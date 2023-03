Fünf Penaltys gegen FCL in fünf Partien: Eine Laune des Zufalls

Super League Fünf Penaltys gegen FCL in fünf Partien: Das ist eine Laune des Zufalls – Youngster Loretz darf stolz auf sich sein In fünf Spielen mit Pascal Loretz kassierte Luzern nur Tore vom Punkt. Der FCL ist Effizienz-Mittelmass – und Leader der Platzverweise. Am Sonntag (14.15 Uhr) tritt die sechstplatzierte Mannschaft von Mario Frick bei Servette an. Wahrscheinlich mit Marius Müller im Tor. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Luzerns 19-jähriger Torhüter Pascal Loretz ist gegen den Elfmeter von St.-Gallen-Stürmer Jérémy Guillemenot chancenlos. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 19. 2. 2023)

Pascal Loretz hütete am vergangenen Samstag im Heimspiel gegen den FC Basel zum fünften Mal das Tor des FC Luzern in der Super League. Notabene in Serie. Der 19-jährige Krienser liess dabei kein einziges Gegentor aus dem Spiel heraus zu – dafür kassierte er seinen fünften Elfmeter. FCB-Routinier Fabian Frei nutzte ihn zum 1:0-Siegtreffer.

Mittelschüler Loretz (er absolviert im Juni seine Maturaprüfungen an der Kantonsschule Alpenquai) wird voraussichtlich wieder ins zweite Glied zurücktreten. Denn Stammtorhüter Marius Müller trainiert seit dieser Woche mit der Mannschaft und dürfte am Sonntag (14.15 Uhr) in Genf gegen Servette erstmals seit der Schulterverletzung Ende Januar in Thun wieder spielen.

Loretz kann selbstbewusst auf seine ersten 450 Minuten zurückschauen

Loretz kann mit Stolz auf seine ersten 450 Minuten in der höchsten Liga des Landes zurückblicken: Der hochbegabte Keeper zeigte 20 Paraden und 17 erfolgreiche Spieleröffnungen. Sein Karrierestart bei den Profis wird für immer in Verbindung bleiben mit den Fakten, in den ersten fünf Partien aus dem Spiel unbezwungen geblieben zu sein. Dafür aber alle fünf Penaltys durchgelassen zu haben.

Schaut man sich die Statistik aller zehn Super-League-Klubs nach 23 Spieltagen an, dann ist der FCL trotz der jüngsten Häufung an Elfmetern nicht der mit Abstand erwartete Verursacher-König von Strafstössen. Luzern hatte zuletzt Pech mit vier Elfern nach VAR-Intervention.

Der hochtalentierte FCL-Goalie Pascal Loretz am vergangenen Samstag direkt vor dem Heimspiel gegen den FC Basel. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. 3. 2023)

St. Gallen mit Höchstwerten in beiden Elfmeterbilanzen

Mit Sion und St. Gallen haben zwei andere Teams gleich viele Penaltys verursacht wie die Innerschweizer: total sieben. Während Heinz Lindner für Sion zwei Schüsse vom Punkt abwehrte, war es bei Lawrence Ati Zigi für St. Gallen einer – und auch Müller hielt in dieser Saison einen Elfmeter: Anfang Saison beim 2:1-Sieg in Lugano parierte der Luzern-Goalie gegen Zan Celar.

Die wenigsten Penaltys wurden übrigens gegen Servette und den FC Zürich geahndet: je zwei. Am meisten Strafstösse zugesprochen erhielt St. Gallen: Von den acht Versuchen vom Punkt gingen allerdings nur fünf rein. Der FCL durfte dreimal aus elf Metern antreten, dreimal verwandelte Max Meyer sicher. Nur drei getretene Penaltys sind übrigens Tiefstwert der Liga: Für GC und Sion wurden ebenfalls nicht mehr Elfmeter gegeben.

Mit fehlender Effizienz kämpft fast die ganze Liga

Aus den statistischen Werten, die wir aus der Datenbank der Swiss Football League (SFL) entnommen haben, ist auch die Quote der erfolgreichen Torschüsse aufschlussreich. Besonders, weil FCL-Coach Mario Frick praktisch nach jedem Spiel die fehlende Effizienz seiner Mannschaft beklagt. Luzern hat für seine 34 erzielten Treffer eine Torquote von 10 Prozent. Das ist fast genau der Durchschnittswert der Super League (10,5).

Thibault Klidjé ist einer von fünf Luzern-Stürmern, die regelmässig eingesetzt werden. Alle zeigten bisher wenig Vollstrecker-Qualitäten. Doch die meisten anderen Super-League-Vereine haben dieselben Probleme. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 26. 2. 2023)

Acht von zehn Teams haben eine Quote zwischen acht (FCZ) und elf Prozent (Lugano) bei den erfolgreichen Torschüssen. Einzig GC, das nur 244 Torschüsse abgab, aber mit 34 Toren gleich viele wie Luzern erzielte, kommt auf 14 Prozent. Leader YB erreicht sogar 15 Prozent mit 52 Treffern aus 349 Torschüssen.

Auffällig ist, wie oft die Ostschweizer Mannschaft von Peter Zeidler das Runde aufs Eckige schiesst: St. Gallen erreicht mit 448 Torschüssen den absoluten Höchstwert. Mit 45 Treffern hat das Team allerdings lediglich die gleiche Erfolgsquote wie der FCL – 10 Prozent.

Sofyan Chader schon zweimal vom Platz geschickt

Am wenigstens zum Abschluss kommt Aufsteiger Winterthur: nur 222 Mal. 9 Prozent der Versuche gehen rein, das sind 20 Tore. Die Equipe von FCW-Trainer Bruno Berner hat erst einmal mehr als ein Tor in einer Partie erzielt (3:1 in Sion). In Sachen gelbe Karten ist Winterthur zusammen mit dem FCZ auf Platz 2 mit 63. Erster in dieser Disziplin ist Sion mit 64 Verwarnungen.

Die Leaderposition bei den Platzverweisen hat der FCL mit sieben; zwei rote und fünf gelb-rote Karten. Gegen Basel schaffte es Sofyan Chader, zum zweiten Mal in dieser Saison vom Platz zu fliegen.

