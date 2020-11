Super League Louis Schaub führt den FCL in Genf zum ersten Saisonsieg – nun soll das Team Fahrt aufnehmen Der Österreicher Louis Schaub kehrt nach zuletzt drei bescheidenen Auftritten zu alter Frische zurück: Er führt den FC Luzern auswärts gegen Servette zum Premieren-Vollerfolg in dieser Saison. Der 3:1-Sieg in Genf soll der Mannschaft von Fabio Celestini endlich die nötige Leichtigkeit geben. Daniel Wyrsch aus Genf 29.11.2020, 08.03 Uhr

Der Luzerner Spielmacher Louis Schaub (Mitte) ist der überragende Mann gegen Servette. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 28. November 2020)

Mit dem österreichischen Nationalspieler Louis Schaub hat der FC Luzern wieder einen Spieler in seinen Reihen, der den Unterschied machen kann. Stark war die Nummer 10 bei den Blau-Weissen gestartet: Bei den ersten drei Startelfeinsätzen schoss der 25-jährige Edeltechniker insgesamt ein Tor und bereitete zwei Treffer vor.

Doch in den folgenden drei Begegnungen passte bei Schaub und dem FCL nicht mehr viel zusammen. Im Spiel in Bern gegen YB (1:2) spürte er die physische Stärke und das Pressing des Meisters, er rieb sich auf. In Zürich sah das ganze Team von Fabio Celestini schlecht aus gegen den FCZ (0:2) – und gegen Vaduz (1:1) liess Schaub gar hin und wieder den Kopf hängen. Er wurde am rechten Flügel statt im zentralen Mittelfeld eingesetzt, am Ende vermisste man seine positive Aura. Da nutzte auch nichts, dass er wenige Tage zuvor in der Nations League beim 2:1-Heimsieg Österreichs gegen Nordirland gefeierter Torschütze war.

Die Mannschaft mit spielerischer Klasse lenken und führen

Tempi passati: Am Samstag in Genf sah man einen Louis Schaub, der wieder auftrumpfte, das Zepter in die Hand nahm und die Mannschaft mit spielerischer Klasse führte. Dem lediglich 1,77 Meter grossen Offensivspieler half bestimmt, dass das Team im Kollektiv deutlich fokussierter und homogener auftrat als in den erwähnten drei vorherigen Partien. So eroberte Lorik Emini den Ball im Mittelfeld von Servette-Verteidiger Moussa Diallo, Filip Ugrinic passte weiter zu Dejan Sorgic, der Schaub ideal einsetzte. Der Leihprofi des 1. FC Köln mit Kaufoption am Saisonende nutzte die tolle Vorarbeit seiner Mitspieler zu einem präzisen Flachschuss, der FC Luzern führte in der 23. Minute 1:0.

Doch damit nicht genug, Louis Schaub liess seine Klasse immer wieder aufblitzen. Besonders effektiv in der 68. Minute: Nach einem Freistoss von Marvin Schulz flankte er mit dem Aussenrist in den Strafraum, wo Mittelstürmer Dejan Sorgic mit einem sehenswerten Hechtköpfler zum 2:0 einnetzte. Das dritte Tor im sechsten Spiel seit dessen Rückkehr. Und knapp zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer von Servette-Captain Steve Rouiller bediente Schaub den eingewechselten Ibrahima Ndiaye ideal vor dem Tor, der Senegalese drückte den Ball in der 79. Minute zum 3:1-Endstand über die Linie.

Müller liess nicht locker, seine Mitspieler anzutreiben

Hinterher meinte der in Genf nicht überbeschäftigte FCL-Torhüter Marius Müller, dass es ihm egal sei, wenn die Mannschaft nicht auf seine Paraden angewiesen sei. «Wichtiger ist mir, die Spiele zu gewinnen», sagte der 27-jährige Deutsche. Die Vorderleute hatten Marius Müller die Aufgabe für einmal leicht gemacht, ausserdem war Servette ein ziemlich harmloser Gegner. «Die Jungs haben einen super Job gemacht», lobte Müller seine Mitspieler. Doch «Mülli», wie sie ihn nennen, verriet:

«Ich trieb die Jungs an, damit sie nicht in Lethargie verfallen. Das braucht es einfach.»

Ein Selbstläufer werden die nächsten Spiele für den FCL bestimmt nicht, dazu war Servette, das mit der zweiten Niederlage in dieser Woche das neue Tabellenschlusslicht ist, ein zu leichter und unkonzentrierter Gegner. Am Mittwoch (18.15 Uhr) empfangen die Innerschweizer den FC Sion, der am Samstag beim Aufsteiger FC Vaduz eine 1:4-Niederlage kassierte. Anschliessend sind die Young Boys in der Swisspor-Arena zu Gast.

Beachtliche Skorerwerte von Schaub

Marius Müller war erleichtert über den ersten Saisonsieg im achten Match. «Der erste Sieg ist immer schön, obwohl wir diesen natürlich schon früher hätten realisieren müssen», stellte er zu Recht fest. «Jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen», sagte der Keeper. Der erste Vollerfolg sollte die Luzerner beflügeln. Louis Schaub hat sicher Selbstvertrauen getankt, seine persönliche Bilanz sieht mit zwei Toren und vier Assists nach acht Runden richtig gut aus.