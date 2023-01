Super League FCL-Trainer Mario Frick vertraut seinen Innenverteidigern – den 19-jährigen Luca Jaquez bezeichnet er als Riesentalent Der FC Luzern startet am Samstag (18 Uhr) zu Hause gegen Schlusslicht FC Zürich in die zweite Saisonhälfte. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 18.01.2023, 05.00 Uhr

Luca Jaquez trägt neuerdings die Nummer 4 statt der 71. Vorher hatten der zurückgetretene Christian Gentner und Stefan Knezevic mit der Vier für die FCL-Profis gespielt. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Manchmal ist es einfacher, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. So wie vor einem Jahr, als der FC Luzern Mitte Saison das Tabellenende zierte und Verstärkungen holte: Den zentralen Abwehrspieler Denis Simani aus Vaduz, den offensiven Rechtsverteidiger Mohamed Dräger von Nottingham Forest und Stürmer Asumah Abubakar aus Lugano. In dieser Winterpause sind die Innerschweizer auf dem Transfermarkt bis dato zurückhaltend aufgetreten. Nur der defensive Mittelfeldspieler Mamady Diambou (20) wurde von RB Salzburg ausgeliehen.

Überraschend verzichten Sportchef Remo Meyer und Mario Frick auf die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Mitte November hatte der Trainer nach Abschluss des Herbstprogramms noch gesagt, er wünsche sich im Winter den Zuzug eines zentralen Abwehrspielers und eines Stürmers. Jetzt erklärt sich Frick zur Innenverteidigung: «Auch wenn wir immer wieder in der Kritik stehen, sind wir dort nicht schlechter aufgestellt als unsere Konkurrenz.» Darum hätten Meyer und er im Dezember entschieden, den vier Innenverteidigern im FCL-Kader das Vertrauen zu schenken.

Marco Burch (links) gegen den Mainzer Angreifer Ben Bobzien im Testspiel von letzter Woche im Marbella Football Center. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 10. Januar 2023)

Im Dezember die vier Betroffenen informiert

Frick spricht von einem «offenen Rennen» um die zwei Plätze in der Startelf. «Das haben wir allen Vier im Dezember so kommuniziert.» Offensichtlich hat sich die neue Strategie auf dieser Position nicht einfach aus einer Laune der Verantwortlichen heraus ergeben: Frick und Meyer sind zum Schluss gekommen, dass die vorhandenen Abwehrspieler das defensive Fundament des FCL in den restlichen 20 Ligaspielen und im Cup (Achtelfinal am 31. Januar um 19 Uhr beim Challenge-League-Klub FC Thun) bilden können.

Denis Simani im Trainingslager in Marbella. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 9. Januar 2023)

Frick erklärt, was er an den vier Profis auf der Position vor Torhüter Marius Müller hat. Über den 19-jährigen Luca Jaquez sagt der FCL-Coach: «Mit Luca haben wir ein Riesentalent in unseren Reihen.» Als Trumpf des kräftigen Stadtluzerners aus dem Maihofquartier bezeichnet der Liechtensteiner dessen Schnelligkeit.

Der 23-jährige Kosovare Ismajl Beka wechselte Ende August vom Challenge-League-Verein FC Wil zum FCL. Bislang ist er erst zu drei Kurzeinsätzen gekommen, wobei er bei den Heimniederlagen gegen Servette (0:2) und YB (1:2) keinen sicheren Eindruck hinterliess. Frick: «Ismajl wurde sofort ins kalte Wasser geworfen und startete etwas unglücklich.» Doch jetzt in der Vorbereitung «hat er positive Signale ausgesendet. Ausserdem ist er der einzige Linksfuss auf dieser Position.»

Ismajl Beka bei einer Übung für die Bauchmuskeln im Trainingscamp von Marbella. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 9. Januar 2023)

Burch und Jaquez dürften gegen den FCZ gesetzt sein

Denis Simani kam vor zwölf Monaten mit Frick aus Vaduz nach Luzern. In der Schlussphase vor der Winterpause unterliefen dem 31-jährigen Routinier Aussetzer, welche die Gegner eiskalt ausnützten. Frick hält nach wie vor viel von Simani: «Denis ist unser Mann fürs Grobe. Zudem hat er viel Erfahrung und ist ein Leader.» Simani gehört zu den drei Captains – die gemäss folgender Hierarchie das Amt ausüben: Ardon Jashari, Simani und Max Meyer (er ist noch nicht offiziell bestätigt).

Klar die meisten FCL-Spiele aus dem Quartett hat Marco Burch. Der 22-jährige Obwaldner kommt aus dem eigenen Nachwuchs und hat bereits 74 Super-League-Partien absolviert. «Marco ist Stammspieler der Schweizer U21-Nati und in einer sehr guten Verfassung, im Testspiel gegen Bochum erzielte er ein Tor», so Frick. Burchs Trümpfe seien die Torgefährlichkeit (drei Saisontore) und seine Aggressivität.

Erwartet wird, dass Burch und Jaquez am Samstag gegen Zürich in der Startelf stehen. Frick lässt dies offen und erklärt, es sei extrem schwierig zu entscheiden. «Je nach Gegner stelle ich im Abwehrzentrum auf.»

