Super League Sofyan Chader – die Antwort des FCL auf die Sturmflaute Luzern-Trainer Mario Frick hat am Donnerstag einen Wunschangreifer erhalten: Schon am Samstag (20.30 Uhr) steht der französisch-algerische Neuzugang Sofyan Chader auswärts gegen den FC St.Gallen im Aufgebot. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.08.2022, 19.16 Uhr

Schneller Dribbelkünstler mit guter Schusstechnik: Sofyan Chader im Dress von Stade Lausanne-Ouchy gegen den Krienser Marijan Urtic. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Lausanne, 11. Februar 2022)

Der FC Luzern ist mit dem Sieg in Lugano (2:1) und den Unentschieden gegen die Zürcher Klubs FCZ (0:0) und GC (1:1) gut aus den Startlöchern gekommen. Dennoch gibt’s für Mario Frick am Tag nach dem GC-Spiel einen Wermutstropfen:

«Die Stürmer wurden bisher nicht wie gewünscht eingebunden, sie bilden mit dem Rest des Teams noch keine Einheit.»

Jetzt hofft der FCL-Coach auf mehr Räume für seine Angreifer: «Die Partien gegen Lugano und GC, beides Gegner, die mit Fünferketten operieren, sind vorbei.» Allerdings dauert die Durststrecke ohne Torerfolg der Luzerner Stürmer bereits seit fünf Partien. Ibrahima Ndiaye ist der letzte Angreifer, der für den FCL getroffen hat. Beim 3:2-Sieg auswärts gegen den meistertrunkenen FCZ vor der Pokalübergabe schoss der Senegalese das 1:2-Anschlusstor. Anschliessend sind Fricks Angreifer sowohl in den beiden Barragespielen gegen Schaffhausen wie auch in den erwähnten drei Ligapartien der neuen Saison ohne Treffer geblieben.

Abubakar und Ardaiz warten aufs erste Saisontor

In der laufenden Meisterschaft erzielten Verteidiger Marco Burch (gegen GC) und die Mittelfeldspieler Pius Dorn und Nicky Beloko (in Lugano) die total drei Tore für Fricks Mannschaft.

Besonders gravierend ist die Bilanz von Stürmer Asumah Abu­bakar: Der Ex-Krienser hat zuletzt am 8. Mai beim 4:0-Heimsieg über Servette getroffen. In den vergangenen acht Begegnungen stand der Mann mit Pässen von Portugal und Ghana stets in der Startelf, er läuft nun aber bereits seit 581 Spielminuten einem Torerfolg hinterher. Der frühere Serie-A-Stürmer Frick zeigt Empathie:

«Solche Dinge belasten einen Stürmer am meisten. Asumah Abubakar opfert sich zu 1000 Prozent für die Mannschaft. Für mich ist das Engagement das Wichtigste, wer die Tore schiesst, ist weniger bedeutend.»

Auch Joaquín Ardaiz läuft es noch nicht wie gewünscht. Der Torschützenkönig der Challenge League mit Schaffhausen hat nach seinem Wechsel zum FCL verkündet, dass er hier mehr Treffer erzielen wird als letzte Saison bei den Nordostschweizern. 20 Tore machte er im FCS-Dress, in Luzern hat der Uruguayer nach drei Partien null Tore auf dem Konto. «Joaquín Ardaiz zieht immer zwei gegnerische Abwehrspieler auf sich. Bei Schaffhausen traf er in den ersten drei Spielen ebenfalls nicht, ehe er immer besser in Form kam, nachdem der Torbann gebrochen war», so Frick.

Ibrahima Ndiaye und Dejan Sorgic bleibt meist nur die Jokerrolle, auch ihnen fehlt in dieser Saison bisher ein Erfolgserlebnis. Der beim FCL ausgebildete Zuger Sorgic hatte schon in der letzten Saison eine lange Durststrecke überstehen müssen: Konnte er nach seiner Rückkehr in die Swisspor-Arena in der Saison 2020/21 noch 13 Ligatore schiessen, waren es im Vorjahr nur noch sieben. Pascal Schürpf, mit 39 Super-League-Treffern in 144 Partien der erfolgreichste aktuelle Stürmer, wird nach einem Muskelfaserriss frühestens im Cup gegen Schötz wieder auflaufen.

Chader macht Hoffnung auf Besserung

Doch just nach der bisherigen Sturmflaute in dieser Saison gibt’s Hoffnung auf Besserung: Der FCL hat am Donnerstagmorgen die Verpflichtung von Sofyan Chader bekanntgegeben (siehe Box am Schluss). Er wechselt von Clermont Foot aus der Ligue 1 in die Innerschweiz, hat am Donnerstag zum ersten Mal auf der Allmend und unter Frick trainiert.

Gemäss dem Trainer steht der 22-jährige Offensivspieler am Samstag (20.30 Uhr) bereits im Kader für das Auswärtsspiel gegen St.Gallen. Der 1,78 Meter grosse Franzose mit algerischer Herkunft ist ein Wunschtransfer des Coaches. Frick:

«Mit Stade Lausanne-Ouchy hat er uns in der Challenge League mit Vaduz wehgetan. Er hat eine unglaubliche Schnelligkeit, ein super Dribbling, ist überragend im Eins-gegen-Eins und im Abschluss.»

Chader wird im Kybunpark wahrscheinlich mit einem Teileinsatz debütieren.

Sofyan Chader mit Vertrag bis 2025 Lange musste der FCL um die Dienste von Sofyan Chader kämpfen. Am Donnerstagmorgen war es endlich so weit: Der 22-jährige Offensivmann unterschrieb einen Dreijahresvertrag, der gültig bis Mitte 2025 ist. Chader wurde in Lyon ausgebildet, wechselt von Clermont Foot zum FCL. Für die Franzosen stand er am letzten Samstag im Kader für das Ligue-1-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain, das einen 5:0-Auswärtssieg feierte. Chader hat gemäss Frick alle Vorbereitungsspiele mit Clermont bestritten. Der FCL-Neuling ist also fit und bereit. «Er kann uns sofort helfen», ist der Trainer überzeugt. Vergangene Saison wurde Chader an Stade Lausanne-Ouchy (SLO) ausgeliehen: In 25 Spielen der Challenge League schoss er sieben Tore. Im Cup war er massgeblich am Überraschungscoup von SLO über Sion (4:0) beteiligt: Er traf zum 1:0 und legte fürs 2:0 auf. Chader soll 400'000 Euro gekostet haben. Geld, das der FCL dank des Weiterkaufs von Remo Freuler (von Atalanta zu Nottingham) haben soll.

