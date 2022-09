Super League FCL-Stürmer «Abu» tanzt Ex-Trainer Berner und Winterthur auf der Nase herum Während Asumah Abubakar beim Luzerner 6:0-Sieg in Winterthur gross aufspielt, muss sein früherer Kriens-Coach Bruno Berner mit dem Tabellenletzten «durch den Sturm». Daniel Wyrsch, Winterthur Jetzt kommentieren 11.09.2022, 13.53 Uhr

Asumah Abubakar nimmt die Gratulation zu seiner Glanzleistung beim 6:0-Auswärtssieg in Winterthur gewohnt ruhig und gelassen entgegen. Ganz im Sinn seiner eigenen Einschätzung: «Ich bin ein entspannter Typ!» Der 25-jährige FCL-Stürmer verrät, warum der FC Luzern auf der Schützenwiese eine von A bis Z tadellose Leistung zeigte:

«Wir kamen mit grossen Ambitionen nach Winterthur. Gegen den Tabellenletzten zu spielen ist immer taff.»

Glanzleistung von Luzern-Angreifer Asumah Abubakar (rechts) gegen die Winterthurer Tobias Schättin (am Boden) und Francisco Rodriguez (Mitte). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Nicht in Rückstand zu geraten, sei zu Beginn das Ziel gewesen. Denn der Aufsteiger startete in seinen ersten vier Heimspielen furios, ging gegen Basel, Zürich, Lugano und YB 1:0 in Führung. Abubakar: «Dann erzielten wir das erste Tor – und wir hatten nur ein Bestreben: Bis zum Ende des Spiels weiterkämpfen.»

Zusammen mit Jashari brilliert

Zusammen mit dem 20-jährigen Mittelfeldmann Ardon Jashari spielt «Abu» am rechten Flügel herausragend. Besonders in den ersten 45 Minuten, die der FCL nach Belieben dominiert. In der 17. Super-League-Saison in Folge gelingen den Innerschweizern erstmals vier Tore in einer Halbzeit. Ist es das beste Spiel für den Angreifer aus Ghana mit portugiesischem Pass? «Ich habe schon mehrere gute Spiele gemacht, aber diese Partie ist aussergewöhnlich: Ein Tor und zwei Vorlagen – und ich performte insgesamt gut. Das ist das Wichtigste, das Tor ist ein Bonus.»

Trotzdem. Abubakar musste lange auf seinen ersten Saisontreffer warten. Seit dem 4:0-Heimsieg am 8. Mai gegen Servette traf er nicht mehr. Das Tor zum 3:0 gegen Winterthur ist sein sechstes in 25 Super-League-Einsätzen für Luzern. Dazu hat er fünf Assists auf dem Konto. Er spricht von einem «langen Weg», den er bis zum erlösenden Torerfolg gehen musste.

«Aber ich machte mir keinen Druck. Wenn du nur ans Skoren denkst, vergisst du dein Talent. Ich hatte einfach mit vollem Einsatz weiter gemacht, wusste, dass ich wieder treffen werde.»

Erlösendes erstes Saisontor: Asumah Abubakar erzielt gegen Winterthur-Goalie Timothy Fayulu schon in der 25. Minute die Luzerner 3:0-Führung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Das Vertrauen von Frick immer gespürt

Mario Frick hat ihm während der Durststrecke geholfen. Abubakar: «Ich spürte immer das Vertrauen des Coaches, er redete von meinen Stärken, der Schnelligkeit mit und ohne Ball und schätzte meine guten Leistungen fürs Team. Das Vertrauen des Trainers ist das Wichtigste für einen Spieler, das gibt dir Energie.»

Viel zu arbeiten, sei sein Ding:

«Nicht eigensinnig sein, sondern den anderen in besseren Positionen den Ball zuspielen und einander helfen.»

Gerade in Winterthur ist ihm das exemplarisch gut gelungen. Aber auch in erfolglosen Begegnungen wie vor einer Woche zu Hause gegen Servette (0:2-Niederlage) ist Abubakar mit grossem Fleiss und Einsatz aufgefallen.

Die Mitspieler von der Bank freuen sich mit Torschütze «Abu» (von links): Lorik Emini, Christian Gentner (leicht verdeckt), Vaso Vasic, Ismajl Beka, Joaquin Ardaiz (verdeckt) und Samuele Campo feiern nach der 3:0-Führung als echtes Team mit. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Der FCL hat nunmehr in sieben Saisonspielen elf Punkte gesammelt – gleich viele wie vergangene Spielzeit nach 18 Partien der Vorrunde. Wo führt die Reise hin? Der laufstarke Stürmer bleibt bescheiden: «Nachdem wir gegen Servette verloren, zeigten wir in Winterthur eine starke Mentalität. Wenn wir so weitermachen, wird es eine gute Saison.»

Vergeblich gewarnt vor dem Dribbler und Tänzer

Winterthur-Trainer Bruno Berner warnte seine Spieler im Vorfeld der Partie vor Abubakar: «Asumah hat das Profil Dribbler und Tänzer. Wir müssen aufpassen, dass er uns nicht auf der Nase herumtanzt.» Genau das ist aber eingetroffen, Berners früherer Schlüsselspieler beim SC Kriens in der Challenge League spielt die Eulachstädter schwindlig. Gibt's ein Sorry für den Ex-Coach?

«Es tut mir leid für ihn. Er gab mir in Kriens die Chance und ich schätze bis heute das Vertrauen, welches er mir gab. Ich hoffe für Bruno Berner und Winterthur, dass sie in der Super League Fuss fassen können.»

Die Frage an den Ex-Krienser an der Seitenlinie beim FCW lautet, ob der FCL vom Resultat her wirklich dermassen besser ist als seine Mannschaft. Berner antwortet: «Auf der Anzeigetafel steht 0:6. Luzern ist Klassen besser gewesen, die Innerschweizer liessen nichts zu.» Und:

«Es ist zu schnell gegangen für uns – in Sachen Technik, Dynamik und Entscheidungen. Der FCL hat ein sehr gutes Spiel gemacht.»

Ernüchterung und Sorgenfalten beim Trainer des FC Winterthur: Bruno Berner. Trotzdem wirkt der erfolgreiche Ex-Coach des SC Kriens nach der 0:6-Heimklatsche gegen den FCL gefasst. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Seine Mannschaft, für die auch die Ex-Luzerner Yannick Schmid, Hekuran Kryeziu, Francisco Rodriguez und der eingewechselte Remo Arnold bei der Kanterniederlage mitspielen, habe dagegen «sämtliche Elemente vermissen lassen, die es im Fussball braucht».

Berner hat seinen wachen Intellekt nicht verloren

Ein Reporter, der vorher mehrere Jahre über den FC Aarau berichtete, will wissen, ob der Winterthur-Trainer jetzt härtere Saiten aufziehe, die Schrauben anziehe. Bruno Berner beweist, dass er von seiner Schlagfertigkeit und seinem Scharfsinn trotz der aktuellen Ernüchterung nichts eingebüsst hat. «Ist das die Erfahrung des FC Aarau, haben die das gemacht?», entgegnet er rhetorisch und gibt die Antwort selbst: «Auf die Spieler rein zu prügeln hilft nichts. Wir müssen durch den Sturm und jetzt erst recht zusammenrücken.»

