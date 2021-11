Erstes Spiel für den FC Luzern nach der Entlassung von Celestini

Super League «Wir wissen, dass wir mehr als Platz zehn draufhaben»: Luzerner geben sich vor dem Heimspiel gegen Basel optimistisch Der FC Luzern trifft am Sonntag zuhause auf den FC Basel (16.30). Es ist die erste FCL-Partie nach der Trainerentlassung. Interimscoach Sandro Chieffo habe positive Energie ins Team gebracht, sagt Mittelfeldspieler Christian Gentner. Turi Bucher Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabio Celestini sagte im vergangenen Frühling: «Unsere Philosophie des gepflegten Ballspiels werden wir nicht aufgeben … sollte das jemand von mir verlangen, dann würde ich zu Hause bleiben.» Das kann er jetzt tun, der FCL hat Celestini am vergangenen Montag entlassen – mittlerweile ist bitterkalter Winter, der FCL Tabellenletzter, im Abstiegskampf, wo es ruppig und überhaupt nicht gepflegt zu und her geht. Das «Projekt» mit dem «Spektakelfussball» ist, wenn nicht gestorben, für längere Zeit in die Versenkung verbannt.

Jetzt muss der interimistisch platzierte Coach Sandro Chieffo, üblicherweise U21-Trainer des FCL, in den vier Spielen vor Weihnachten versuchen, gegen Basel (Sonntag, 16.30), in Zürich gegen den FCZ (eine Woche später) und gegen die Grasshoppers (12.12.) sowie daheim gegen Servette (18.12.) den einen und andern Punkt zu ergattern.

«Ob es der richtige Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gewesen ist, werden wir erst in einigen Wochen sehen», sagt der deutsche FCL-Mittelfeldspieler Christian Gentner (36), «aber der Trainerwechsel ist eine neue Hoffnung, die Blockaden lösen kann.»

Gentner hat Trapattoni-Entlassung miterlebt

Gentner hat in seiner Karriere als Bundesligaprofi zahlreiche Trainerentlassungen miterlebt. Giovanni Trapattoni, Bruno Labbadia oder Armin Veh sind beispielsweise drei bekannte Trainer, die Gentner hat kommen und gehen sehen.

FCL-Mittelfeldspieler Christian Gentner sagt: «Wir müssen Basel weh tun.»

Celestini habe sich bisher noch nicht von der Mannschaft verabschieden können, wie Gentner erzählt, aber er kann die Trennung des Vereins mit seinem Trainer, der im Sommer noch den Cupsieg ermöglicht hatte, nachvollziehen. «Insofern, weil wir in der laufenden Meisterschaft nicht die Ergebnisse erzielt haben, welche der Erwartungshaltung entsprachen», erklärt Gentner. «Und die Tendenz hat nicht dahin gezeigt, dass wir bald auf einem aufstrebenden Ast sein werden. Wir waren zu Saisonbeginn optimistisch, euphorisch, und mit jedem Rückschlag hat das Selbstvertrauen gelitten.»

«Der Spassmoment allein bringt noch keine Ergebnisse»

Dass sich die FCL-Mannschaft bei einer gerüchteweise kolportierten Aussprache mit Sportchef Remo Meyer gegen Trainer Celestini ausgesprochen haben soll, dementiert Gentner. «Das ist nicht richtig, das stimmt nicht und hat nicht stattgefunden. Es gab mit dem Trainer sicher ab und zu einen intensiven Austausch. Die Basis für eine Zusammenarbeit aber hat immer bestanden.»

Für Gentner ist nun sowieso klar: «Wir müssen unseren neuen Trainer unterstützen. Ich habe im Training gespürt, dass er über den Spass-Ansatz neue Impulse und positive Energie ins Team bringen will.» Aber Gentner weiss auch:

«Der Spassmoment allein bringt noch keine Ergebnisse.»

Zur Meyers in dieser Zeitung gemachten Aussage, es habe in den letzten FCL-Spielen die Leidenschaft auf dem Platz gefehlt, sagt Gentner: «Man kann keinem Spieler vorwerfen, dass er sich aufgegeben hat. Wir wissen, dass wir mehr als Platz zehn draufhaben.»

Interimstrainer Sandro Chieffo und Sportphysiotherapeut Raffael Schumacher während des Trainings. Martin Meienberger/Freshfocus

Und was muss der Celestini- und Chieffo-Nachfolger im neuen Jahr «draufhaben»? Gentner: «Einen guten Zugang zu den Jungs, und das taktische Wissen muss sowieso vorhanden sein. Ich habe keine Schablone und möchte mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen.»

Der FC Basel trat in der Nacht auf Freitag die beschwerliche Heimreise vom Conference-League-Spiel in Kasachstan gegen Almaty mit einem 3:2-Sieg im Gepäck an. Vor dem Duell mit Luzern erklärt FCB-Trainer Patrick Rahmen: «Es wird ein harter Test für uns. Der FCL wird sicher nicht komplett neuen Fussball spielen, aber sicher viel Emotionen mit ins Spiel bringen.» Luzerns Christian Gentner sagt:

«Wir müssen Basel wehtun. Und wir müssen zur Effektivität zurückfinden.»

Genau, es muss nicht Spektakel sein, es muss für einmal nicht mal Spass machen. Effektivität in Form von Toren und Punkten muss her.

Hinweis: Der FC Luzern weist darauf hin, dass aufgrund der «Suisse Tier»-Messe auf der Allmend keine Parkplätze vorhanden sind und empfiehlt die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr.