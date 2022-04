Ohne Blockade: Kvasina will FCL zum Sieg über Lausanne schiessen

Super League Kvasina kämpft gegen Ladehemmungen: Der Stürmer will den FCL zum Sieg gegen Schlusslicht Lausanne schiessen Der FC Luzern hat die Chance, am Sonntag (16.30 Uhr, Swisspor-Arena) mit einem Sieg im Direktduell Lausanne auf den Weg in die Challenge League zu schicken. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

FCL-Stürmer Marko Kvasina zu seiner Bilanz von zwei Toren in neun Ligaspielen: «Ich habe viele Chancen liegenlassen.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 24. April 2022)

Das unglückliche Cup-Halbfinal-Aus im Penaltyschiessen in Lugano und die 0:3-Niederlage im letzten Ligaspiel in Basel haben beim FC Luzern Spuren hinterlassen. «Das waren schwere Nackenschläge», bestätigt Mario Frick. Vor dem bedeutenden Heimspiel vom Sonntag gegen Schlusslicht Lausanne erklärt der FCL-Trainer: «Wir möchten uns für die gezeigten Leistungen der letzten Wochen belohnen.»

Marko Kvasina gehört zu den Profis, die diesen eminent wichtigen Sieg für Blau-Weiss realisieren wollen. Der 25-jährige Österreicher mit kroatischen Wurzeln kann allerdings mit seiner Ausbeute von zwei Toren und einem Assist in neun Super-League-Partien nicht zufrieden sein. «Ich habe viele Chancen liegengelassen», stellt er fest, um anzufügen:

«Aber ich habe immer 100 Prozent gegeben.»

Angetan von der Spielweise, die Risiken in sich birgt

Mitte Februar wechselte Kvasina leihweise vom belgischen Erstligisten KV Oostende zum FCL. Luzern ist nach Austria Wien, Mattersburg, Twente Enschede und Oostende bereits seine fünfte Profistation. Er spricht positiv über den FCL: «Verein und Mannschaft haben mich super aufgenommen, ich fühle mich wohl hier.» Auch die offensive Taktik unter Frick begeistert den in Wien gross gewordenen 1,95-Meter-Stürmer:

«Das ist ein geiles Spielsystem!»

Einen Haken hat das angriffige Auftreten der Luzerner jedoch: Die Mannschaft kassiert zu viele Gegentore. Deren 13 waren es in den letzten fünf Ligapartien. Das ist unter anderem den ultra offensiv agierenden Aussenverteidigern geschuldet, aber ebenso den immer wieder auftretenden individuellen Schnitzern. Und nicht zuletzt der fehlenden Effizienz im Angriff. Grund: Weil die Innerschweizer einen aussergewöhnlichen Aufwand betreiben müssen, um zu ihren Treffern zu kommen – neun in den letzten fünf Spielen – , lassen sie bei den Angriffsbemühungen in der Defensive Räume offen.

Die Startaufstellung für Sonntag. Grafik: Luzerner Zeitung

«Dass es in diesem Stil nicht weitergehen kann, haben wir während der Woche besprochen», erzählt Kvasina. Er erwartet nun einen Gegner, der alles tun wird, um nach dem letzten Strohhalm zu greifen:

«Die Lausanner müssen angreifen, darum erhoffe ich mir, dass wir freie Räume vorfinden werden.»

Verläuft das Spiel gemäss seiner Vorstellung, dann müsste er mit den Möglichkeiten etwas anfangen können. In Basel hatte er in der zweiten Halbzeit eine erstklassige Chance, scheiterte aber mit dem Schuss an Heinz Lindner. Kvasina:

«Ich habe gedacht, den haue ich rein, aber Heinz Lindner zog einen Weltklassetag ein.»

Mit seinem Landsmann im FCB-Goal hatte Kvasina früher bei Austria Wien im selben Team gespielt.

Freimütig erzählt Kvasina, dass er in Österreich den Ruf habe, ein ewiges Talent zu sein. Als junger Spieler sei es mit der Karriere steil bergauf gegangen. Dass es später nicht wie geschmiert laufen könnte, darüber habe er sich keine Gedanken gemacht. «Ich hatte mir gar nie erträumt, Profi zu werden.» Nun grübelt er:

«Als Stürmer wirst du an Toren gemessen, vielleicht ist es eine Blockade im Kopf.»

Wenn dem Team nicht klar ist, wie gut es ist

Damit ist er beim FCL kein Einzelfall. Auch die anderen Stürmer treffen nicht wie gewünscht, der beste Torschütze ist immer noch Mittelfeldmann Filip Ugrinic mit fünf Treffern. Zum mangelnden Selbstvertrauen, welches nicht zuletzt von den fehlenden Ergebnissen herrührt, sagt Coach Frick: «Der Mannschaft ist es nicht bewusst, wie gut sie ist.» Seine Aufgabe sei es, dieses Vertrauen in die Fähigkeiten zu implementieren, bestätigt Frick. Dazu zählt auch das Training. «Wir haben viel Torschuss geübt nach der Begegnung in Basel», sagt Kvasina.

Offenbar hat der Wiener in den letzten Tagen Selbstvertrauen getankt, er meint: «Wir wissen um unsere Qualitäten, haben schliesslich Lausanne im letzten Vergleich besiegt.» Mit einem zweiten Vollerfolg im Direktduell hätte der FCL vor den letzten vier Spielen zehn Punkte Vorsprung auf die Waadtländer. «Bezwingen wir sie, steigen sie ab», so Kvasina.

«Und wir bleiben oben, davon bin ich felsenfest überzeugt.»

Ob auf Platz 8 oder via Umweg in der Barrage.

