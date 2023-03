Super League So läuft eine FCL-Auswärtsfahrt ab – Teammanager Dante Carecci hat's im Griff Der FC Luzern spielte vor kurzem auswärts gegen Servette. Wir konnten den zweitägigen Trip nach Genf und die Vorbereitung begleiten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Der Reiseführer: Dante Carecci, FCL-Teammanager, hat die Reise nach Genf zum Spiel gegen Servette akribisch vorbereitet. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Luzern, 11.03.2023)

Die Mannschaft des FC Luzern trifft sich um 11 Uhr in der Kabine. Doch an diesem Samstag, 11. März 2023, ist die Witterung anders als erwartet. In Luzern hat es geschneit. Die Temperaturen liegen aber bereits wieder klar über dem Gefrierpunkt. Es liegt Schneematsch auf dem Vor­platz der Swisspor-Arena. Das Ab­schlusstraining auf der Allmend fällt buchstäblich ins Wasser.

Achtung, fertig, los für die Fahrt nach Genf: Luuk Breedijk (vorne) und Luca Jaquez bringen vor der Abfahrt Material zum Bus. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Luzern, 11. 3. 2023)

Mario Frick möchte trotzdem wie üblich am Vortag eines Spiels mit der Mannschaft trainieren. Der FCL-Cheftrainer be­spricht sich mit seinen Assistenten Roman Matter und Claudio Lustenberger. Teammanager Dante Carecci stösst dazu. Der 57-Jährige ist erfahren in diesem Job, er arbeitet über neun Jahre in dieser Funktion für die Luzerner, zuvor war er eine Zeit lang bei GC in selben Amt tätig. Carecci hat eine Idee, er lässt seine Kontakte zu Lausanne-Sport spielen, telefoniert mit dem ehemaligen Spieler Guillaume Katz. Dieser hat bei den Lausannern, die aktuell in der Challenge League spielen, einen Job im Management.

Lausanne stellt Platz fürs Abschlusstraining bereit

Katz scheint eine unkomplizierte Person zu sein. Er organisiert dem FCL einen Trainingsplatz direkt neben dem Stade de la Tuilière. Es ist ein Kunstrasen. Für Mario Frick passt der neue Plan: Nachdem alle Protagonisten vom «Schützenhaus» Cateringboxen erhalten haben, können die Innerschweizer im modernen Gössi-Mannschaftsbus die Reise in Richtung Romandie antreten. Vorher tragen die Nachwuchskicker Luca Jaquez und Luuk Breedijk eine Metallkiste mit Trainingsutensilien über den Vorplatz, sie stellen sie in den Stauraum des Reisecars.

Torhüter Pascal Loretz verstaut vor der Abfahrt seine Winterjacke. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Luzern, 11. 3. 2023)

Weiteres Gepäck inklusive das komplette Auswärtsdress, die Taschen der Spieler, Trainer und Betreuer kommt dazu. Als einer der Letzten steigt Pascal Loretz in den Bus. Der 19-jährige Torhüter ist gerade der Newcomer des FCL. Er wird anderntags einmal mehr den verletzten Stammgoalie Marius Müller, 29, mit Bravour ersetzen. Loretz verstaut seine Winterjacke über dem Polstersitz. Die Kollegen sitzen bereits auf ihren Plätzen.

Die Reise verläuft nun in zwei Etappen: Teil 1 in etwa zwei Stunden nach Lausanne, wo das Team wie erwähnt das Abschlusstraining absolviert. Für Teil 2 folgt eine weitere Stunde Fahrt am Genfersee zum Geneva Marriott Hotel beim Flughafen Genf.

Zwischenhalt in Lausanne: FCL-Trainer Mario Frick will noch das Abschlusstraining absolvieren. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Lausanne, 11. 3. 2023)

Für Auswärtsfahrten ab zwei Stunden leistet sich der FCL fast immer zweitägige Trips mit Übernachtung in einem Vier- oder Fünfsterne-Haus. Die Spieler können somit erholt in den sportlichen Wettkampf gehen, andernfalls würden sich die Reisestrapazen auf die Leistung auswirken. Übernachten bei längeren Anfahrten sind Usus im professionellen Fussball. Stefan Marini, 1989 Meister mit Blau-Weiss und heute Technischer Leiter im Klub, erklärt im aktuellen Podcast des FCL-Radios: «Nachdem Friedel Rausch 1985 in Luzern Profifussball eingeführt hatte, übernachteten wir schon damals vor den Spielen in Sion und Genf im Hotel.»

Als es nur Tagesreisen gab und man das Hotel bar im Voraus zahlen musste

Um die Jahre 1999/2000, als der FCL vor dem Konkurs stand, musste das Team an einem Tag nach Sion und zurückreisen. Der Teammanager von damals, Peter Fleischli, erzählte uns, dass sie in jener Krise vor dem Spiel im Tourbillon für das Essen in einem einfachen Walliser Hotel bar im Voraus zahlen mussten. Seit mehr als 17 Jahren und bis heute ist das zum Glück für die FCL-Kicker nicht mehr der Fall. Trotz des Machtkampfs zwischen Vereinsleitung und Aktionär Bernhard Alpstaeg habe es nie Einschränkungen in Sachen Reisen und Trainingslager gegeben, bestätigt Dante Carecci.

Teammanager Dante Carecci übergibt im Hotel Leny Meyer (Mitte) und Nando Toggenburger (links) den Badge fürs Zimmer. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Genf, 11. 3. 2023)

Der umtriebige Teammanager hat diese Auswärtsfahrt nach Genf einmal mehr akribisch vorbereitet. Während der Festtage fuhr er nach Genf, um mit den Zuständigen des Hotels den Aufenthalt und mit einem Koch das Essen zu besprechen. Carecci zeigt ein dickes Dossier mit allen Unterlagen nur für die Reise zum Servette-Spiel vom 12. März. Carecci übergibt den Spielern direkt nach der Ankunft im Hotel den Badge fürs Zimmer. Sie werden fast alle von zwei Profis besetzt. Meist teilen sich die gleichen Spieler über längere Zeit den Raum. So wie die Kumpels Pascal Schürpf und Marius Müller. Wobei der Keeper mit Blessur nicht mitgereist ist.

Die FCL-Mannschaft sieht sich im Hotel gemeinsam das Samstagabendspiel der Super League an. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Genf, 11. 3. 2023)

Um 19 Uhr ist das Abendessen. Anschliessend schaut das Team ­gemeinsam am TV das Super-League-Spiel, welches um 20.30 Uhr beginnt. Später sind es die Zusammenfassungen von Partien aus der deutschen Bundesliga. Einige Spieler lassen sich in extra gemieteten Hotelzimmern von den Physios massieren.

Sportphysiotherapeut Eric Schönfeld behandelt Mamady Diambou im Marriott Hotel in Genf. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Genf, 11. 3. 2023)

Frick ist kein Freund von vielen Teambesprechungen

Mario Frick mag es nicht, im ­Hotel Spielszenen am Video mit den Profis zu studieren oder eine Teambesprechung abzuhalten. «Früher hatte ich solche Trainer, die uns Spielern dauernd in den Ohren lagen. Das ist aus meiner Sicht nicht leistungsfördernd.» Der FCL-Coach macht die Teamsitzung stets im Stadion vor dem Match. «Sonst verpuffen die Ansagen.»

Von Dante Carecci zusammen mit Pius Dorn angeführter Spaziergang am Sonntagvormittag vor dem Spiel gegen Servette. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Genf, 12. 3. 2023)

Mit Teammanager Carecci ist Frick sehr zufrieden: «Dante macht einen hervorragenden Job. Wir können uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen.» Dazu gehört auch, dass das Team am Sonntagmorgen nach einem Spaziergang im Quartier früh genug isst und dann die zehnminütige Anreise im Bus zum Stade de Genève antritt, damit es eineinhalb Stunden vor dem frühen Anpfiff von 14.15 Uhr dort ist. Der Car kommt pünktlich an. Beim Inspizieren des Rasens wächst die Nervosität. Ardon Jashari gibt Luca Jaquez Tipps.

Bald ist Anpfiff: Captain Ardon Jashari (rechts) gibt Luca Jaquez letzte Tipps. Bild: Martin Meienberger / FC Luzern (Genf, 12. 3. 2023)

Der Aufwand lohnt sich für Frick und die Mannschaft: Der FCL gewinnt 1:0 in Genf. Später wird daraus ein 3:0-Forfaitsieg, weil Servette einen nicht gemeldeten Spieler einwechselte.

Bei Heimspielen geht der FCL ebenfalls ins Hotel Der FC Luzern ist im geografischen Zen­trum der Schweiz zu Hause. Darum muss das Team keine überlangen Anfahrtswege zu den Auswärtsspielen bewältigen. 269 km sind es nach Genf, 265 km nach Sion. Es sind die längsten Reisen des FCL in der Liga, die Spieler sitzen rund drei Stunden für die Hinfahrt im Teambus. Nach Lugano sind es 100 km weniger, das Nadelöhr Gotthard zwingt den Klub auf Nummer sicher zu gehen und ebenfalls am Tag vorher anzureisen. Für Spiele in St. Gallen gilt das oft auch. Bei den restlichen fünf Deutschschweizer Gegnern und vor Heimspielen geht der FCL jeweils für ein paar Stunden ins Hotel; zum Essen und Ausruhen auf den Zimmern.

