Super League FCL-Trainer Frick setzt im Startspiel gegen Zürich auf Erfahrung – und wahrscheinlich doch auf Simani statt auf Jaquez Nach einer über zweimonatigen Pause beginnt die zweite Saisonhälfte: Der FC Luzern empfängt heute Samstag (18 Uhr) in der Swisspor-Arena das Schlusslicht FC Zürich. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 21.01.2023, 05.00 Uhr

FCL-Trainer Mario Frick spricht von schlaflosen Nächten, die er hinter sich habe. Es ist die Aufstellung. Immer wieder ging er die Spieler durch, die er auf Positionen einsetzen könnte, wo er sich noch nicht entschieden hatte. So muss es unter anderem auch bei der Wahl des zweiten Innenverteidigers neben Marco Burch gewesen sein.

Anfang Woche sprach noch vieles dafür, dass der 19-jährige Luca Jaquez neben dem Schweizer U21-Nationalspieler Burch in der Startelf stehen würde. Doch irgendwann muss ein Umdenken bei Frick eingesetzt haben. Vielleicht erinnerte sich der 48-jährige Liechtensteiner an sein erstes Spiel an der Seitenlinie des FC Luzern.

FCL-Abwehrmann Denis Simani (rechts) vor dem Hinspiel im Letzigrund gegen den FC Zürich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Vor fast genau einem Jahr, es war die erste Partie der Rückrunde. Frick konnte Denis Simani, den er vom FC Vaduz in die Zentralschweiz mitgenommen hatte, wegen einer Sperre aus der Zeit beim Ex-Verein nicht einsetzen. Deshalb entschied sich der Coach, dem damals erst 18-jährigen Jaquez eine Chance zu geben. Der FCL unterlag zu Hause dem FC Basel 0:3, wobei der junge Stadtluzerner bei seinem Super-League-Einstand den Foulpenalty zum 0:1 verursachte und der Ex-Luzerner Darian Males ihm beim 0:2 entwischte.

Den richtigen Zeitpunkt für den Spieler finden

Übrigens verschuldete damals Ardon Jashari, in seinem ersten Pflichtspiel unter Frick, mit einem einfachen Ballverlust das dritte Gegentor zum 0:3. Kein Wunder, stellten wir wenige Tage später in einem Artikel fest: «Der FCL geht das Risiko ein, Talente zu verheizen.» Genau dieses Argument bringt Frick jetzt vor, wenn er im «eminent wichtigen, wahrscheinlich sogar richtungsweisenden Spiel gegen den FC Zürich» die Jungen nicht forciert. «Es geht um sehr viel, der Druck ist gross. Ich will unsere Nachwuchsspieler nicht verheizen.»

Vor knapp zwölf Monaten sprach Frick über die Situation nach dem verlorenen Auftaktspiel ins neue Kalenderjahr. Schon damals war spürbar, dass da ein Trainer an der Arbeit ist, der sich viele Gedanken über die Spieler und deren Psyche macht. Zum Début junger Profis sagte er unter anderem:

«Es muss sicher im richtigen Moment passieren – und ein Spieler muss mental stark sein.»

Die Zeit von Jaquez wird kommen

In Sachen Zweikampfhärte und Mentalität ist der zwölf Jahre ältere Simani (31) seinem Innenverteidiger-Konkurrenten Jaquez noch immer einiges voraus. Daher ist der Entscheid des Coaches nachvollziehbar. Was für Jaquez spricht, ist seine professionelle Einstellung, sein Trainingsfleiss. Er hat Geduld – und die Zeit arbeitet für ihn.

Der Luzerner Innenverteidiger Luca Jaquez köpfelt den Ball vor dem Mainzer Mittelfeldspieler Jae-Sung Lee aus der Gefahrenzone. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 10. Januar 2023)

Frick spricht voller Achtung vom FCL-Eigengewächs, dessen Mutter Schweizerin ist und dessen Vater aus der Dominikanischen Republik stammt. «Ein Riesentalent» sei Jaquez. Der Trainer ist nicht der einzige, der ihn so bezeichnet. Nur muss der kräftige und schnelle Abwehrmann den beschwerlicheren Weg gehen als der 20-jährige Mittelfeldspieler Jashari, mit dem zusammen er im vergangenen Sommer die kaufmännische Lehre bei den Frei’s Schulen abgeschlossen hatte. Erst fünf Super-League-Spiele hat Jaquez absolviert, während Jashari mittlerweile bei 34 steht – plus zwei A-Länderspiele.

Auch im Sturm musste Frick lange nachdenken, um einen Entscheid zu treffen. Entweder Sofyan Chader, 22-jähriger Franko-Algerier, oder Pascal Schürpf (33). So richtig klar sei es immer noch nicht. Das hat einen einfachen Grund: Frick will dem FCZ seine Startelf nicht preisgeben.

Kostadinovic muss für Captain Brecher ins Zürcher Tor

Der FCL-Trainer hat Respekt vor dem Letzten, der unter Bo Henriksen vor der Winterpause Fahrt aufnahm. Frick weiss, dass Stürmer Aiyegun Tosin zuletzt beim 4:1-Sieg über Servette drei Tore schoss. «Und Zivko Kostadinovic kann den verletzten Yanick Brecher im Tor ersetzen.»

Der FC Luzern erwartet heute Samstag in der ersten von insgesamt 20 Ligapartien der zweiten Saisonhälfte gegen 13'500 Fans im Heimspiel gegen den aktuellen Meister FC Zürich.

Interesse an David Strelec von Spezia Calcio bestätigt Diese Woche wurde bekannt, dass der FC Luzern mit dem Serie-A-Klub Spezia Calcio verhandelt. Es geht um den slowakischen Mittelstürmer David Strelec. Der 21-jährige Internationale ist seit eineinhalb Jahren beim Klub aus der ligurischen Hafenstadt La Spezia. Mario Frick bestätigt das Interesse des FCL an Strelec: «Spezia will ihn jedoch nicht freigeben.» Frick hofft nun, dass noch vor dem Spiel beim FC Basel vom nächsten Samstag (20.30 Uhr) ein neuer Goalgetter bereitsteht. Noch immer verletzt ist Dejan Sorgic, ein Knochenmarködem am linken Knie verhindert bislang eine Rückkehr des besten FCL-Stürmers (vier Ligatore). Joaquin Ardaiz steht zur Verfügung, er trainierte zuletzt an seiner Basisphysis.

