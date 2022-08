Super League Überzeugender FCL-Neuling Pius Dorn freut sich aufs GC-Heimspiel: «Endlich kann ich in Luzern vor Fans spielen» Pius Dorn schafft beim FC Luzern einen erfolgreichen Anfang. Der Freiburger schiesst sein Team mit Nicky Beloko zum ersten Saisonsieg. Schon in Lugano denkt der Mittelfeldmann an das nächste Spiel am Mittwoch (19 Uhr) zu Hause gegen GC. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.08.2022, 19.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pius Dorn flankt, beobachtet von Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 7. August 2022)

Der 25-jährige Pius Dorn ist ein ruhiger und bescheidener Fussballer. Nach dem 2:1-Sieg am Sonntag in Lugano strahlte der Deutsche aus Freiburg im Breisgau zwar wie ein Maikäfer, trotzdem blieb der 1,78 Meter grosse Profi mit beiden Beinen auf dem Boden.

Er hatte mit einer hervorragenden Leistung im Mittelfeld Anteil am ersten Vollerfolg des FC Luzern in dieser Saison, dennoch war er gedanklich bereits beim dritten Saisonmatch am Mittwoch (19 Uhr) zu Hause gegen die Grasshoppers. Dorn: «Wir müssen jetzt gut regenerieren, um gegen GC wieder parat zu sein.» Und er warnte nach dem gelungenen Auftakt mit vier Punkten aus zwei Partien:

«Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Es kommen ganz wichtige Spiele auf uns zu.»

Für den FCL, der nach seinem Auftaktmatch beim FC Zürich (0:0) einen zweiwöchigen Unterbruch bis zum Lugano-Spiel hatte, ist es eine englische Woche. Auf den Vergleich mit GC folgt drei Tage später am Samstag (20.30 Uhr) die Auswärtspartie in St. Gallen. Schlag auf Schlag geht’s – und Dorn ist gespannt auf die herausfordernden Aufgaben.

«Nach dem Arbeitssieg in Lugano, wo wir viele lange Wege gegangen sind, müssen wir wieder bereit sein, alles aus uns herauszuholen.»

Bei den Spielen mit Vaduz in Luzern herrschte Tristesse

Pius Dorn ist ein Vorzeigeprofi, ein seriöser Arbeiter, an dem es sowohl physisch wie spielerisch nichts auszusetzen gibt. Das hat der Ex-Thuner aus der Challenge League sowohl gegen die Luganesi wie die Zürcher Meister bewiesen. Nun geht’s ins Duell gegen den FCZ-Stadtrivalen GC. Dorn freut sich auf die Heimpremiere in der Swisspor-Arena:

«Endlich kann ich in Luzern vor Fans spielen.»

Denn bei den beiden Super-League-Gastspielen mit seinem Ex-Klub Vaduz auf der Allmend waren vorletzte Saison aufgrund der Corona-Massnahmen Zuschauer nicht zugelassen. Leere Ränge und Tristesse statt Fussball-Feststimmung. Diese Erinnerung soll nun einem völlig anderen Stadionerlebnis weichen. Die FCL-Fans haben’s Dorn sowieso angetan: «Der Support war überragend», sagte er und blickte im Cornaredo auf die lautstarken 500 Anhänger in der Kurve.

Dorn ist rundum zufrieden mit seinem Einstand in Luzern: «Ich bin positiv aufgenommen worden, hoffe, es geht so weiter.» Dass FCL-Coach Mario Frick ihn aus Vaduz kennt und ihm das Vertrauen schenkt, bestätigte er:

«Den Trainer, seine Prinzipien und Spielideen zu kennen, ist auf alle Fälle ein Vorteil.»

Pius Dorn bei einem Einwurf gegen den FC Zürich. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Frick sagt über Dorn:

«Pius ist sehr spielintelligent, er hat ein gutes Positionsspiel, ist ein Topprofi, der einen guten Abschluss hat.»

Das hat der Neuzugang im zweiten FCL-Spiel in Lugano mit dem 1:0-Führungstor bewiesen. Pius Dorn fand, dass es «kein wahnsinnig schönes Tor» war. Dabei stellte er sowohl bei der Annahme und Mitnahme des Balles wie Vollendung seine tolle Technik unter Beweis. Das Video seines insgesamt dritten Treffers in der Super League (nach zwei Toren für Vaduz) könnte man durchaus in der Spielerausbildung zeigen.

Den Querpass zu Dorns Tor gab Nicky Beloko. Der 22-jährige Ex-Xamax-Profi schoss kurz vor Schluss das 2:1-Siegtor in Lugano. Für den Schweiz-Kameruner war’s in seinem dritten Super-League-Match (2017 absolvierte er einen 22-minütigen Teileinsatz für Sion) die Goalpremiere.

Bei Beloko lobt Frick die Scoutingabteilung

Beloko ist der Mann der Stunde beim FC Luzern, schon gegen den FCZ war er Teambester. Wie entdeckt Frick bisher unbekannte junge Spieler wie Beloko und den gegen Lugano gesperrten Ardon Jashari? «Ardon kann man nicht übersehen, sein Potenzial ist unübersehbar», so Frick. Bei Beloko will sich der Trainer nicht mit fremden Federn schmücken: «Unsere Scoutingabteilung hat Nicky entdeckt.» Er erklärt ausserdem: «Als wir mit Vaduz gegen Xamax spielten, musste Beloko teils als Aussenverteidiger ran.»

Das sagte Pius Dorn nach dem Spiel in Lugano:

Video: PilatusToday

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen