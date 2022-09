Super League Lustenberger übernimmt FCL-Kommando vor dem Servette-Heimspiel, Frick hütet das Bett Am Sonntag (14.15 Uhr) beim Heimspiel des FC Luzern gegen Servette sollte Cheftrainer Mario Frick seine Mannschaft wieder coachen können. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Assistenztrainer Claudio Lustenberger (links) im Gespräch mit Mario Frick. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 10. August 2022)

Der Boss fehlt am Freitagmorgen im Training des FC Luzern. Wo ist Cheftrainer Mario Frick? Claudio Lustenberger, der zusammen mit Roman Matter einer der beiden Assistenten des Liechtensteiners ist, beantwortet die Frage direkt nach der Einheit: «Mario ist krank, er hat eine Grippe. Er muss das Bett hüten, damit er am Sonntag fit ist.»

Dann geht’s gegen Servette, dem Drittplatzierten der noch jungen Meisterschaft. Allerdings dürfte sich die Absenz von Frick nicht gross auf die Leistung der Luzerner gegen den 17-fachen Schweizer Meister auswirken. Zu homogen ist die Trainercrew, zu der auch Goalietrainer Lorenzo Bucchi zählt. Frick, der am kommenden Mittwoch 48 Jahre alt wird, gibt seinen Assistenten Verantwortung.

«Unter Mario Frick zu arbeiten, bedeutet, dass man sich und seine Ideen stets einbringen kann»,

bestätigt Lustenberger den Eindruck von aussen bei den Trainings und während der Spiele des FCL.

Zusammen mit Roman Matter auf einer Stufe

So darf man denn auch ungeniert behaupten, dass der langjährige Luzern-Profi Claudio Lustenberger am Freitag das Kommando im Training auf der Allmend übernommen hat. Der Einheimische, der zwischen 2006 und 2019 nicht weniger als 469 Pflichtspiele für die ­Profimannschaft des FCL absolvierte, stellt jedoch klar: «Roman Matter und ich sind auf gleicher Stufe Assistenten. Wir arbeiten inklusive des Cheftrainers alle sehr gut zusammen.»

Natürlich wird der gesamte Staff froh sein, wenn Mario Frick heute Samstag oder spätestens am Sonntag vor dem Match in die Swisspor-Arena zurückkehrt. Die Erfahrung, Abgeklärtheit und Überzeugung des Liechtensteiners mit Spielervergangenheit in der Serie A benötigen die Innerschweizer. Obwohl Claudio Lustenberger die Medienkonferenz im Vorfeld des Servette-Heimspiels souverän meistert. Der in Kriens aufgewachsene und ­fussballerisch gross gewordene 35-Jährige beantwortet die Fragen der Journalisten mit Klarheit. Angesprochen auf den positiven Auftakt von Gegner Servette mit elf Punkten in sechs Partien, sagt Lustenberger:

«Die Genfer sind gut gestartet. Wir wissen, was sie können, wenn man sie spielen lässt.»

Die Servettiens sollen daran gehindert werden, denn «als spielstarke Mannschaft mit vielen Positionswechseln sind sie gefährlich».

Stark umgebaute Luzerner Mannschaft

Die Startaufstellung für das Spiel gegen Servette. Grafik: Luzerner Zeitung

Selbstvertrauen hat den Innerschweizern der letzte Heimmatch gegen Servette gegeben: Nach Toren von Asumah Abubakar, Dejan Sorgic, Ibrahima Ndiaye und Nikola Cumic besiegten sie die Genfer am 8. Mai deutlich 4:0. Auch wenn an diesem Tag alles zu Gunsten der ­damals abstiegsgefährdeten Luzerner lief, erklärt Lustenberger die Wichtigkeit dieses Erfolgs: «Wir spielen wieder zu Hause, haben unser letztes Heimspiel gegen Servette gewonnen. Somit versuchen wir erneut, ihnen unser Spiel aufzuzwingen.»

Von den erwähnten Torschützen im letzten Vergleich mit den Grenats sind mit Ndiaye und Cumic zwei nicht mehr dabei. Die Mannschaft ist erneut stark umgebaut worden: Acht Neuzugängen stehen inklusive des bevorstehenden Wechsels von Samuel Alabi zu Ashdod/ISR nicht weniger als zwölf Abgänge gegenüber. Lustenberger ist froh, dass das Transferfenster in der Schweiz seit Mittwoch, 24 Uhr, geschlossen ist: «Es ist cool, wenn wir jetzt wissen, mit welchem Kader wir im Herbst arbeiten können.»

Die drei Gesperrten sollten zu kompensieren sein

Blickt man auf die beiden letzten Begegnungen in der Liga zurück, erkennt man zwei unter­schiedliche FCL-Gesichter: Bei der 1:4-Niederlage in St.Gallen stand eine uninspirierte Mannschaft auf dem Feld, vor einer Woche beim 2:0-Heimsieg über Sion zeigte das Team Emotionen. Nur wurden mit Martin Frydek, Mohamed Dräger und Pascal Schürpf drei Spieler mit Rot vom Platz gestellt. «Das war ein hektisches Spiel, aber am Schluss hatten wir drei Punkte», stellt Lustenberger lächelnd fest. Er und Cheftrainer Frick wollen gegen Servette

«wieder einen FCL sehen, der lebt. Aber natürlich wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben. Wir kennen die Regeln»,

so der Ex-FCL-Profi.

Claudio Lustenberger ist optimistisch, dass die drei Gesperrten gut ersetzt werden: «Das ist die Chance für andere. Wir haben ein gutes Kader, die Intensität stimmt im Training, den Rhythmus haben alle.»

