Saisons spielte der Traditionsklub damals in der 1. und 2. Bundesliga.

Remo Meyer erzählte dem Newsmann, dass es eigentlich nicht geplant gewesen sei, dass er nun Sportchef in Luzern ist. «Das ist ein bisschen Zufall», so der gebürtige Hinterländer. Wie unserer Zeitung bekannt ist, hatte der damalige FCL-CEO Marcel Kälin blau-weisse Ex-Fussballer angerufen, die für den Job in Frage kommen. So erhielt auch der heutige Cham-Trainer Roland Schwegler einen Anruf von Kälin. Im Gegensatz zu Meyer nutzte dieser die Möglichkeit für ein Vorstellungsgespräch aus unbekannten Gründen nicht.

Meyer hilft Erfahrung bei Edelmetallunternehmen

Meyer erhielt den Job, seit Anfang Juni 2017 übt er die Aufgabe aus. Er kehrte sieben Jahre nach seinem Rücktritt als Spieler auf höchster Ebene in den Profibereich zurück, nachdem er die ganze Periode ausserhalb des Fussballs im Finanzbereich einer Edelmetallfirma tätig war. Das helfe ihm jetzt, mit den vorhandenen Mitteln beim FCL zu jonglieren, schreibt Griss vom genannten Portal aus Bayern.

Über 20 Jahre her: 1860-München-Profi Remo Meyer gibt einem jungen Löwen-Fan ein Autogramm. Archivbild: Luzerner Zeitung (München, 10. September 2002)

Und dann kommt die Aussage, welche hinter verschlossenen Türen heimlich schon längst in den Büros der Swisspor-Arena gemacht wurde, denn Sportchef Meyer blicke mit dem FC Luzern nach oben:

«Ich hoffe, dass wir bis zum Schluss ein ordentliches Wörtchen um Platz 2 mitreden können. Wir sind schon ein Verein mit Ambitionen. Am Wochenende haben wir ein wegweisendes Spiel gegen den FC Basel – das entscheidet, in welche Richtung es geht.»

Die Vizemeisterschaft hinter dem designierten neuen Meister YB ist heuer international interessant und im Erfolgsfall lukrativ: Die zweitplatzierte Mannschaft der Super League erhält wie der Titelgewinner die Chance, in der Qualifikation zur Champions League anzutreten. In der Runde Q2 müsste der Vizemeister drei Runden überstehen – eben auch gegen höher klassierte Nationen, um an die Honigtöpfe der Königsklasse zu kommen. Das wird schwierig, doch es bleibt ab der ersten Runde die zusätzliche Möglichkeit, sich via Qualifikation in die Gruppenspiele der ebenfalls einträglichen Europa League zu spielen.

Auch dieser Weg würde für einen Klub wie den FCL, der mangels Erfolg in den Vorjahren weit hinten im europäischen Ranking steht, kompliziert. Letztmals beendete der FCL die Meisterschaft in der Super League in der Saison 2011/12 als Zweiter. Damals stand der heutige Schweizer Nationalcoach Murat Yakin an der Seitenlinie der Innerschweizer.

Frick warnt, jetzt schon vom zweiten Rang zu reden

Mario Frick, der aktuelle Luzern-Trainer, sagt zur Hoffnung seines Sportchefs auf Rang 2: «Gerade in dieser Saison, wo YB über allen thront und alle anderen Teams so eng beieinander sind, wären wir schlechte Sportler, würden wir nicht nach dem höchstmöglichen Ziel streben.» Doch dann folgt die realistische und relativierende Sicht der Dinge aus dem Mund des 48-jährigen Liechtensteiners: «Es ist einfach so, dass wir aus der Barrage kommen. Wir haben einen brutalen Nervenkrieg hinter uns, sind in einem Prozess, um uns weiter zu entwickeln.» Natürlich möchten sie vorne mitspielen – und er als Trainer sei sehr ehrgeizig, «aber es ist jetzt Fehl am Platz, wenn wir von Platz 2 reden. An dem würden wir dann öffentlich gemessen – und das möchte ich nicht. Wir wollen konstant gute Leistungen abrufen.»

FCL-Trainer Mario Frick freut sich mit seinen Spielern über den 1:0-Heimsieg gegen GC. Luzern ist im Jahr 2023 in der Liga noch unbesiegt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 26. Februar 2023)

Frick sagt, dass seine Mannschaft sich vor keinem Gegner ab dem zweiten Rang verstecken müsse. «Doch wenn wir nicht 100 Prozent unseres Leistungsvermögen abrufen, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir gegen Winterthur verlieren.» Frick betont, dass er Respekt vor «Winti» habe.

FCB unter Heiko Vogel deutlich verbessert

Respekt hat er auch vor Basel. Er hat gesehen, dass der FCB unter Heiko Vogel erstarkt ist. Am Mittwoch gewannen die Bebbi den Cup-Viertelfinal auswärts gegen St. Gallen 2:1 nach Verlängerung. Unter Alex Freis Nachfolger Vogel hatten die Basler in der Liga Sion 3:1 besiegt, gegen Servette und in Lugano je 2:2 gespielt. Will Frick mit dem FCL (4.) der erste Bezwinger des FCB (6.) unter Vogel sein? «Wir wollen Basel zum zweiten Mal in Folge besiegen», antwortet der FCL-Trainer diplomatisch.

