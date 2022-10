FCL-Trainer Frick kritisiert Alpstaeg-Interview nach 1:2 gegen YB

Super League Trainer Frick nach 1:2 gegen YB: «Das ist das Karma, wenn du so eine Unruhe hast vor dem Spiel» An einem für den Klub sehr unruhigen Tag verliert der FC Luzern in den letzten Sekunden 1:2 gegen YB. Trainer Mario Frick ging dabei auch mit Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg ins Gericht. Dieser hatte zuvor mit einem Interview für Wirbel gesorgt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Der eingewechselte Young-Boys-Stürmer Jean-Pierre Nsame köpfelt den Ball in der 95. Minute zum 2:1 für YB ins FCL-Tor. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Luzern, 2. Oktober 2022)

In der Medienkonferenz ging es plötzlich nicht mehr ums ausgeglichene Spiel zwischen Luzern und den Berner Young Boys, welches 14870 Fans in der Swisspor-Arena in den Bann gezogen hatte. Einzig der 1:2-Endstand in der 95. Minute durch das Tor des eingewechselten YB-Stürmers Jean-Pierre Nsame war noch Thema.

FCL-Trainer Mario Frick hatte den Mut, seinen Frust auszusprechen. Der 48-jährige Liechtensteiner sagte zum Ende seiner Matchanalyse: «Wir sind sehr enttäuscht über diese Niederlage, aber sie ist auch nicht besonders erstaunlich. Das ist das Karma, wenn du so eine Unruhe hast vor dem Spiel.»

Frick hielt nicht zurück mit seinem persönlichen Frust über das aufsehenerregende Interview von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg, obgleich er von diesem als Retter der vergangenen Saison gelobt wurde. «Wenn so eine Unruhe in den Klub gebracht wird, ist klar, dann hast du das nötige Glück nicht.»

Luzerner lassen die Gegentore zu leicht zu

Frick behielt natürlich die Contenance. Als Trainer sah er ein, dass Loris Benito viel zu frei zum Flanken kam, um so den kopfballstarken Nsame zu bedienen. «Wir hätten die Flanke von Benito unbedingt verhindern müssen, denn in der Mitte war’s dann schwierig, Nsame am Treffer zu hindern.» Aussen verteidigte Mohamed Dräger viel zu wenig konsequent gegen YB-Linksverteidiger Benito, in der Mitte verlor der eingewechselte Ismajl Beka das Kopfballduell gegen Nsame.

Vor etwas mehr als 14 Monaten bei der 3:4-Heimniederlage gegen YB war es noch Jordan Siebatcheu (jetzt Union Berlin), der eine Linksflanke von Ulisses Garcia in den Schlusssekunden zum Berner Sieg eingeköpfelt hatte. Damals war der kürzlich vom Profifussball zurückgetretene FCL-Spieler Holger Badstuber der Verlierer im Kopfballduell. Für Luzern ist zu hoffen, dass die negativen Resultate nun nicht wie damals, nach jenem verlorenen Saisonstartspiel unter Fabio Celestini, Einzug halten.

YB und Meschack Elia (Mitte) hatten am heutigen Tag die Nase vorne: Die Gäste schocken den FCL mit einem späten Treffer zum 2:1-Sieg. Bild: Peter Klaunzer/Keystone YB konnte sich bereits früh die Führung sichern. Lange hielt diese aber nicht an. Peter Klaunzer / KEYSTONE Da war noch alles gut: Pascal Schürpf jubelt nach seinem Tor zum 1:1. Bild: Peter Klaunzer/Keystone YB-Spieler Meschack Elia (links) und Luzerns Martin Frydek kämpfen um den Ball. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Trainer Mario Frick treibt seine Spieler an. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus Auch Maximilian Meyer pushte seine Teamkollegen. Bild: Peter Klaunzer/Keystone Kurz vor Schluss dann die Ernüchterung: Jean-Pierre Nsame (rechts) setzt sich gegen Luzerns Ismajl Beka (Mitte) durch und erzielt das 2:1 für die Gäste. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Die aktuelle Konstellation gibt FCL-Coach Frick aber schon zu denken. «Am Freitag hatten wir noch alle Spieler zur Verfügung, ehe die Krankheits- und Verletzungshexe zuschlug. Drei sehr wichtige Spieler fielen aus.» Er spricht den erkrankten Allrounder Pius Dorn und die verletzten Stürmer Dejan Sorgic und Joaquin Ardaiz an.

Doch am Wichtigsten ist für den Mann, der mit den Innerschweizern in 18 Spielen der Rückrunde 29 Zähler holte, «dass wir bald wieder wie gewohnt arbeiten können». Sein Appell an Klubbesitzer Bernhard Alpstaeg, dessen Name er nicht in den Mund nahm, ist unmissverständlich: «Die Unruhe muss schleunigst aufhören. Denn wir befinden uns auf einem sehr guten Weg.» Er spricht von einer Mannschaft, die sehr talentiert ist und viel Potenzial besitzt. «Wir können zur Überraschungsmannschaft der Saison werden», betonte Frick.

Davon zeugte auch die Leistung in dieser rassigen Begegnung gegen die Young Boys. Der Tabellenführer ging zwar in der 15. Minute mit einem Treffer in Führung, der mit einer wacheren Abwehr hätte verhindert werden können. Innenverteidiger Marco Burch liess sich durch einen Vertikalpass von Lewin Blum überraschen.

Der schnelle Meschack Elia besass viel freien Raum, sodass Burch nicht mehr eingreifen konnte und der YB-Stürmer ungehindert zum 1:0 einschoss. Doch die Gastgeber liessen sich durch den Rückstand nicht aus dem Konzept bringen: Nach einem Einwurf von Martin Frydek nahm Pascal Schürpf den Ball gekonnt an und lobte diesen unhaltbar zum 1:1-Ausgleich über David von Ballmoos. Ein Prachtstor des 33-Jährigen.

Der FCL konnte mit den athletisch starken und schnellen Young Boys mithalten. «In der zweiten Halbzeit entwickelte sich allerdings ein Pingpong-Spiel. Beide Teams hatten ihre Chancen», stellte Frick zu Recht fest. Technisch war das Niveau nicht mehr besonders gut, zahlreiche Ungenauigkeiten schlichen sich auf beiden Seiten ein.

Fans und Trainer sind einer Meinung

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) müssen die Luzerner zum zweitplatzierten Servette reisen. Die Genfer verloren gestern gegen Lugano 0:1. Der FCL steht mit elf Punkten aus acht Spielen auf Platz 8, hat aber noch ein Nachholspiel gegen Basel vor der Brust (am 9. November zu Hause).

Angesprochen auf die von Alpstaeg attackierten Remo Meyer und Stefan Wolf antwortete Frick treffend, dass der Sportchef und der Präsident die demütigsten Menschen seien, die er kenne. «Beide haben sehr grosse, blau-weisse Herzen», bestätigte er. «Remo Meyer wohnt praktisch hier, weil er die ganze Zeit da ist.» Die FCL-Fans hatten sich mit Transparenten hinter Meyer und Wolf gestellt – und gegen den kritisierenden Klubbesitzer Alpstaeg.

Aufregung um still gebliebenen VAR Weil YB-Trainer Raphael Wicky wegen einer roten Karte aufgrund Reklamierens gesperrt war, musste der Walliser die Partie von der Tribüne verfolgen. An seiner Stelle coachte Zoltan Kadar, der schon bei GC und dem FC Zürich Assistenztrainer war. Kadar zeigte sich als Sieger, der die Partie fair beurteilte: «Luzern war der erwartet aggressive Gegner. Es ist sehr schwierig, in Luzern zu gewinnen. Wir glaubten immer daran und hatten diesmal das nötige Glück auf unserer Seite.» FCL-Coach Mario Frick monierte: «Leider wurden wir für unsere überragende Energie und gute Intensität nicht belohnt. Den Penalty bekamen wir nicht zugesprochen, als in der ersten Halbzeit ein Kopfball von Max Meyer aufs Tor gekommen wäre, aber der Arm von Zesiger den Treffer verhinderte.» Frick täuschte sich beim Spieler, es handelte sich um Mohamed Camara. Dessen Arm stoppte den Ball auf dem Weg in Richtung Torlinie. Frick wartete vergeblich auf die Intervention des Video Assistant Referees (VAR). Die Stimme von Ex-Schiedsrichter Sascha Kever blieb stumm. 1:1-Schütze Pascal Schürpf zog sofort Parallelen zur 3:4-Pleite gegen YB am 24. Juli 2021: «Ein Déja-vu-Erlebnis: Das gleiche Gegentor wie damals zum Ende – nun 1:2 verloren.» (dw)

Luzern – Young Boys 1:2 (1:1)

Swisspor-Arena. – 14 870 Zuschauer. – SR Staubli.

Tore: 15. Elia (Blum) 0:1. 19. Schürpf (Einwurf Frydek) 1:1. 95. Nsame (Benito) 1:2.

Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Frydek; Jashari; Abubakar, Beloko (93. Gentner), Max Meyer (70. Kadak), Schürpf (78. Beka); Chader (70. Klidjé).

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Zesiger, Benito; Niasse; Rieder (60. Fassnacht), Ugrinic (86. Rrudhani); Imeri (60. Sierro); Elia (74. Monteiro), Itten (74. Nsame).

Bemerkungen: Luzern ohne Ardaiz, Sorgic (beide verletzt) und Dorn (krank). Young Boys ohne Garcia und Trainer Wicky (beide gesperrt). – Verwarnungen: 6. Max Meyer, 9. Beloko, 13. Rieder, 37. Dräger, 83. Beka (alle Foul).

