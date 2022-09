Super League Verstärkung in der Innenverteidigung: FCL holt Ismajl Beka vom FC Wil Der FCL sichert sich die Dienste von Ismajl Beka. Der 22-jährige Innenverteidiger wird bereits am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren.

Der 22-jährigen Innenverteidiger Ismajl Beka läuft neu für den FC Luzern auf Bild: PD

Kurz vor Transferschluss schlägt der FC Luzern nochmals zu: Er verpflichtet den 22-jährigen Innenverteidiger Ismajl Beka vom FC Wil. Laufen soll der am Mittwoch unterschriebene Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Bereits heute Donnerstag wird der kosovarisch-schweizerische Doppelbürger Beka mit der Mannschaft trainieren, wie der FCL in einer Mitteilung schreibt. In der aktuellen Saison lief Beka in den ersten sechs Partien auf und absolvierte diese über die volle Distanz. Sein Debüt in der Challenge League gab er in der Saison 2018/19 für den FC Wil. Danach spielte der 22-Jährige die beiden vergangenen Spielzeiten beim FC Rapperswil-Jona. In 45 Partien erzielte er insgesamt fünf Tore für die St. Galler.

Mit seinen 197 cm dürfte der kopfballstarke Innenverteidiger wortwörtlich eine grosse Stütze für die Luzerner sein. «Ismajl Beka bringt mit seiner Grösse und seiner spielerischen Anlage diejenigen Qualitäten mit, welche wir uns von einem zusätzlichen Innenverteidiger gewünscht haben», wird FCL-Sportchef Remo Meyer zitiert. Man sei von seinem Potenzial überzeugt und freue sich «Ismajl mittelfristig an den FC Luzern gebunden zu haben.» Beka wird die Rückennummer 30 tragen. (lga)