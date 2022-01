Der FC Luzern agiert gegen den FC Basel zu fehlerhaft

Super League Fehlstart zur Mission Ligaerhalt: Ein feuriger FC Luzern agiert gegen Basel zu fehlerhaft Gegen den FC Basel resultierte am Sonntag eine 0:3-Heimpleite. Der FC Luzern hielt über weite Strecken gut mit. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 31.01.2022, 06.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

10 779 Zuschauer bekommen in der Swisspor-Arena zum Auftakt der Rückrunde ein sehr intensives, unterhaltsames und hartes Spiel zu sehen. Der FC Luzern beginnt verheissungsvoll: Sofort ist zu erkennen, dass in den letzten vier Wochen ein anderer Trainer die Mannschaft vorbereitet hat. Vom Fussball seines Vorgängers Fabio Celestini ist unter Mario Frick nichts mehr zu sehen. Statt dem aufwendigen und nicht selten gefährlichen Hintenherausspielen setzen die Innerschweizer auf einen geradlinigen Fussball. Oft operieren sie mit langen Bällen, kommen damit hinter die Basler Abwehrkette.

Ardon Jashari und Simon Grether erobern den Ball. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Wie von Frick angekündigt, geht der FCL mit viel Feuer ans Werk. Trotzdem wirken die vorgetragenen Angriffe meist ungestüm. Eine saubere spielerische Linie ist nicht zu erkennen. Als Filip Ugrinic in der 19. Minute zum ersten Torschuss ansetzt, schiesst er statt platziert mit dem Brecheisen: Der Ball fliegt ins Fangnetz, FCB-Goalie Heinz Lindner braucht nicht einzugreifen.

Zu diesem Zeitpunkt hätte Basel längst in Führung liegen können. Ein schneller Angriff in der 2. Minute schliesst Nationalspieler Fabian Frei ab, doch FCL-Torhüter Marius Müller ist zur Stelle, mit einer Glanzparade lenkt er den Ball am Kasten vorbei. Beim fälligen Corner kommt Rechtsverteidiger Michael Lang gefährlich zum Kopfball. Doch die Luzerner überstehen diese anfängliche Druckphase der Gäste.

Vertikales Spiel, aber die Effizienz bleibt ein Luzerner Problem

Beide Mannschaften kommen auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zu Möglichkeiten: Exemplarisch für die neue vertikale Spielausrichtung des FCL ist in der 28. Minute ein langer Ball auf Asumah Abubakar. Der Neuzugang vom FC Lugano verlängert mit dem Kopf auf Sturmpartner Nikola Cumic. Der serbische Leihprofi von Olympiakos Piräus drischt den Ball jedoch übers Tor. Zum Glück aus Sicht der Gastgeber macht es wenige Sekunden später auf der Gegenseite Routinier Frei auch nicht besser: Aus aussichtsreicher Position geht sein Schuss deutlich über das Gehäuse hinter Keeper Müller.

Asumah Abubakar, Neuzugang vom FC Lugano Bild: Urs Flüeler / Keystone

Die beste Luzerner Chance der ersten 45 Minuten hat wiederum Cumic: Rechtsverteidiger Simon Grether gelingt für einmal ein überragendes Zuspiel, doch der 23-jährige Serbe überwindet mit dem Schuss aus recht kurzer Distanz den FCB-Goalie nicht – Lindner hat keine Mühe den Ball abzuwehren. Sekunden vor dem Pausenpfiff setzt der FCL noch einen Drauf in Sachen Ineffizienz: Eine optimale Vorlage von Captain Christian Gentner vereiteln sie sich gegenseitig, weil im Zusammenspiel zwischen Marvin Schulz und dem Neuen Abubakar noch Harmoniebedarf besteht. FCB-Innenverteidiger Andy Pelmard geht als lachender Dritter dieser Szene hervor, der begabte Franzose kann mühelos klären. Trotz den vergebenen Chancen können die Luzerner erhobenen Hauptes in die Kabine. Das 0:0 gegen den um den Meistertitel spielenden FC Basel lässt für die zweiten 45 Minuten alle Optionen offen.

Dem 0:1 und 0:2 gehen jeweils individuelle Fehler voraus

Allerdings kehren die Basler nach der Pause fokussierter auf den Platz zurück. Und beim FC Luzern wiederholt sich nicht nur in Sachen mangelhafter Chancenauswertung das Dilemma der Vorrunde, sondern auch in der Abwehr unterlaufen den Spielern wieder spielentscheidende Fehler: Der 18-jährige Innenverteidiger-Debütant Luca Jaquez trifft die Beine von Dan Ndoye im Strafraum an der Grundlinie, Schiedsrichter Lukas Fähndrich schaut sich die Szene am Bildschirm noch einmal an – und entscheidet zu Recht auf Foulpenalty. Frei verwertet vom Punkt souverän zum 1:0 für Basel in der 49. Minute.

Der FCL ist zwar zurückgedrängt, gibt sich aber noch lange nicht geschlagen. Eine Flanke des 19-jährigen Ardon Jashari auf Abubakar findet den Weg aber auch nicht ins Tor. Dann attackiert der eingewechselte Pascal Schürpf an der Seitenlinie Lang, der spürt die Schulter des FCL-Angreifers im Gesicht und muss ausgewechselt werden. Die Partie ist nun mehr als intensiv, sie wird aggressiv geführt. Zehn gelbe Karten, dazu die rot-gelbe für Schulz zeugen davon. Der Deutsche muss für Reklamieren vom Platz (78.) – und schwächt sein Team. Grether fasst nach dem Match zusammen:

«Wir erlaubten uns leichtsinnige Fehler. Dazu zählt auch die gelb-rote Karte. So verliert man solche engen Spiele.»

Schiedsrichter Lukas Fähndrich zeigt Marvin Schulz die rote Karte. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

Nach einer weiteren ausgelassenen Chance von Abubakar (83.) schiesst der Ex-Luzerner Darian Males nach gewonnenem Duell gegen Jaquez das 2:0 (85.). Das Spiel ist entschieden. Ein Freistoss von Ugrinic (96.) lenkt Schlussmann Lindner mirakulös über die Latte – und kurz vor dem Abpfiff schnürt Frei im Konter seinen Doppelpack zum 3:0 aus Basler Sicht.

Das Resultat fällt zu hoch aus. Dem FCL bleibt aber nur der Trost, dass Lausanne gegen St. Gallen 1:5 verliert. Damit bleibt der Abstand zum Vorletzten aus dem Waadtland bei einem Punkt.

Die Entscheidung: Basels Darian Males setzt sich gegen Luca Jaquez durch und trifft zum 2:0. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 30. Januar 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen