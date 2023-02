Zwiespalt beim FCL nach dem Unentschieden in Lugano

Super League Killerinstinkt vermisst: Der FC Luzern besteht die Reifeprüfung in Lugano teilweise Der FC Luzern spielt auswärts gegen den FC Lugano 1:1 (1:1) unentschieden – es wäre mehr möglich gewesen für das Team von Mario Frick. Der FCL-Trainer sagt: «Ich bin im Zwiespalt.» Turi Bucher, Lugano Jetzt kommentieren 12.02.2023, 20.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jubel bei Asumah Abubakar (sitzend) nach seinem Treffer in der 16. Minute. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Der FC Luzern lieferte im Auswärtsspiel gegen den in der Rangliste besser platzierten FC Lugano eine gute Leistung ab. Allein: Aufwand und Ertrag stimmen nicht überein – die Mannschaft von Trainer Mario Frick war insgesamt die bessere Mannschaft auf dem Platz, war gefährlicher, hatte vor allem viel mehr Spielanteile.

Coach Frick hatte vor der Partie davon gesprochen, dass dieser Test in Lugano zur Reifeprüfung werden würde und sprach damit auch den Fortgang der Super-League-Meisterschaft 2022/23 an. Frick sagte nach dem 1:1-Schlussresultat zur FCL-Reifeprüfung: «Ich bin im Zwiespalt. Charakterlich haben wir uns gut präsentiert. Athletisch waren wir im Vorteil. Aber der Killerinstinkt, den vermisse ich weiterhin.»

Luganesi profitieren zweimal via Videoentscheid

Die Luzerner, ganz in Weiss, gingen in der 16. Minute verdient in Führung. Denn sie hatten vom Anpfiff weg das Spieldiktat in den Füssen. Der Deutsche Max Meyer flankte einen Cornerball so in den Fünferraum der Luganesi, dass eine unübersichtliche Situation entstand. Die Lugano-Verteidiger vermochten nicht zu bereinigen; Luzerns Stürmer Asumah Abubakar nutzte das Durcheinander mit einem Schuss aus der Drehung zur 1:0-Führung.

Lugano, ganz in Schwarz, enttäuschte bis dahin und auch in der Folge. Es war über weite Strecken ein langweiliger, lascher Auftritt der Mannschaft von Trainer Mattia Croci-Torti. Erst in der 34. Minute entstand nach einem Schuss von Albian Hajdari und der Abwehr von Torhüter Pascal Loretz Gefahr im Strafraum der Luzerner. Dass der FC Lugano vor dieser Runde auf dem 3. Tabellenrang klassiert war, sagt jedenfalls viel darüber aus, was in dieser Saison in der Super League möglich ist.

Mario Frick war mit der Darbietung im Cornaredo nur halbwegs zufrieden. Bild: Samuel Golay/TI-PRESS

Schliesslich profitierten die Tessiner noch vor der Pause zweimal von VAR-Entscheidungen. Zuerst, in der 37. Minute, gab es eine Meldung aus dem Videostudio, weil Luzerns Pius Dorn bei einem Lugano-Eckball ein Foul begangen hatte, begangen haben soll. Ein harter Penaltyentscheid (siehe Kasten oben). Luganos slowensicher Stürmer Zan Celar versenkte den diktierten Elfmeter sicher zum 1:1.

In der 42. Minute jubelte Max Meyer nach seinem 2:1-Schuss für das Gästeteam. Doch das Tor wurde umgehend annulliert. Das VAR-Verdikt: Foul. Pascal Schürpf hatte kurz vor dem Torschuss einen Lugano-Verteidiger geschubst . «Ich weiss wirklich nicht, ob man da auf Foul entscheiden muss», sagte und fragte Luzern-Trainer Frick. Der 1:1-Pausenstand – es war ein höchst glückliches Resultat für das Heimteam.

Nach dem Seitenwechsel hatte dann auch der «andere» FCL, der FC Lugano, die eine oder andere Tormöglichkeit. Celar köpfelte übers Tor (52.), Ignacio Aliseda verdribbelte sich im Luzerner Strafraum (59.). Allerdings hätte Luzerns Meyer in der 69. Minute zwingend auf 2:1 erhöhen müssen – «er brachte zu wenig Druck hinter seinen Schuss» (Frick) im Lugano-Strafraum, so dass Sebastian Osigwe, der Luzerner mit Nigeria-Wurzeln im Lugano-Tor, am Boden parieren konnte.

Im Luzerner Strafraum wurde es nochmals turbulent (85.), ein Osigwe-Fehlzuspiel eröffnete Luzern noch eine letzte Siegchance (87.).

Was es beim FCL für den Spitzenrang braucht

Der FC Luzern hat die Reifeprüfung im Tessin durchaus bestanden. Zumindest teilweise. Denn der FC Lugano ist im heimischen Cornaredo stets ein höchst unangenehmer Gegner. Die Innerschweizer vermochten das Spiel zumeist zu dominieren – will die Frick-Mannschaft jedoch in den nächsten Wochen in der vorderen Tabellenregion mitreden, dann muss sie viel kaltblütiger agieren. Kurz: Es braucht mehr Luzern-Tore, es braucht Siege statt Unentschieden. Und dazu braucht es viel mehr Effizienz in den entscheidenden Sekunden vor dem gegnerischen Tor.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen