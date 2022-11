Super League Zwei deutsche FCL-Profis um Mitternacht in Köln: Was Pius Dorn mit Max Meyer verbindet Der Teamgeist beim FC Luzern stimmt: Das zeigt auch das Beispiel von Pius Dorn und Max Meyer. Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2022 geht es am Mittwoch (20.30 Uhr) darum, gegen den schwächelnden FC Basel zu punkten. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Sie wollen auch gegen den FC Basel Grund zum Jubeln haben: Pius Dorn (rechts) und Max Meyer. Übrigens: Dorn hat Landsmann Meyer bereits drei Torvorlagen serviert. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 9. Oktober 2022)

Mit Pius Dorn hat der FC Luzern einen Volltreffer gelandet. Der 26-jährige Deutsche ist ein pflegeleichter Spieler, welcher der Mannschaft sofort geholfen hat. Dabei ist Dorn im Sommer vom zweitklassigen FC Thun zum Super-Ligisten gestossen. Mario Frick hatte seinen früheren Vaduz-Schützling in die Innerschweiz gelotst.

Der 48-jährige Liechtensteiner kann die Fähigkeiten von Spielern einschätzen. Das hat Frick nicht zuletzt bei Ardon Jashari bewiesen, dessen Talent er von Anbeginn seiner Tätigkeit in Luzern förderte. Zwischen Frick und Dorn besteht ebenfalls ein Vertrauensverhältnis. Schon in der Saisonvorbereitung war klar, dass der beim SC Freiburg ausgebildete Profi beim FCL eine Rolle spielen wird.

Unter Druck eine gute Technik

Frick erklärte jüngst, was ihm am Spieler Dorn gefällt: «Er ist extrem spielintelligent, hat unter Druck eine gute Technik und ist variabel einsetzbar.» Im Mittelfeld und auf beiden Aussenpositionen in der Abwehr ist der Rechtsfuss, der aber auch mit dem linken Fuss kicken kann, einsetzbar. Dorn ist so etwas wie Fricks Musterschüler, der ständig an sich arbeitet. Der Coach stellt fest:

«Zwischen den Linien hat Pius enorme Fortschritte gemacht.»

Dorn ist mit fünf Assists der beste Vorlagengeber der Liga, er teilt die Leaderposition in dieser Sparte mit YB-Stürmer Cedric Itten und GC-Aussenangreifer Giotto Morandi. Weil mit Martin Frydek und Nachwuchsmann Leny Meyer gleich beide Luzerner Linksverteidiger ausgefallen sind, ist Dorn derzeit auf dieser Position gesetzt.

Auch als linker Abwehrmann setzt er offensive Akzente, wie das 3:1-Siegtor von Max Meyer gegen Lugano zeigte. «Ich profitierte von dem idealen Zuspiel von Pius», erklärte der Ex-Schalke-Star Meyer, der gegen die Tessiner doppelt traf und total schon drei Dorn-Vorlagen verwertete.

Der Werdegang von Meyer und Dorn könnte unterschiedlicher nicht sein: Auf der einen Seite Meyer, das einstige Wunderkind des deutschen Fussballs, auf der anderen Dorn, der sich in Freiburg nicht durchsetzte und nach einer Ochsentour über Lustenau, Vaduz und Thun mit Luzern spät einen etablierten Erstklassigen gefunden hat.

Mit einer «witzigen Aktion» Geburtstag gefeiert

Doch zurück zu Meyer: Der hatte im FCL-Podcast von einem speziellen Erlebnis mit seinem neuen Kumpel erzählt. Dorn bestätigte am Samstag nach dem 1:1-Heimremis gegen Winterthur die Geschichte: «Während der Länderspielpause sind wir zusammen im Auto von Max nach Köln gefahren. Meine Schwester wohnt in der Nähe. Kurz bevor wir da waren, schlug es Mitternacht und ich feierte meinen 26. Geburtstag. Das war eine witzige Aktion.»

Seit jenem 24. September ist viel passiert. Sei es der ausser Kontrolle geratene Machtkampf beim FCL oder die trotz allem gute Hinrunde des Frick-Teams, das am Mittwoch zu Hause das Nachholspiel gegen Basel bestreitet. Nach dem verpassten Sieg gegen Winterthur möchte Luzerns Trainer die gegen den Aufsteiger budgetierten Punkte gegen den FCB holen.

Last für Alex Frei und Basel ungleich grösser

Dorn:

«Wichtig ist, uns gut zu erholen, damit wir gegen Basel parat sind. Ob es gegen die individuelle Klasse der Basler einfacher wird als gegen die mannschaftliche Geschlossenheit der Winterthurer, weiss ich nicht.»

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der Druck vor allem beim FCB liegt, der mit gleich vielen Spielen (14) wie der FCL 18 Punkte gesammelt hat und auf Platz 7 steht. Luzern ist mit 20 Zählern Tabellenvierter, würde mit einem Sieg wieder in die Top 3 vorrücken.

Alex Frei muss beweisen, dass er Basel nach vorne führen kann. Mario Frick will mit dem FCL immer siegen. Musterprofi Pius Dorn unterstützt ihn auch bei dieser Herausforderung 100 Prozent.

