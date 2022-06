Super League FCL-Verstärkung macht euphorisch – Frick fordert von Ardaiz 15 bis 20 Tore Die Freude ist auch in der Mannschaft gross: Der FC Luzern gibt am zweitletzten Tag des Camps in Schruns bekannt, dass der Uruguayer Joaquin Ardaiz unterschrieben hat. Daniel Wyrsch, Schruns Jetzt kommentieren 27.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daumen nach oben (von links): Asumah Abubakar, Joaquin Ardaiz und Denis Simani.

Mario Frick und die Spieler hatten sich am Samstag nach dem mit 1:0 gewonnenen Testspiel gegen Altach schon auf den Teamevent am Abend gefreut. Joaquin Ardaiz hätte als Neuzugang seinen Einstand mit einem Lied feiern sollen. Doch irgendwann lief dem FC Luzern im Trainingslager in Schruns die Zeit davon. «Die Gesangseinlagen der neuen Spieler werden erst im Winter aufgeführt, dazu war am Samstag keine Zeit mehr», beantwortet FCL-Medienchef Markus Krienbühl unsere entsprechende Frage.

Der Vorfreude auf den Stürmer Ardaiz tut das keinen Abbruch. Die Profis gehen auf den neuen Mitspieler zu, der am zweitletzten Tag ins Camp reiste. Der 23-jährige Uruguayer hatte am Samstagmorgen in Luzern einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der laufstarke und kräftige Angreifer erhält einen FCL-Kontrakt bis zum 30. Juni 2025. Frick spricht später von einer Zangengeburt, weil die Transfergespräche mit dem Torschützenkönig der Challenge League (20 Tore in 36 Partien für den FC Schaffhausen) relativ lange dauerten.

Kühne Vorgabe für den neuen Stürmer

Der Südamerikaner hatte den Innerschweizern in der Barrage grosse Sorgen bereitet. Vor allem im Hinspiel (2:2) in der Schaffhauser Wefox-Arena war Ardaiz ein ständiger Unruheherd, der mit seinen Rushes über die Flügel die Luzerner Hintermannschaft Mal für Mal in höchste Not brachte – und schliesslich bei einem Konter Marco Burch überlief und perfekt für Danilo Del Toro zum 2:2 auflegte.

Solche Aktionen, in höchstem Tempo vorgetragen, möchten die FCL-Fans von Ardaiz auch im blau-weissen Trikot sehen. Er wird übrigens die Nummer 19 tragen, mit der in den letzten zwei Spielzeiten Filip Ugrinic (neu bei YB) auflief.

Auch Frick lässt sich ein wenig von der Ardaiz-Euphorie anstecken, er sagt: «Weil es so lange mit der Unterschrift dauerte, schuldet uns Joaquin Ardaiz 15 bis 20 Tore in der neuen Saison.»

Natürlich ist das eine Wunschforderung an den Neuling. Marco Schneuwly ist in den Saisons 2014/15 mit 17 und 2015/16 mit 16 Treffern der letzte Luzerner Goalgetter gewesen, der diese Bilanz schaffte. Dejan Sorgic kam in der Spielzeit 2020/21 auf 13 Tore.

Am Samstag muss die Nummer 9 Forfait geben. Stürmer Sorgic liegt krank im Bett des Alpenhotels Montafon. Der 32-jährige Zuger ist aber nicht der Einzige, der ausgelaugt ist.

Jeder Feldspieler hat 42 Kilometer in den Beinen

Nach dem Testkick gegen Altach nimmt Frick seine müden Spieler in Schutz:

«Sie haben in dieser Woche 42 Kilometer abgespult.»

Jeder Feldspieler lief also die Distanz eines Marathons. Der Trainer: «Insgesamt bin ich mit dem Einsatz in diesem Trainingslager sehr zufrieden.»

Frick verrät ausserdem, dass noch vier bis fünf weitere Spieler zum Kader stossen. Bei der Nachfrage relativiert er allerdings, dass dazu auch die Ferien-Rückkehrer Marco Burch und Mohamed Dräger zählen würden. Burch stand nach dem Saisonende mit der U21-Nationalmannschaft erfolgreich für die EM-Qualifikation im Einsatz. Dräger absolvierte für Tunesien eine Partie in der Qualifikation für den Afrika-Cup sowie zwei weitere Spiele an einem Turnier in Japan gegen den Gastgeber und Chile. WM-Teilnehmer Tunesien gewann alle.

Technisch starker FCL-Junior: Ronaldo Dantas Fernandes geht mit dem Ball am Fuss zwischen den Altachern Nosa Iyobosa Edokpolor (links) und Dominik Reiter (rechts) hindurch. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schruns, 25. Juni 2022)

Luzerner Ronaldo zaubert auch im Testmatch

In dem am Sonntag zu Ende gegangenen Camp im Montafon dürfen drei Youngsters erstmals dabei sein: Der 17-jährige Verteidiger Sven Haag, der 18-jährige Stürmer Nando Toggenburger und Ronaldo Dantas Fernandes. Mit seiner Ballgewandtheit fällt der 17-jährige Ronaldo im Mittelfeld auf – auch gegen die Profis von Weltmeister Miroslav Klose vom SCR Altach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen