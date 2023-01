Super League FCL-Trainer Mario Frick vor dem Match gegen seinen früheren Mitspieler Alex Frei in Basel: «Ich vergab einst viel grössere Chancen» Das Spiel FC Basel gegen FC Luzern von heute Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) ist das Duell zweier Teams mit den früheren Goalgettern Alex Frei und Mario Frick an der Seitenlinie. Beide Mannschaften schiessen aus den herausgespielten Chancen zu wenige Tore. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 28.01.2023, 05.00 Uhr

Wenn der FC Luzern am Abend im St.-Jakob-Park gegen den FC Basel antritt, dann treffen an der Seitenlinie zwei Trainer aufeinander, die sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Basel schätzen. Alex Frei ist FCL-Trainer Mario Frick bis heute dankbar für die Unterstützung, als er mit 17 Jahren zum ersten Mal im Kader der FCB-Profis aufgenommen wurde. «Er war damals derjenige, der in der Kabine der ersten Mannschaft des FC Basel auf mich geschaut hat – mit zwei, drei anderen. Dem Rest war ich scheissegal. Das ist nicht dramatisch, aber das werde ich Mario nie vergessen.»

FCL-Coach Mario Frick während dem Heimspiel gegen den FC Zürich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Januar 2023)

Ohne Frick und die anderen, die geholfen haben, würde er heute noch in der Kabine stehen und hätte keinen Platz, so der aktuelle Basel-Trainer. «Früher war das alles etwas rauer als heute», erklärte Frei.

Doch Geschenke kann Frick (48) vom fünf Jahre jüngeren ehemaligen Mitspieler im St.-Jakob-Park keine erwarten. Beim letzten Aufeinandertreffen am 9. November in der Swisspor-Arena war die Mannschaft von Frei gnadenlos effizient: Sie gewann 2:0, verwertete ganz zu Beginn einen Elfmeter und am Schluss einen Konter. Zwei Tore aus zwei Möglichkeiten.

Sonst hat der FCB unter dem zu Saisonbeginn installierten neuen Coach meist unter fehlender Effizienz gelitten. Im FCB-TV erzählte Frei vor dem Start der zweiten Saisonhälfte: «Wir hatten viele Spiele, in denen das nötige Glück nicht auf unserer Seite war. Ich kenne keine Mannschaft, die wie wir gegen Lugano dreimal Latte und Pfosten trifft und keinen Punkt holt.»

Die fehlende Zielgenauigkeit im Abschluss widerspiegelt sich auch in der Bilanz: In 17 Spielen erzielten die Basler lediglich 22 Tore. Obwohl sie in dieser Saison einige Stürmer einsetzten, die schon Goalgetterqualitäten bewiesen hatten: Zeqi Amdouni, Jean-Kevin Augustin, Adam Szalai, Andi Zeqiri, Kaly Sène, Dan Ndoye und Bradley Fink. Der beim FCL und später bei Borussia Dortmund ausgebildete Fink ist mit vier Treffern der bislang erfolgreichste FCB-Stürmer. So war es auch der 19-Jährige, der vor 2,5 Monaten in Luzern das Tor zum 2:0-Endstand schoss.

Die Rot-Blauen haben sich in der Winterpause mit einem weiteren Angreifer verstärkt: Der 20-jährige Spanier Hugo Novoa wurde von RB Leipzig ausgeliehen, er debütierte letzten Sonntag beim 1:1-Remis in St.Gallen.

Frei kann seine Schusstechnik immer noch zeigen

Trotz des vorhandenen Sturmpotenzials hat es Basel mit Trainer Frei nicht geschafft, für eine regelmässige Torproduktion zu sorgen. Dabei zählte Alex Frei in seiner Zeit als Spieler zu den international besten Knipsern: Insgesamt 246 Tore schoss der Baselbieter in der Super League, Ligue 1, Bundesliga und Schweizer Nationalmannschaft. Im Training kann der 43-Jährige seinen Schützlingen immer noch vorzeigen, wie Toreschiessen geht. Nur umsetzen müssten es die Bebbi auf dem Platz.

FC-Basel-Coach Alex Frei im Kybunpark beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 22. Januar 2023)

Nicht viel besser ergeht es FCL-Coach Frick mit seinen Angreifern: Zwar haben sie vier Tore mehr erzielt als der heutige Gegner FCB, aber 26 Treffer in 17 Partien ergibt einen bescheidenen Schnitt von 1,53 pro Spiel. Während Frei der Frage auswich, warum er seinen Leuten das Toreschiessen nicht einfach beibringen kann, erklärte der frühere Liechtensteiner Torjäger Frick, was seine Stürmer falsch machen. Das tat er auf jeden Fall am letzten Samstag nach dem unglücklichen 2:2-Heimremis gegen Zürich. «Thibault Klidjé traf die falsche Entscheidung, darum brachten wir den Ball nicht zum 3:0 unter.» Frick sagte, der Togolese hätte auf den Goalie schauen müssen: Kostadinovic im FCZ-Tor war schon unten, als Klidjé ihn anschoss.

Frick spielt sich nicht als Ex-Goalgetter auf

Frick will sich nicht aufspielen, als ob er ein Messi oder Ronaldo gewesen wäre, obwohl er mit insgesamt 80 Treffern in der Super League, Serie A und für die Liechtensteiner Nati auf eine beachtliche Anzahl Tore kam. Der FCL-Coach sagte: «Ich vergab einst viel grössere Chancen.» Trotzdem nervt es Frick, «dass wir nicht effizient sind».

Mit Sofyan Chader, Asumah Abubakar, Joaquin Ardaiz und Dejan Sorgic stehen auch beim FCL einige Stürmer im Kader, die schon bewiesen, dass sie Goals schiessen können. Den Bestwert im FCL-Angriff hat Sorgic, der in Basel verletzt ausfällt, mit vier Treffern. Mit dem 22-jährigen Benjamin Kimpioka ist diese Woche ein Angreifer aus Schweden dazugestossen. Einen Teileinsatz sieht Frick für den schnellen Mann in Basel vor.

Übrigens: Der FCB gewann die letzten drei Direktduelle gegen die Blau-Weissen aus der Innerschweiz ohne ein einziges Gegentor.

Erinnerungen an vergangene Zeiten: Mario Frick (links) und Alex Frei vor bald 24 Jahren als interessierte Beobachter bei einem Vorbereitungsturnier in Kriens. Bild: Bruno A. Arnold/Luzerner Zeitung (Kriens, 29. Juli 1999)

Bänderverletzung: Burch fällt mehrere Wochen aus Beim FC Luzern schlägt die Verletzungshexe zu: Im Training vom Mittwoch erlitt der 22-jährige Obwaldner Marco Burch eine Bänderverletzung. Die Blessur erlitt er in einem Zweikampf, wobei er anschliessend mit dem Fuss umknickte. Die Untersuchungen in der Hirslanden Klinik St. Anna ergaben, dass sich der U21-Nationalspieler eine Kapsel- und Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen hat und er darum mehrere Wochen nicht einsatzfähig sein wird. Im Spiel von heute Samstag in Basel dürften Ismajl Beka (23) und Denis Simani (31) die zentrale Abwehr des FC Luzern bilden. Erfreuliches gibt es von einem Offensivtalent aus dem grossen Luzerner Nachwuchsreservoir zu berichten: Der 18-jährige Luuk Breedijk unterschrieb beim FCL einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2026. Er wird somit auch in den kommenden Jahren für seinen Ausbildungsverein auflaufen.

