Super League Wegen «Rasen» und Bundesfeier: Der FC Luzern startet verspätet in die Saison Der FC Luzern startet nicht wie die Super League am 16./17. Juli in die neue Saison. Das Team von Mario Frick wird erst in der 2. Runde am 23. Juli beim FC Zürich das erste Spiel austragen. Auch die Heimpartie der 3. Runde am 31. Juli gegen den FC Basel muss der FCL verschieben. Dafür fehlt die Bewilligung der Luzerner Polizei. Daniel Wyrsch 17.06.2022, 15.41 Uhr

Weil an den Terminen des ersten Spieltags nicht genügend Stadien zur Verfügung stehen, muss das Spiel zwischen dem FC Luzern und dem Grasshopper Club Zürich auf Mittwoch, 10. August 2022, verschoben werden. Die Gründe: In der Swisspor-Arena ist der neue Rasen für die 1. Runde vom 16./17. Juli noch nicht bereit, wie das FCL-Präsident Stefan Wolf angekündigt hat. Und am gleichen Wochenende findet im Letzigrund in Zürich ein Konzert statt.

In der Swisspor-Arena wird derzeit ein neuer Rasen eingebaut. Bild: Roman Loeffel (Luzern, 17. Juni 2022)

Die Swiss Football League (SFL) schreibt: «Und auch die ursprünglich für Sonntag, 31. Juli 2022, angesetzte Partie FC Luzern – FC Basel kann nicht wie geplant stattfinden, weil am gleichen Tag in Luzern eine Veranstaltung stattfindet, was die Durchführung des Spiels nach neusten Erkenntnissen verunmöglicht. Ein neuer Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert.»

Vorsichtsmassnahme wegen den Fans des FC Basel

Wie unsere Nachfrage bei der Luzerner Polizei in Erfahrung brachte, handelt es sich bei der Veranstaltung um die Bundesfeier auf dem Europaplatz, der direkt vor dem KKL liegt. Wie die Polizei mitteilt, würde der Match und die Bundesfeier miteinander kollidieren. Die Fans des FC Basel, die sich jeweils vor dem Match in der Stadt Luzern aufhalten, und die 1.-August-Feier das wäre ein zu grosses Risiko.

FCL-Heimspiele gegen den FC Basel (im Bild) sind Risikospiele. Die Luzerner Polizei gibt die Bewilligung für den Match vom Sonntag, 31. Juli, nicht. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 30. Januar 2022)

Übrigens kommen für sogenannte «rote Spiele», FCL-Heimspiele gegen Gegner mit grösserer Anhängerschaft wie den FCB, YB, Zürich, GC oder St.Gallen, Samstagabende seit einiger Zeit nicht mehr in Frage. Die Mischung zwischen Fussballfans und Partyvolk könnte sonst zu Konfrontationen führen, heisst es von der Luzerner Polizei.

» Spielplan Credit Suisse Super League (PDF)