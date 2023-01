Fussball Ex-FCL-Spieler Lucas Alves ist wieder frei für die Super League – oder wechselt der Brasilianer nach Portugal? Nach einem halben Jahr in Dubai hat Lucas Alves seinen Arbeitgeber Al-Nasr SC in Dubai verlassen. Statt in der höchsten Liga der Vereinigten Arabischen Emiraten zu kicken, sucht der frühere Luzern-Innenverteidiger eine andere Herausforderung. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Der Luzern-Brasilianer Lucas Alves (Mitte) steigt kompromisslos gegen den eisenharten YB-Mittelfeldspieler Sekou Sanogo ein. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 12. Februar 2017)

Lucas Alves ist begehrt: Der physisch starke Brasilianer könnte nach seinem Abgang aus Dubai in der höchsten Liga Portugals spielen. Das Angebot lautet mindestens bis Ende Saison mit einem Aussenseiterklub von der iberischen Halbinsel gegen die grossen portugiesischen Vereine Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, Porto oder Braga anzutreten.

In Dubai beim Al-Nasr SC, der nicht zu verwechseln ist mit dem Al-Nasr FC aus Saudi-Arabien, wo Cristiano Ronaldo jetzt spielt, hatte Lucas Alves das vergangene Halbjahr verbracht. Nach total 17 Pflichtspielen (1 Tor, 1 Assist) hat der Brasilianer seinen Klub freiwillig verlassen. «Ich bin wieder frei», sagt er am Handy aus Zürich. In Dubai ist es ihm aber nicht schlecht gegangen, der Verein kümmerte sich um ihn, aber er will wieder in einer Liga spielen, «wo in den Stadien eine tolle Atmosphäre herrscht».

Lucas kann sich gut vorstellen, erneut in der Super League aufzulaufen. «Ich bin jetzt 30-jährig und topfit, habe sicher noch Power für die nächsten fünf Jahre. Die Stimmung in den Arenen motiviert mich, gibt mir zusätzlich Kraft.» Kraft trainiert er sich selbstverständlich auch an. Derzeit trainiert er in Zürich täglich mit seinem Personalcoach Adrian.

Turbo-Vorstösse wie einst sein Vorbild Lucio

Am liebsten würde Lucas wieder für den FCL seinen 1,93 Meter langen und muskulösen Körper und die Knochen hinhalten. «Ich denke oft an meine Zeit in Luzern zurück», verriet er uns Anfang Dezember aus Dubai. Viereinhalb Jahre hatte er für die Innerschweizer gespielt, trug in mehreren Partien die Captainbinde und schoss in 98 Ligaspielen fünf Treffer. Spezialität des hünenhaften Abwehrbrocken sind Kopfballtore.

Lucas Alves (rechts) und sein Personaltrainer Adrian arbeiten in Zürich an der Fitness des kräftigen Fussball-Profis. Bild: PD

Die blau-weissen Fans liebten es allerdings mindestens ebenso, wenn der Südamerikaner mit dem Ball am Fuss über das halbe Spielfeld lief und mit diesem Energieanfall den Gegner überraschte. In diesem Moment glich Lucas seinem früheren brasilianischen Vorbild Lucio (44), der in Europa für Bayer Leverkusen, Bayern München und Inter Mailand auflief.

Wie Pelé kommt Lucas aus den Favelas

Die ganz grossen Klubs wie sie Lucio hatte, werden es bei Lucas wohl nicht mehr sein. Aber der kräftige Mann, der wie der kürzlich mit 82 Jahren verstorbene Landsmann Pelé aus den brasilianischen Favelas (Armenvierteln) stammt, hat ein riesiges Herz und eine fantastische Mentalität. Er spricht gut Deutsch und kennt die Super League.

Wenn der FCL seinen Cupsieger von 2021 trotz Abwehrproblemen nicht zurückholt, dann könnte er zu einem Ligakonkurrenten wechseln. Oder Lucas spielt bald in Portugal, wo er als Brasilianer ebenfalls keine Sprachbarriere kennt und sogar als Nicht-Ausländer gilt.

Lucas Alves feiert seinen Treffer für den FC Luzern zum 2:2-Ausgleich gegen die Young Boys. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 1. September 2019)

