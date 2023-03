Super League FCZ-Meisterspieler Fidan Aliti: «Die Erfahrungen in Luzern machten mich stärker» Fidan Aliti lancierte seine Profi-Karriere beim FC Luzern. Am Samstag (18.00 Uhr) trifft er mit dem FC Zürich im Letzigrund auf seinen früheren Klub. Vorher erzählt uns der 29-Jährige von seiner Laufbahn, die «keine Bilderbuchkarriere ist, von der man als Bub träumt». Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCZ-Spieler Fidan Aliti (rechts) jubelt mit dem Doppeltorschützen Aiyegun Tosin gegen GC. Zürich dreht das Derby und gewinnt 2:1. Bild: Ennio Leanza / Keystone (Zürich, 19. 2. 2023)

Fidan Aliti trägt beim FC Zürich die Rückennummer 6. Der 29-jährige Baselbieter zählt zu den Teamstützen beim amtierenden Schweizer Meister. Aliti ist ein unerschrockener Kämpfer, der als Defensivspezialist fussballerisch solide auftritt. Seit der Verletzung von Adrian Guerrero spielt der gelernte Verteidiger im linken Mittelfeld. Aliti sagt über seine neue Rolle: «Aktuell habe ich eine etwas offensivere Position. Ich spiele dort, wo mich der Trainer braucht, und passe mich, so gut es geht, an.»

Am Samstag spielt der FCZ zu Hause gegen den FC Luzern. Erinnerungen werden im Gespräch mit unserer Zeitung wach: an Alitis Zeit in der Swisspor-Arena. Als 20-Jähriger gab er seinen Super-League-Einstand unter Carlos Bernegger. Unter ihm und danach Markus Babbel absolvierte der Abwehrmann in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 18 Ligaeinsätze für den FCL, den Durchbruch schaffte er bei den Innerschweizern nicht.

Der damalige Sportchef Fringer setzte auf andere

Aliti nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er auf diese Zeit angesprochen wird: «In Luzern bekam ich aus meiner Sicht keine richtige Chance, das nötige Vertrauen war nicht vorhanden.» Als Bernegger und Sportchef Alex Frei weg waren, «hat Rolf Fringer in der Funktion des neuen sportlichen Leiters seine Spieler geholt und auf diese gesetzt.» Sein Unmut ist verständlich: Aliti besass bereits vor acht Jahren eine starke Physis, viel Willen und fand sich spielerisch auf dem Niveau zurecht.

Wie erwähnt, ist Fidan Aliti eine Kämpfernatur. In der Retrospektive sagt er:

«Dem FCL bin ich dankbar für die Chance, die ich bekommen habe. Aber ich hätte mir in dieser Zeit mehr erhofft.»

Er ist überzeugt: «Die Erfahrungen in Luzern machten mich stärker. Ich wollte es allen zeigen, dass ich es kann. Im Vordergrund stand jedoch immer, dass ich es mir selbst beweise.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Via Moldawien, Kroatien und Albanien nach Schweden

Zwischen 2015 und 2019 folgten drei Stationen, die nicht jeder Spieler aus der Schweiz auf sich genommen hätte: Der Reihe nach Sheriff Tiraspol (Moldawien), Slaven Belupo (Kroatien) und Skënderbeu (Albanien). Aliti sagt: «Das ist keine Bilderbuchkarriere, von der man als Bub träumt.» Um dann aber den Hinweis zu machen: «Googelt man nach dem Trainingscampus von Sheriff Tiraspol, ist ein Verein mit topmoderner Infrastruktur zu entdecken.» Schon damals habe er gesehen, dass sich Sheriff sehr positiv entwickelt. Die Moldawier gewannen in der vergangenen Saison sensationell ein Gruppenspiel der Champions League auswärts beim späteren Triumphator und Rekordsieger Real Madrid (2:1).

Bei Sheriff konnte sich Aliti noch nicht vollends durchsetzen, anschliessend aber bei Slaven Belupo und Skënderbeu. Mit den Albanern qualifizierte er sich für die Gruppenphase der Europa League, wo er mit dem Team auf YB traf. Mit fünf Punkten schied Skënderbeu als Gruppenletzter aus, feierte anschliessend die Meisterschaft in Albanien. Aliti sagt, es sei ihm nicht schwer gefallen, auf dem Balkan Fussballprofi zu sein. «Meine Eltern stammen aus dem Kosovo, deshalb war ich mit vielen Dingen schon vertraut.»

Schon beim FCL ging er konsequent in die Zweikämpfe: Fidan Aliti (rechts) gegen FC-Zürich-Stürmer Mario Gavranovic. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 16. 3. 2014)

2019 folgte dann der Wechsel nach Schweden zu Kalmar. «Will man sein Können präsentieren, so ist die schwedische Allsvenskan eine attraktive Liga. Kalmar war der richtige Schritt.» Der Weg zurück in die Schweiz war geebnet. Prompt bekam er 2020 ein Angebot des FC Zürich. Sofort war klar, dass er die Chance packen wollte. Aliti, der frühere FCB-Junior und Amateur bei Old Boys, wohnt seither mit seiner Frau im eigenen Haus im Baselbiet. Er betont: «Jeder Fussballer aus der Schweiz weiss, der FCZ gehört zusammen mit Basel und YB zu den Top 3.»

FCZ-Heimsieg soll es gegen Luzern geben

Nach der ersten Saison als Leihspieler übernahm ihn Zürich im Sommer 2021 definitiv von Kalmar. Anfang der laufenden Spielzeit hat Aliti seinen FCZ-Vertrag bis Sommer 2025 verlängert. Den Meistertitel 2022 mit den Zürchern bezeichnet er als «wunderschönen und verdienten Erfolg». Doch nach dem Abgang von Meistercoach André Breitenreiter begann die laufende Saison schlecht. Der neue Trainer Franco Foda wurde durch Bo Henriksen ersetzt. Unter dem Dänen hat sich der FCZ deutlich verbessert. Am letzten Samstag in Lugano (0:2) erstmals im Jahr 2023 verloren.

«Wir befinden uns nach wie vor im hinteren Tabellendrittel und setzen alles daran, schnellstmöglich dort rauszukommen», stellt Aliti fest. Das sei das unmittelbare Ziel. «Gegen Luzern wollen wir an die guten Leistungen in diesem Jahr anknüpfen und drei Punkte holen», sagt der 44-fache kosovarische Internationale. Zwei Remis (0:0, 2:2) gab es in dieser Saison bisher zwischen dem FCZ (8.) und FCL (5.).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen