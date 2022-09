Super League Winterthur-Trainer Bruno Berner: «Wir warten auf gar nichts – müssen einfach unseren Job machen» Bruno Berner coacht seit dieser Saison Super-League-Aufsteiger FC Winterthur. Der Ex-Trainer des SC Kriens freut sich aufs Heimspiel von heute Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) gegen den FC Luzern. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 44-jährige Bruno Berner geniesst in der Zentralschweiz einen hervorragenden Ruf. Vier Saisons trainierte der Zürcher den SC Kriens, führte den Luzerner Vorortsklub in die Challenge League und konnte den SCK anschliessend drei Saisons in der zweithöchsten Liga halten, bevor er als U19-Nationaltrainer zum Schweizerischen Fussballverband (SFV) wechselte. Berners Ruf ist in Luzern so gut, dass er von den Lesern dieser Zeitung und anderen Medien Ende des letzten Jahres mit grossem Abstand zum Nachfolger von Fabio Celestini gewählt worden wäre.

Winterthur-Trainer Bruno Berner gibt seinem Offensivspieler Francisco Rodriguez (Ex-Luzern) einen motivierenden Klaps: «Weiter geht's!» Bild: Andy Müller/Freshfocus (Winterthur, 16. Juli 2022)

Bruno Berner freut sich über die Popularität bei den FCL-Fans. Darauf angesprochen, lächelt er und sagt: «Danke für den Goodwill.» Trainer bei den Blau-Weissen wurde mit Mario Frick jedoch ein anderer. Der 48-jährige Liechtensteiner macht bisher einen guten Job, er rettete die Innerschweizer nach einer starken Rückrunde in der Barrage gegen Schaffhausen.

«Luzern spielt nach dem erfolgreichen Abstiegskampf in der neuen Saison gelösteren Fussball»,

stellt Berner fest.

Volle Schützenwiese – und das Heimteam ging bisher immer in Führung

Er freut sich aufs Heimspiel mit Winterthur gegen den FCL. «Die Schützenwiese wird mit 8400 Zuschauern ausverkauft sein. Es wird eine tolle Stimmung herrschen, die anhält, je länger wir im Spiel bleiben», sagt Berner. In allen vier Heimspielen ist Aufsteiger Winterthur 1:0 in Führung gegangen. Nur gegen Basel und Zürich resultierte am Schluss mit einem 1:1-Remis Zählbares. Das sind die einzigen beiden Punkte des Schlusslichts. Gegen Lugano und YB setzte es 1:4- und 1:5-Niederlagen ab.

FCL-YB: VIP-Loge für 10 Personen zu gewinnen Wir verlosen für das Spiel FC Luzern – BSC Young Boys vom 2. Oktober eine VIP-Loge für 10 Personen inkl. Gourmetmenu und Getränke.

Im Video-Interview des FC Winterthurs wird Berner gefragt, ob seine Mannschaft endlich mal den Vorsprung über die Zeit bringe. Der Coach antwortet gewohnt schlagfertig: «Oder ein zweites Tor schiessen – das würde uns auch guttun.» Mit der Torquote können die Eulachstädter in der Super League bis dato nicht zufrieden sein, denn sie beträgt in sieben Partien lediglich vier Treffer. Zusammen mit Meister FCZ ist das der tiefste Wert.

Auch bei den Gegentreffern hat Berners Team mit 17 am meisten kassiert. Der Ex-Krienser erklärt:

«Es gibt neun richtig gute Super-League-Mannschaften – und dazu gibt’s den klaren Aussenseiter Winterthur. 36-mal in dieser Saison.»

Das sei den Klubverantwortlichen und ihm von Anfang an bewusst gewesen.

Besser werden durch die Erfahrung

Trotzdem sei es eine spannende Herausforderung, «die Erfahrungen des Vereins und meine persönlichen als Trainer werden Gold wert sein für die kommenden Jahre», ist Berner überzeugt. Im Moment sei der Rückstand des FCW in einer Liga, die besser und ausgeglichener geworden sei, relativ gross. Die Hoffnung ist, dass der Klub durch die gewonnene Erfahrung sich möglichst schnell positiv entwickelt.

Überall heisse es, der FC Winterthur warte immer noch auf den ersten Sieg, Berner reagiert mit der Aussage: «Wir warten auf gar nichts. Egal, wer der Gegner ist, müssen wir unseren Job machen. Nur so kommen wir zum Erfolg.»

Drei FCW-Profis wurden beim FCL ausgebildet. Bruno Berner gibt zu ihnen einen persönlichen Einblick. Yannick Schmid, 27, Innenverteidiger: «Yannick hatte ich schon länger auf dem Radar. Bereits bei Kriens wollte ich ihn vom FCL holen. Er ist ein Spieler, den wir für den FC Winterthur verpflichten konnten. Hinten in der Achse ist er wichtig, er kann sich bei uns weiterentwickeln und bringt Erfahrung aus Vaduz mit.»

Hekuran Kryeziu, 29, defensives Mittelfeld: «Heki ist nach seiner Zeit beim FCZ ein Jahr nicht mehr aktiv gewesen. Aus diesem Grund ist der erfahrene Mittelfeldmann für uns überhaupt zum Thema geworden. Natürlich braucht er Zeit, um zurückzufinden. Ich bin überzeugt, er wird uns im Verlauf der Saison stärker machen. Er ist Nationalspieler des Kosovo und kommt nicht aus einer Verletzung zurück.»

Remo Arnold, 25, defensives Mittelfeld: «Da wir unser System umstellten von zwei Sechsern auf nur noch einen, hat er aktuell den Startelfplatz verloren. Ich bin der Meinung, dass er das Profil für eine Doppelsechs hat. Remo ist eine ganz wichtige Persönlichkeit unserer Mannschaft, er ist ein Typ, der nie aufgibt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen