Super League Males geniesst Rückkehr ins FCL-Stadion – Basel macht in Luzern das halbe Dutzend voll Der FC Luzern verliert in der Liga zum ersten Mal im Kalenderjahr 2023: Am Ende lautet das Ergebnis 0:1 und bedeutet die sechste Heimniederlage in Serie gegen den FC Basel. Zwei junge FCB-Spieler aus Luzern sind nach der Partie zufrieden. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.03.2023, 14.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Verteidiger Pius Dorn sagt nach dem Spiel: «Mir geht es nicht gut. Die Niederlage schmerzt.» Im siebten Ligaspiel des neuen Jahres steht die Mannschaft von Mario Frick erstmals mit leeren Händen da. Zählt man das Cup-Aus vom 31. Januar im Penaltyschiessen gegen Thun dazu, verliert der FC Luzern am Samstag gegen Basel das zweite von total acht Pflichtspielen 2023. Dabei spielen die Luzerner auf Augenhöhe mit dem FCB, wie Dorn richtig analysiert. «Nach dem Elfmetertor rennen wir einem Rückstand hinterher, sind auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft, haben durch Max Meyer zwei, drei Chancen zum Ausgleich.»

FCL-Captain Ardon Jashari führt im Mittelfeld den Ball, Basel-Offensivmann Darian Males kommt nicht ans Spielgerät. Trotzdem jubelt Ex-FCL-Spieler Males am Ende über den 1:0-Sieg des FCB. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. 3. 2023)

Der beim SC Freiburg ausgebildete Profi erklärt den Unterschied: «Am Ende war Basel cleverer und ein Stück weit glücklicher als wir. Sie haben die individuelle Klasse, um aus dem Nichts sehr viel zu machen.» Dorn fasst zusammen, warum dem FCL bisher der Sprung nach vorne – am liebsten auf den ersten Verfolgerplatz von Leader YB – nicht gelingt. Für Platz 2 am Saisonende dürfte Basel, das im Moment punktgleich ist, die besseren Voraussetzungen haben.

Frick spricht von wegweisenden zwei Auswärtspartien

FCL-Trainer Mario Frick wiederholt sich Woche für Woche: «Wir hatten zwei, drei hochkarätige Torchancen, die wir leider nicht verwerteten. Wir reden immer vom gleichen Manko, hadern immer wieder damit.» Weil die Mannschaften hinter Tabellenführer YB immer noch nahe beieinander liegen, gibt Frick den Glauben an einen Spitzenplatz nicht auf: «Wir sind voll dabei, haben jetzt zwei sehr schwierige Auswärtsspiele gegen Servette und Zürich vor der Brust. Das wird sehr wegweisend für uns.»

Nach dem 3:2-Sieg am 28. Januar im St.-Jakob-Park, dem ersten Vollerfolg auswärts gegen Basel seit fast acht Jahren, ist die 0:1-Heimniederlage ein herber Rückschlag. Doch es gibt auch lächelnde Luzerner in der Swisspor-Arena nach diesem insgesamt enttäuschenden Fussballabend.

Einer ist der 19-jährige FCB-Stürmer Bradley Fink. 65 Minuten durfte er spielen. Ob es ihn glücklich mache, schon wieder bei seinem Ex-Klub Luzern gewonnen zu haben, wird er gefragt. Fink stellt klar: «Natürlich ist der Sieg schön, ich spiele bei Basel und nicht mehr bei Luzern.» Er sei erst zum zweiten Mal im FCL-Stadion mit dem FCB angetreten und habe gesiegt, weiss der 1,91-Meter-Hüne. Am 9. November hatte Fink das Tor zum 2:0-Endstand geschossen.

Ex-FCL-Nachwuchstalent Bradley Fink herzt Basel-Captain Fabian Frei (Nummer 20) nach dessen Elfmetertor beim 1:0-Sieg auswärts gegen Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. 3. 2023)

Übrigens: Die Bilanz des 20-fachen Schweizer Meisters vom Rheinknie ist in den Gastspielen beim Klub vom Vierwaldstättersee überragend: Die Basler machen am Samstag das halbe Dutzend voll, haben nunmehr die letzten sechs Partien gewonnen. Der andere Luzerner, der lächeln kann, ist Darian Males. Für den 21-jährigen Kreativspieler ist es in der fünften Partie mit den Rot-Blauen in der Swisspor-Arena der fünfte Vollerfolg. Bei drei Siegen hat er je ein spielentscheidendes Tor beigesteuert. Am Samstag gibt er das optimale Steilzuspiel auf Andi Zeqiri. Dieser wird von Pascal Loretz gefoult, den fälligen Penalty verwertet Fabian Frei.

Kompliment für Fans, Jashari und die Jugendarbeit

Males, der beim letzten FCL-Heimsieg über Basel (2:1) am 21. Juni 2020 einen Assist für Blessing Eleke besteuerte, wohnt immer noch die meiste Zeit bei seinen Eltern in Luzern. «Vielleicht ist mein Abgang nicht der Schönste gewesen, trotzdem liebe ich den Verein. Die Unterstützung der Fans war immer fantastisch, wobei ich sie nur kurz geniessen konnte», sagt Males.

Mit den FCL-Fans habe er auch nach seinem Wechsel zu Inter Mailand – nach nur 21 Pflichtspielen für die Profis seines Ausbildungsklubs – nie Probleme gehabt. Males:

«Die Leute verstehen, dass solche Transfers Teil des Geschäfts sind und immer wichtiger werden. Mit Ardon Jashari haben sie wieder einen unglaublich guten Spieler, den sie für eine hohe Summe verkaufen können.»

Der spezielle Jubel von Darian Males nach einem erfolgreichen Spiel mit dem FC Basel in der Conference League. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Jerewan, 3. November 2022)

Für Males kassierten die Innerschweizer rund 3 Millionen Franken – er lobt: «Die Nachwuchsarbeit des FC Luzern ist hervorragend.»

Bis Sommer ist Males an Basel ausgeliehen, sein Vertrag bei Inter läuft noch bis 2025. Wie es weiter geht, ist offen. «Beim FCB haben wir noch ein, zwei Saisonziele», sagt er und denkt an den Cup-Halbfinal gegen YB und den Achtelfinal der Conference League gegen Slovan Bratislava.

Telegramm

Luzern – Basel 0:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 13’248 Zuschauende. – SR Cibelli.

Tor: 29. Frei (Foulpenalty) 0:1.

Luzern: Loretz; Dorn, Simani, Beka, Frydek; Jashari; Diambou (59. Abubakar/82. Klidjé), Beloko; Max Meyer (89. Kimpioka); Schürpf (59. Sorgic), Chader.

Basel: Hitz; Adams, Pelmard, Calafiori; Millar (88. Novoa), Lopez (88. Kade); Males, Frei (54. Burger), Douf; Fink (65. Ndoye), Zeqiri (65. Augustin).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Burch, Kadak (alle verletzt). Basel ohne Lang (gesperrt), Xhaka (krank), Comas und Adjetey (beide verletzt). 95. Tor von Novoa zum 0:2 (93.) wird nach Intervention des VARs wegen eines vorherigen Fouls von Novoa an Kimpioka aberkannt. – Gelb-rote Karte: 77. Chader (Foul). Verwarnungen: 28. Loretz, 45. Lopez, 51. Beka, 52. Pelmard, 67. Diouf (alle Foul), 67. Simani (Unsportlichkeit), 69. Basel-Trainer (Reklamieren), 72. Chader, 75. Burger (beide Foul), 85. Augustin, 96. Hitz (beide Zeitspiel).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen