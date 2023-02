Super League FCL-Youngster Loretz in 270 Minuten noch unbezwungen im Spiel – und auf der Bank sitzt ein Lautsprecher wie früher Zibung Pascal Loretz hütet am Sonntag (14.15 Uhr) zum vierten Mal das FCL-Tor. Im Heimspiel gegen GC soll der 19-Jährige ohne Gegentor aus dem Spiel bleiben. Sein 18-jähriger Ersatz Diego Heller macht schon im Training auf sich aufmerksam. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Für den FC Luzern geht es am Sonntag im Heimspiel gegen den Grasshopper Club Zürich um viel. Die Innerschweizer wollen endlich ihren dritten Saisonsieg in der Swisspor-Arena feiern. Es scheint, als ob der unerbittliche Machtkampf mit Aktionär Bernhard Alpstaeg auch auf die Ausbeute vor eigener Kulisse abgefärbt hätte. In zehn Partien im Stadion des Swisspor-Patrons holte der FCL lediglich elf Punkte und feierte gerade mal zwei Siege (gegen Sion und Lugano).

Trainer Mario Frick, der mit seiner fünftplatzierten Mannschaft aus Luzern auf fremden Plätzen in elf Spielen 16 Zähler sammelte, sagt zur Heimbilanz: «Zu Hause ist die Ausbeute alles andere als zufriedenstellend. Trotzdem gehen wir mit einem positiven Gefühl in diese Begegnung gegen GC. Wir haben insgesamt einen guten Lauf, athletisch macht die Mannschaft in der zweiten Saisonhälfte einen hervorragenden Eindruck.»

Gebührender Respekt vor effizienten «Hoppers»

Obwohl die an siebter Stelle rangierten Grasshoppers zuletzt zwei 1:2-Niederlagen nacheinander gegen Servette und im Zürcher Derby gegen den FCZ kassierten, zeigt Frick Respekt vor dem Rekordmeister: «GC ist immer hervorragend organisiert und eingestellt von Giorgio Contini. Das Team zeichnet sich durch eine extreme Effizienz aus. Die Offensivleute sind konterstark und torgefährlich.»

Im Umkehrschluss bedeutet das für den jungen Torhüter Pascal Loretz und seine Vorderleute, dass sie auf der Hut sein müssen vor Renat Dadashov, Hayao Kawabe und Christian Herc. Der 19-jährige FCL-Goalie Loretz weist bei seinem Einstand in der Super League eine wohl einmalige Bilanz aus: In den drei Spielen und total 270 Minuten gegen YB (1:1), in Lugano (1:1) und in St. Gallen (2:2) wurde der Krienser nie aus dem Spiel bezwungen. Die vier Gegentore kassierte Loretz alle vom Penaltypunkt. Coach Mario Frick ärgerte sich besonders über die Entstehung, weil die Elfmeter erst nach Intervention des Video Assistant Referee (VAR) geahndet wurden.

Hat sich bislang gute Kritiken im Luzerner Tor verdient: Pascal Loretz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. Februar 2023)

Bei den Strafstössen gegen Cedric Itten (YB), Zan Celar (Lugano), Jérémy Guillemenot und Matej Maglica (beide St. Gallen) macht Frick seinem Keeper keinen Vorwurf: «Alle Penaltys waren sehr gut geschossen, da gab es für Pascal nichts zu halten.» In der Gesamtleistung ist der FCL-Trainer mit dem Debüt von Loretz mehr als zufrieden: «Mit seinen 19 Jahren macht er das überragend.»

Frick schätzt die sicheren Auftritte des zuerst unerwartet eingesetzten Torhüters besonders hoch ein: «Im ersten Spiel zu Hause gegen YB hielt er dem Druck gegen die beste Schweizer Mannschaft stand.» Auch für die tadellose Darbietung im Tessin windet er dem Schlussmann ein Kränzchen: «In Lugano sind die Fans weit weg, da musst du parat sein, wenn der Gegner plötzlich zum Abschluss kommt.» Auch im St. Galler Kybunpark konnte er seiner Nummer 3 vertrauen: «In der zweiten Halbzeit hatte Pascal die grün-weisse Fanwand hinter sich. Dadurch liess er sich nicht aus der Ruhe bringen, er hat einen tollen Reifeprozess durchgemacht.»

Dirigierender vierter Goalie erinnert an Zibung

Jedoch wollten Frick und Torhütertrainer Lorenzo Bucchi, dass Loretz vor dem GC-Match keine Interviews gibt. Der Absolvent der Sportklasse im Gymnasium Alpenquai in Luzern sollte sich voll auf seine sportliche Aufgabe vom Sonntag konzentrieren.

Übrigens bekommt auch der Torhüter Nummer 4 des FCL gute Noten vom Cheftrainer. Es handelt sich dabei um Diego Heller. Der 18-Jährige hat sich gemäss Frick «super entwickelt, seit er mit uns trainiert». Heller kann mit seiner Länge von etwas mehr als 1,80 Meter nicht ganz mit dem Gardemass von Loretz von 1,90 Meter mithalten. Frick: «Die mangelnde Grösse macht Diego ähnlich wie Yann Sommer mit seiner Explosivität wett.» Auf der Linie attestiert ihm Frick «sehr gute Reflexe».

Bilden gegenwärtig das FCL-Torhüterduo in der Super League: Der 19-jährige Pascal Loretz (links) und sein 18-jährige Ersatz Diego Heller. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. Februar 2023)

Aufgefallen ist aufmerksamen Zaungästen am Mannschaftstraining, wie lautstark der junge Heller in den internen Partien seine Vorderleute dirigiert. Dabei erinnert der Mann mit der Nummer 44 an den langjährigen Luzern-Stammgoalie und heutigen Sportmitarbeiter David Zibung. Frick findet, «im Coaching der Abwehr ist Diego schon sehr weit».

Gegen GC wird Heller erneut Ersatzkeeper sein. Heute Samstag (18 Uhr) dürfte er im Heimspiel der U21 gegen Biel das FCL-Tor in der Promotion League hüten.

Die Nummer 4 der FCL-Goalies Diego Heller: Er erinnert als Draufgänger und lautstark dirigierender Schlussmann an David Zibung. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Februar 2023)

Müller kuriert Blessur aus, Vasic trainiert nur teilweise

Am 31. Januar hatten sich Marius Müller und Vaso Vasic im Cupspiel in Thun verletzt. Müller soll die Schulterverletzung vollständig auskurieren. Frick: «Nicht, dass Marius bis Saisonende ausfällt.» Vasic trainiert im Team, aber der entzündete Knochen des grosse Zehs am rechten Fuss hindert die Nummer 2, wirklich einsatzfähig zu sein.

GC zählt zu den Lieblingsgegnern Mittlerweile ist Mario Frick etwas ungeduldig und dünnhäutig in Sachen Kritik geworden. Als FCL-Coach muss es frustrierend sein, wenn das eigene Team trotz klarem Chancenplus immer wieder die nötige Effizienz vermissen lässt. So auch in den letzten drei Partien, in denen die Luzerner gegen den klaren Leader YB und auswärts gegen die nominell mindestens gleichwertig geltenden Rivalen Lugano und St. Gallen lediglich unentschieden spielten. In den ersten fünf Ligaspielen im neuen Jahr blieb der FCL ungeschlagen. Mit nur einem Sieg, auswärts gegen Basel, lässt sich die angestrebte Top-3-Platzierung aber nicht erreichen. GC kommt statistisch gesehen als vermeintlicher Lieblingsgegner zur rechten Zeit: Gegen die Zürcher verlor Luzern seit dem 22. April 2017 nicht mehr. Seither gab’s 7 Siege und 7 Remis. Und folgt morgen der erste Heimsieg im 2023?

