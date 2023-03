FC Luzern ist so beliebt wie schon lange nicht mehr

Super League Liegt es an Alpstaeg? Der FCL hat so viele Zuschauer wie schon lange nicht mehr – doch das könnte sich bald wieder ändern Die Super League ist so beliebt wie nie – das spürt auch der FCL. Er verzeichnete im Vergleich zu den vergangenen Jahren einen Zuschaueranstieg. Doch könnte der Effekt bald wieder verpuffen? Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Egal ob Klein oder Gross: Der FCL darf derzeit stark auf die Unterstützung seiner Fans zählen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Spannende Duelle, vielversprechende Talente und spektakuläre Tore: Die Super League erlebt derzeit einen Boom. In den 21 Runden der laufenden Saison strömten so viele Zuschauer wie noch nie zuvor in der Geschichte des Schweizer Fussballs in die Stadien, wie die Liga am Freitag vermeldete. So verzeichneten die Vereine bei ihren Heimspielen erstmals einen Durchschnitt von über 13’000 Fans pro Spiel.

Diesen Hype bekommt auch der FCL zu spüren: Er zählt gegenüber der Vorsaison ein Plus an Zuschauerinnen und Zuschauern. Durchschnittlich besuchten in der vorhergehenden Spielzeit 10’575 Personen die Heimspiele – nach Sonntag liegt der Zuschauerschnitt aktuell bei 12’028. Bessere Werte erreichte der FCL nur in den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13, als die Swisspor-Arena gerade frisch bezogen wurde.

Doch wie kommt es zu diesem Aufschwung? Beim FCL selbst findet man keine abschliessende Antwort auf diese Frage. «Zum einen liegt dies sicherlich an den Leistungen und den attraktiven Spielen, welche unsere Mannschaft bietet», hält Sprecher Markus Krienbühl fest. «Andererseits ist sicher auch noch ein Nach-Corona-Effekt spürbar.» So gehe man beim FCL davon aus, dass der Anstieg der Zuschauerzahlen, welchen man bereits in der Rückrunde der Saison 2021/22 feststellen durfte, nun seine Fortsetzung findet. «In jedem Fall freuen wir uns sehr darüber, dass wir aktuell einen sehr hohen Fanzuspruch spüren», so Krienbühl.

Hat der Alpstaeg-Effekt mitgeholfen?

Die enorme Unterstützung bekam der FCL vor allem rund um die Alpstaeg-Affäre zu spüren: Der FCL-Mehrheitsaktionär griff im Herbst die Klubführung frontal an und sorgte so für die Entstehung der Protestbewegung «Zäme meh als 52 Prozent» . Tausende Luzernerinnen und Luzerner stellten sich dabei hinter ihren FCL. Könnte also auch ein Alpstaeg-Effekt dazu geführt haben, dass es wieder mehr Menschen ins Stadion zog – quasi um «Präsenz zu zeigen»? Dies lässt der FCL offen: Gemäss Krienbühl könne über diese These und deren Einfluss nur spekuliert werden.

Im Herbst wurde im Stadion gleich mehrfach gegen Alpstaeg protestiert. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Alpstaeg hin oder her, klar ist: «Die Tendenz der Zuschauerzahlen und entsprechend der Auslastung geht für uns ganz klar in die richtige Richtung», so Krienbühl.

Dies war nicht immer der Fall: 2019 etwa fiel der Zuschauerschnitt in der Swisspor-Arena erstmals unter die 10’000er-Marke. Danach folgte Corona – an einen normalen Ligabetrieb mit Tausenden Fans war nicht mehr zu denken. Auch heuer ist noch viel Luft nach oben vorhanden: Bisher besuchten 132’312 Zuschauer die Swisspor-Arena, in der Saison 2011/12 waren es beeindruckende 241’064 Personen.

So hat der FCL denn auch den Anspruch, sich weiter zu steigern. Die aktuellen Zahlen nehme man dabei als Ansporn. Denn: «Wir wollen der Treffpunkt für alle Innerschweizer sein», so Krienbühl. Schliesslich seien die Zuschauerzahlen für den FCL «enorm wichtig». Erst die Fans und Zuschauer würden ein Spiel zu dem machen, was es ist. «Ohne die grandiose Stimmung in der Swisspor-Arena wäre ein Fussballspiel nicht denkbar – für den Klub nicht, aber auch nicht für die Mannschaft», so Krienbühl.

Dabei gibt es innerhalb des Stadions Unterschiede, was die Auslastung betrifft. Sehr gut ausgelastet seien derzeit insbesondere die Sektoren B1 – B4 (Sitz- und Stehplätze), die schon «mehrfach ausverkauft waren». Ebenfalls beliebt sei der VIP-Bereich. Verkauft hat der FCL in dieser Saison rund 6500 Abo Cards – da konkrete Zahlen in der Vergangenheit nicht kommuniziert wurden, ist hier ein Vergleich zur Vorsaison nicht möglich.

Droht nach der Liga-Aufstockung die Flaute?

Doch trotz Super-League-Hype: In der kommenden Saison könnte alles schon wieder anders laufen. Dann nämlich ist die Aufstockung der Liga vorgesehen – und damit auch die Aufnahme von weniger publikumsstarken Vereinen wie etwa Wil und Yverdon, die beide derzeit auf einem aufstiegsberechtigten Rang in der Challenge League liegen und in dieser Saison durchschnittlich gerade einmal um die 1218 beziehungsweise 1026 Zuschauer anlockten.

Ob die Aufstockung aber tatsächlich einen Einfluss auf die Zuschauerzahlen beim FCL haben wird, könne man nicht abschliessend beurteilen, so Krienbühl. Dies hänge etwa davon ab, welche Mannschaften aus der Challenge League aufsteigen werden und ob allenfalls ein attraktiver Gegner aus der Super League den Gang in die Challenge League antreten muss.

So oder so gilt: «Auch hier ist es der Anspruch des FCL, unabhängig der jeweiligen Gegner oder der Ligagrösse, so viele Fans und Zuschauer wie möglich in der Swisspor-Arena begrüssen zu können.»

Wie geht es nach der Aufstockung der Liga weiter mit den Zuschauerzahlen? Noch ist dies unklar. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

