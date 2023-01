Super League FCL verpasst «Halleluja»-Sieg zum Neustart – Luzerner offenbaren erneut Schwächen im Abschluss und beim Verteidigen Beim FC Luzern ist der Frust nach dem 2:2-Remis gegen Zürich gross, weil der dritte Heimsieg fahrlässig vergeben wird. Pascal Schürpf ragt mit Max Meyer aus dem Luzerner Kollektiv heraus, derweil sich Trainer Mario Frick vor allem über vergebene Topchancen ärgert. Aber nicht nur. Daniel Wyrsch und Turi Bucher Jetzt kommentieren 22.01.2023, 16.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Antonio Marchesano stand in der Mixed Zone weniger als zwei Meter neben Pascal Schürpf, der gerade ein Interview gab. Plötzlich brach es aus dem FCZ-Spielmacher heraus: «Sag, dass es eine klare Schwalbe war, bitte!» Der Luzerner Offensivmann reagierte nicht auf die Provokation. Zu den Journalisten sagte er zur Penaltyszene: Cheick Conde habe ihm «zweimal hinten reingekickt. So hat er mich aus dem Gleichgewicht gebracht.» Schürpf hatte sich deshalb sofort bei Schiedsrichter Fedayi San beschwert. Erfolglos. Plötzlich schaltete sich der Video Assistant Referee (VAR) ein – und San musste sich die Szene am Bildschirm anschauen.

Pascal Schürpf (rechts) bejubelt zusammen mit Elfmeterschütze Max Meyer die 1:0-Führung des FC Luzern. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Januar 2023)

Ob der Elfmeterentscheid richtig war, wollte Schürpf nicht bestätigen. «Diese Frage kann ich erst schlüssig beantworten, wenn ich die Szene am Video gesehen habe», sagte er. Klar ist: Die Luzerner gingen aufgrund eines umstrittenen Foulpenaltys 1:0 in Führung, Das Tor von Max Meyer war nach über einer Stunde der Dosenöffner in einer bis zu diesem Zeitpunkt von Vorsicht geprägten Restart-Partie.

Schürpf an beiden Toren und den Chancen beteiligt

Bis zur 89. Minute führte der FCL sogar 2:0, nachdem Sofyan Chader sein zweite Saisontor erzielt hatte. Dann kam, was Schürpf hinterher wie folgt beschrieb: «Das ist grausam bitter!» Und er packte die passende Phrase dazu aus: «Wenn man sie vorne nicht macht, bekommt man sie hinten.»

Chancen, die normalerweise für zwei Siege ausreichen, vergaben die Innerschweizer in diesem Match. Das Positive: Der 33-jährige Schürpf hatte bei beiden Toren und allen Topgelegenheiten der Blau-Weissen seine Füsse im Spiel. Wie erwähnt stand er am Ursprung des Elfmeters, und Chader schickte er beim 2:0 in die Tiefe. Kurz vor der Halbzeit hatte Schürpf seinen Schuss von Zivko Kostadinovic mit einem grossartigen Reflex abgewehrt gesehen. Nach Chaders Pfostenschuss (72.), hätte der Franko-Algerier den Nachschuss von Schürpf mit der richtigen Reaktion ins Tor lenken können.

Choreo der Fans gegen Alpstaeg und Stierli

Der Gipfel der FCL-Ineffizienz wurde den fast 14'000 Fans kurz vor dem 1:2-Anschlusstreffer der Zürcher geboten: Der eingewechselte Thibault Klidjé «nimmt meine Vorlage sensationell mit, trifft den Ball dann aber wahrscheinlich nicht richtig», fasste Schürpf zusammen. Der 21-jährige Stürmer aus Togo konnte einem leidtun. Mit dem 3:0 hätte er das Spiel entschieden, stattdessen schoss er in die Arme des FCZ-Keepers.

Im Trainingslager in Marbella hatte Thibault Klidjé (links) bereits FCL-Torhüter Marius Müller (Mitte) und Pascal Schürpf verblüfft. Damals offensichtlich im positiven Sinn. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Klidjés Fehlschuss thematisierte auch sein Coach. Mario Frick ärgerte sich einmal mehr in dieser Saison über die mangelnde Effizienz seiner Schützlinge. Der ehrgeizige FCL-Trainer resümierte:

«Solche Spiele musst du gewinnen, wenn du vorne mitspielen willst.»

Seine hohen Ambitionen muss der Liechtensteiner in Luzern wohl vorerst begraben. Nicht zuletzt, weil seine am Ende der Hinrunde geforderten Verstärkungen nicht zu realisieren sind. Ein Goalgetter gibt's vielleicht noch, aber in der Innenabwehr kommt's in dieser Saison zu keinen Veränderungen mehr.

Der Ex-Wiler Ismajl Beka (hinten) hatte FCZ-Stürmer Aiyegun Tosin (vorne) gut im Griff. Beim Doppelpack des eingewechselten Zürcher Leihprofis Roko Simic ist der FCL-Abwehrmann aber nicht frei von jeglicher Schuld zu sprechen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Januar 2023)

Das Geld ist in Luzern knapp, der Machtkampf hinterlässt Spuren. Die Fans hatten Bernhard Alpstaeg und Walter Stierli bei der Choreo vor der Partie die rote Karte gezeigt: «Lug und Trug» stand neben ihren Konterfeis auf einem Spruchband. Gemeint war der umstrittene Aktiendeal, welcher möglicherweise zum Gerichtsfall wird.

Auf die Frage zur zentralen Abwehr, reagiert Frick dünnhäutig

Frick beschäftigten andere Dinge. Die Frage nach der unerwarteten Nomination von Ismajl Beka in der zentralen Abwehr neben Marco Burch verärgerte ihn. Für einen Moment verlor er die Contenance. Er verteidigte den Ex-Wiler bei dessen Startelfdebüt und sagte: «Über das Thema Innenverteidiger sprechen wir jetzt nur, weil das Spiel am Ende 2:2 steht.» Hätte sein Team das 3:0 erzielt, würde im Stadion «Halleluja» gesungen, so Frick.

Beka machte kein schlechtes Spiel – und trotzdem war er beteiligt an der Tordoublette des eingewechselten Roko Simic: Bekas Kopfball war die Vorlage zu dessen Traumschuss zum 1:2, und er verschuldete den Corner, der vier Minuten später in der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand führte.

Übrigens: Der FCL muss am kommenden Samstag (20.30 Uhr) ohne den gelbgesperrten Nicky Beloko in Basel antreten.

Matchbericht mit den wichtigsten Fakten und Figuren:

Enttäuschte Luzerner – glückliche Zürcher

«Wir fahren mit einem fantastischen Gefühl zurück nach Zürich», sagte FCZ-Trainer Bo Henriksen nach dem 2:2 (0:0) beim FC Luzern. Ganz anders FCL-Trainer Mario Frick: «Es ist ein sehr glücklicher Punkt für die Zürcher. Dass wir dieses Spiel nicht gewinnen konnten, wurmt mich sehr.»

Die erste Halbzeit der Partie verlief im dauerhaften Schneetreiben ziemlich ereignislos. Beide Teams hatten zum Start ins neue Jahr eine Torchance: Zürichs Antonio Marchesano, weiterhin auf der Suche nach der glänzenden Form der letzten Saison, köpfelte in der 31. Minute knapp neben den Pfosten. Rund zehn Minuten später sah Luzerns Pascal Schürpf, von Martin Frydek angespielt, seinen Ablenker aus fünf Metern Distanz zur Torlinie von FCZ-Goalie Zivko Kostadinovic über die Latte gelenkt.

In der letzten halben Stunde des Spiels FCL – FCZ ging es dann drunter und drüber. Drei Männer im Schnee prägten jetzt das Spiel:

1. Fedayi San. Als Schürpf im FCL-Strafraum bei einem Zweikampf mit Cheik Conde stürzte, diktiere Schiedsrichter San nach Konsultation des VAR (vor den Videobildschirmen: Schiedsrichterin Esther Staubli) in der 60. Minute Foulelfmeter. Luzerns Max Meyer verwandelte sicher. Und nachdem FCL-Stürmer Sofyan Chader in der 83. Minute mit einem Konterlauf auf 2:0 erhöhte, schienen drei Punkte auf das Konto des FC Luzern verbucht zu sein.

2. Thibault Klidjé. Eben erst eingewechselt (84.), hatte der FCL-Stürmer von Schürpf angespielt alleine vor Zürichs Torhüter eine grosse Torchance. Es war eine sogenannte «Hundertprozentige», und bei konzentriert-kaltblütigem Abschluss hätte sie das 3:0 für den FCL bedeutet. Doch Klidjé nutzte seine Chance nicht, spielte den Ball dem bereits hechtenden Kostadinovic in die Hände. 3:0 – das wäre die endgültige Entscheidung in diesem Spiel gewesen. Die Szene gab nach dem Spiel zu reden, auch Luzerns Trainer Frick bedauerte und kritisierte.

3. Roko Simic. Weil Klidjé eben nicht zu reüssieren vermochte, wurde die Partie ab der 89. Minute nochmals spannend. Zürich-Trainer Henriksen hatte in der 76. Minute nämlich den in der Winterpause von Red Bull Salzburg zum FCZ ausgeliehenen Roko Simic eingewechselt. Der 19-jährige kroatische Nachwuchsnationalspieler erzielte mit einer herrlichen Direktabnahme von der Strafraumgrenze den 1:2-Treffer. Und als die Luzerner in der 93. Minute nach einem allerletzten FCZ-Corner im Strafraum die Übersicht verloren, drosch Simic den Ball noch zum 2:2 ins Netz. Die Luzerner standen perplex da – die Zürcher freuten sich auf die Heimfahrt.

Telegramm: Luzern – Zürich 2:2 (0:0)

Swisspor-Arena. – 13 979 Zuschauer. – SR San.

Tore: 62. Meyer (Foulpenalty) 1:0. 83. Chader 2:0. 89. Simic 2:1. 93. Simic 2:2.

Luzern: Müller; Dorn, Burch, Beka, Frydek; Dräger (72. Abubakar), Beloko (87. Diambou), Jashari, Schürpf; Meyer; Chader (84. Klidjé).

Zürich: Kostadinovic; Omeragic, Katic, Aliti (76. Kamberi); Boranijasevic, Dzemaili (57. Krasniqi), Conde, Guerrero (88. Rohrer), Marchesano (88. Ligue Junior); Tosin, Okita (76. Simic).

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Kadak und Toggenburger (alle verletzt). Zürich ohne Brecher, Selnaes und Avdijaj (alle verletzt). 72. Pfostenschuss Chader. Verwarnungen: 4. Jashari, 38. Guerrero, 60. Conde, 69. Beka, 76. Beloko (Fouls), 93. Dzemaili (Bank/Reklamieren).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen