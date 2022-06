Super League Füllt der Ex-Lausanner Cameron Puertas bald einen Teil des Mittelfeld-Vakuums beim FCL? Der FC Luzern muss im Mittelfeld die Abgänge von Filip Ugrinic (zu YB) und Marvin Schulz (zu Holstein Kiel/2. Bundesliga) ersetzen. Ein interessanter Spieler steht nun beim Klub aus der Swisspor-Arena auf der Einkaufsliste: Der Ex-Lausanner Cameron Puertas. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 01.06.2022, 12.27 Uhr

Cameron Puertas (rechts) im Lausanne-Dress beim Laufduell im Mittelfeld gegen Basel-Spieler Pajtim Kasami. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Lausanne, 22. August 2021)

Mit Cameron Puertas könnte ein attraktiver Offensivmann bald zum FC Luzern wechseln. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler mit spanischen Wurzeln zählt zu den Technikern auf dem Fussballplatz. Für seinen Ausbildungsverein FC Lausanne-Sport absolvierte er bei den Profis 101 Pflichtspiele und schoss dabei elf Tore und bereitete 14 Treffer vor. Puertas verfügt neben seiner spielerischen Klasse auch über eine gute Schusstechnik.

In der vergangenen Winterpause wechselte Puertas für 1,2 Millionen Franken vom damals an zweitletzter Stelle stehenden Lausanne (einen Punkt vor Schlusslicht FCL!) in die belgische Jupiler Pro League zu Royale Union Saint-Gilloise. Der Verein aus der Region der Hauptstadt Brüssel führte die belgische Meisterschaft lange überraschend an, wurde in der Schlussphase aber noch durch den FC Brügge abgefangen.

Im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar

Beim Spitzenklub Saint-Gilloise konnte sich Puertas in der Rückrunde nicht durchsetzen. Er kam nur zu sieben Teileinsätzen. Das ist für den begabten Offensivspieler natürlich zu wenig in seiner Entwicklung. Puertas ist im zentralen Mittelfeld jedoch nicht nur offensiv, sondern auch defensiv einsetzbar. Er könnte zusätzlich ebenfalls auf den Flügeln spielen.

Übrigens hatte Puertas bei Lausanne längere Zeit unter Ex-FCL-Coach Fabio Celestini gearbeitet. Der Luzerns Cupsieger-Trainer hält grosse Stücke auf das Waadtländer Eigengewächs, Puertas gehört zu Celestinis Lieblingskickern.

Parallelen mit der Karriere von Filip Ugrinic

Die persönliche Situation von Puertas ist ähnlich wie jene von Filip Ugrinic vor zwei Jahren, als das damalige Luzerner Talent nach einer komplizierten Saison beim FC Emmen in den Niederlanden in die Swisspor-Arena zurückgekehrt war – und seither durchstartete. Vielleicht kann der FCL nun auch dem Ex-Lausanner Puertas die Chance bieten, seine Karriere in der Innerschweiz neu zu lancieren.

Der damalige Lausanne-Mittelfeldmann Cameron Puertas (links) im Kopfballduell mit FCL-Legende Christian Schwegler, der inzwischen nicht mehr Fussball spielt. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Lausanne, 3. April 2021)

Und der FC Luzern könnte mit einem potenziellen Spitzenkicker, der die Schweizer Liga kennt, sein Vakuum im Mittelfeld wenigstens teilweise füllen. Die Abgänge von Topskorer Filip Ugrinic (neun Tore, acht Assists inklusive Barrage) und dem polyvalent einsetzbaren Marvin Schulz wiegen schwer. Ausserdem wird der in Luzern ausgebildete Ugrinic künftig beim Ligakonkurrenten YB spielen, was einer plötzlichen Abkehr der Luzerner Transferstrategie gleichkommt. Schulz wechselte nach fünf Jahren beim FCL ablösefrei zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga.

Ablösesumme ist dank des Ugrinic-Deals vorhanden

Die Fans fordern vom zuletzt in der Öffentlichkeit arg kritisierten Sportchef Remo Meyer und der Sportkommission adäquate Verstärkungen. Cameron Puertas könnte eine sein. Durch den Ugrinic-Transfer nach Bern zum Liga-Krösus YB hat der FCL jetzt schon mindestens 3 Millionen Franken (übrigens inklusive einer Weiterverkaufsbeteiligung von rund 20 Prozent) in die Kasse gespült bekommen. Puertas dürfte etwas mehr als 1 Million Franken kosten. Finanzielle Mittel, welche die Innerschweizer jetzt zur Verfügung haben.

