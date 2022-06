Super League Noch mehr Südamerika-Power beim FCL? FCB-Spieler soll mit Ardaiz ein Latino-Offensivduo bilden Der Argentinier Matias Palacios ist beim FC Basel bislang nicht glücklich geworden. Jetzt deutet einiges darauf hin, dass sich der 20-jährige Offensivmann für die neue Saison dem FC Luzern anschliesst. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.06.2022, 12.33 Uhr

Eigentlich hat der FC Luzern damit geliebäugelt, dass der Ex-Lausanner Cameron Puertas die Mannschaft von Mario Frick im offensiven Mittelfeld verstärkt. Doch die Verhandlungen mit dem 23-Jährigen und seinem aktuellen Verein, dem belgischen Spitzenklub Saint Gilloise, führten bislang zu keinem Ergebnis. Nun aber steht ein anderer technisch versierter Offensivmann auf dem Radar von FCL-Sportchef Remo Meyer, wie aus mehreren Quellen auch aus Basel zu erfahren ist: Matias Palacios.

Der 20-jährige Palacios kommt aus San Lorenzo in Argentinien. Mitte Februar 2021 wechselte er von CA San Lorenzo de Almagro aus Buenos Aires für mehr als 5 Millionen Euro zum FC Basel. Doch bei den Bebbi konnte sich der Hochbegabte bisher nicht durchsetzen. In insgesamt 31 Super-League-Partien schoss er nur ein Tor (Ende November zum 3:1-Sieg in Luzern) und bereitete zudem vier Treffer vor.

Der Basler Offensivspieler Matias Palacios bejubelt Ende November seinen Treffer zum 3:0 gegen den FC Luzern. Am Schluss gewann der FCB in der Swisspor-Arena 3:1. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Luzern, 28. November 2021)

Den schwerwiegenden Verlust von Ugrinic ersetzen

Da der Jungprofi teuer ist, könnte sich ein Leihtransfer zum FCL anbahnen. Zusammen mit dem 23-jährigen Uruguayer Joaquin Ardaiz (der Challenge-League-Torschützenkönig wechselte am Samstag vom FC Schaffhausen nach Luzern) könnte der Argentinier Matias Palacios für südamerikanische Offensivenergie in der Innerschweiz sorgen. Palacios und Ardaiz: ein Latino-Traumduo für den FCL?

Der FCL muss schliesslich den schwergewichtigen Abgang von Filip Ugrinic kompensieren. Der 23-jährige Stadtluzerner wechselte auf die neue Spielzeit hin zu YB. Ugrinic zeichnete letzte Saison bei den Luzernern für neun Tore und acht Assists (inklusive Barrage gegen Schaffhausen) verantwortlich.

