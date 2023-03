FCL zu Alpstaeg-Kritik: Zoff um Swissporarena und Aktie

11:22 Uhr

Die Fragerunde startet

Wie steht es um das Schiedsgerichtsverfahren, das Alpstaeg gestern erwähnt hat und das vom FCL abgelehnt wurde, will FCL-Reporter Daniel Wyrsch wissen. Das Strafverfahren würde hier dann nicht behandelt, so Engelberger-Koller. «Wir sind interessiert an einer schnellen Lösung», so Engelberger-Koller. Das sei aber nicht realistisch.

Warum geht man stattdessen nicht aufeinander zu, fragt ein anderer Journalist. Beide Seiten würden jammern und Zeit verbrauchen. Konkrete Vorschläge gebe es nicht beim FCL. «Wir wollen gerne, dass Alpstaeg die Aktienmehrheit abgibt», sagt Engelberger-Koller. Dann könne man sich vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten.