Super League FCL-Trainer Celestini und die Erkenntnis: Carbonell ist kein Källström Der FC Luzern möchte mit einem positiven Gefühl in die kurze Winterpause gehen: Dafür braucht es heute Mittwoch (18.15 Uhr) einen Heimsieg gegen den FC Basel. Daniel Wyrsch 23.12.2020, 05.00 Uhr

Er läuft mit dem Ball an Sions Matteo Tosetti vorbei: Luzern-Mittelfeldmann Alex Carbonell genügt zwar spielerisch und taktisch, aber nicht als Leitwolf und Taktgeber.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Dezember 2020)

Fabio Celestini nervt die 1:2-Niederlage vom Sonntag noch immer. Der 45-jährige Waadtländer hatte sich den ersten Auftritt in der schmucken neuen Arena des FC Lausanne-Sport anders vorgestellt. Für den ehemaligen Spieler und Trainer des Westschweizer Traditionsklubs ist die Luzerner Pleite im Stade de la Tuilière eine grosse Enttäuschung.

Der FCL-Coach stellt bei seinem Team einen Rückschritt in Sachen Ambitionen fest. «Dabei war unsere Mentalität zuletzt besser. Doch wir müssen künftig die Komfortzone der Mittelmässigkeit verlassen», verlangt er. Celestini erklärt, wie er das meint. Zuerst kommt er auf den ersten Saisonsieg zurück. Vor einem Monat wäre Luzern mit einer Niederlage gegen Servette erstmals seit drei Jahren auf den letzten Rang der Tabelle abgerutscht. «Alle Spieler sagten, dass sie nicht verlieren und Letzter werden wollen. Diesen Willen bestätigten sie mit dem 3:1-Erfolg in Genf.»

Selbstzufrieden mit Platz im sicheren Mittelfeld

Celestini geht einen Schritt weiter: «Sich gegen einen Platz am Tabellenende aufzulehnen, ist das eine. In der Schweizer Zehnerliga geben sich aber die meisten Teams damit zufrieden, wenn sie in der Komfortzone des sicheren Mittelfeldes platziert sind.» Dabei seien es immer wieder andere Mannschaften, die hinter den mit Abstand besten Kadern der Young Boys und des FC Basel Dritter werden. Vergangene Saison schaffte es der FC St. Gallen sogar, in die Phalanx der beiden Topteams einzubrechen und wurde Zweiter.

Celestini ist froh, wenn sich seine Schützlinge über einen ungerechtfertigten Eckball aufregen. «Daran erkennt man ihr Feuer, gewinnen zu wollen.» Obwohl er gesehen hat, dass die reklamierenden Spieler Energie und Konzentration investierten, die ihnen in Lausanne beim Corner fehlten. Prompt kassierten sie den Ausgleich.

Standards sind offensiv wie defensiv zu verbessern

Stehenden Bälle sind damit wieder ein Thema. «Eine längere Phase haben wir keine dieser vermeidbaren Tore mehr bekommen», stellt Celestini fest. Aber auch die eigenen Freistösse und Eckbälle geben Anlass zu Kritik. Nicht selten sind sie harmlos, manchmal laden sie den Gegner zu Gegenstössen ein. Wie nach Alex Carbonells misslungenem Freistosspass zu Martin Frydek gegen YB. Bei dieser Aktion und bei einem weiteren Fehler Carbonells wurde die 2:3-Heimniederlage gegen den Meister eingeleitet.

Zur Pause stand es gegen YB 0:3 - und der Katalane blieb draussen, seither hat der 23-Jährige nicht mehr gespielt. Fünf Tage vor den anderen Spielern ist er bereits im Urlaub in Spanien bei seiner Familie. Auf eigenen Wunsch stand er gegen Lausanne nicht mehr im Aufgebot. Nach dieser sechsten Saisonniederlage erklärte Celestini, dass sich Carbonell in seiner Heimat erhole und der Neuzugang in den letzten Monaten viel Kraft gelassen habe.

Celestini wünscht sich einen Leitwolf

Der Wunschspieler des Trainers hat als Taktgeber im Mittelfeld die Erwartungen nicht erfüllt. Nur technisch und taktisch genüge er. Man hört es in Celestinis Stimme, die Situation des jungen Mannes tut ihm aufrichtig leid.

«Alex Carbonell konnte die Last der grossen Verantwortung in unserem Spiel nicht tragen.»

Der beim FC Barcelona ausgebildete Profi, welcher in der Vorsaison bei Fortuna Sittard spielte, sei sich diese bedeutende Rolle nicht gewohnt. Noch ist das letzte Wort bei Carbonell nicht gesprochen. Am 4. Januar kehrt er zurück nach Luzern, beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil. Sportchef Remo Meyer bittet um Geduld: «Bei neuen Spielern darf man nicht vorschnell urteilen.»

Für sein Team wünscht sich Celestini mehr Persönlichkeit. «Die Führungsqualitäten und Abgezocktheit eines Kim Källström würden uns guttun», nennt er wiederholt den Namen des Ex-Spielmachers von GC und Arsenal. Der 38-jährige Schwede beendete seine Karriere Ende 2017. Klar ist: Ohne Källström und ohne Carbonell wird der achtplatzierte FCL heute Mittwoch gegen das Spitzenteam Basel bestehen müssen. Celestini fordert:

«Wir wollen uns mit einem Sieg ein gutes Gefühl für die restlichen 22 Spiele holen.»

