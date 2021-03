SUPER LEAGUE Pascal Schürpf nach der 1:4-Klatsche in Basel: «Es hat uns an der Effizienz gefehlt» Enttäuschte Gesichter beim FC Luzern nach der hohen 1:4-Niederlage in Basel. Die Spieler finden, dass sie zu hoch verloren und zu viele Chancen ausgelassen haben. Daniel Wyrsch aus Basel 13.03.2021, 23.50 Uhr

Pascal Schürpf (rechts) vergibt eine Kopfballchance gegen den FCB-Verteidiger Timm Klose. Der Ur-Basler Schürpf kann in Basel mit dem FCL weiterhin nicht siegen.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Basel, 13. März 2021)

Für den Ur-Basler im Luzerner Dress, Pascal Schürpf, ist nach der 1:4-Niederlage im St.-Jakob-Park klar: «Es hat uns an der Effizienz gefehlt. Wir hatten eine 20-minütige Druckphase, da hätten wir die Chance gehabt, neben dem Ausgleich auch noch die 2:1-Führung zu schiessen. Das ist uns leider nicht gelungen.» Der 31-jährige Angreifer stellt zudem fest: «Wir stehen am Ende eines Marathons.» Er meint damit die sechste englische Woche in Serie, die in Basel mit dem zwölften Match in 38 Tagen zu Ende gegangen ist. «Nun bekommen wir endlich eine Woche Spielpause, bevor wir am Sonntag nächster Woche zu Hause Sion empfangen.»

Mittelfeldspieler Louis Schaub findet allerdings: «Die Müdigkeit hat keine Rolle gespielt.» Der Torschütze zum 1:1-Ausgleich findet aber: «In der ersten Halbzeit haben wir uns zu passiv verhalten, zu wenig aus unseren spielerischen Möglichkeiten gemacht.» In dieser Phase hatte der FC Basel ohne Selbstvertrauen gewirkt. Kein Wunder, denn die Gastgeber hatten die letzten sechs Spiele nicht mehr gewonnen und zu Hause zuletzt sieben Partien ohne Vollerfolg beendet. Schaub sagt zur zweiten Halbzeit des FCL: «Nach der Pause sind wir gut aus der Kabine gekommen.» Zum ersten Sieg in Basel seit sechs Jahren hat den Luzernern dann aber doch ein recht grosses Stück gefehlt.

Gleich dreimal habe man die Chance vergeben, 2:1 in Führung zu gehen, gibt FCL-Trainer Fabio Celestini nach dem Match zu Protokoll. Fünf Liga- und das Cupspiel in Chiasso (2:1) am letzten Mittwoch hat seine Mannschaft in Folge nicht mehr verloren. Jetzt ist es wieder einmal so weit gewesen. Celestini nimmt es gelassen. «Das gehört dazu, wir werden weitermachen, wieder erfolgreich sein.» In der Tabelle ist Luzern vor den Spielen am Sonntag mit 31 Punkten noch immer auf Platz 5, punktgleich mit Lausanne, das in Zürich 1:1 unentschieden gespielt hat.

Als «zu hoch» taxiert Luzerns Mittelfeldmann Lorik Emini die 1:4-Niederlage in Basel. «Nachdem wir die erste Halbzeit verschlafen hatten, zeigten wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. Wir haben recht viel gepresst, aber die Chancen nicht verwertet.»