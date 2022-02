Fussball FCL-Trainer um den Schlaf gebracht – Frick verlangt im Cup gegen Biel den ersten Sieg Der FC Luzern hat gegenwärtig die Statistik eines Absteigers. Daran hat auch der neue Coach Mario Frick nichts ändern können. Im Cup-Viertelfinal vom Mittwoch (20.30 Uhr) beim FC Biel aus der Promotion League muss der Titelverteidiger weiterkommen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 07.02.2022, 16.27 Uhr

Seit dem 24. Oktober 2021 und dem einzigen Saisonsieg hat der FC Luzern in der Meisterschaft nicht mehr gewonnen. Über 100 Tage sind seit jenem 2:0-Erfolg zu Hause gegen den FC St. Gallen vergangen, in den folgenden neun Ligaspielen hat der FCL nur zwei Punkte geholt. Das ist die Bilanz eines Absteigers.

Der Übergang als Trainer des Challenge-League-Wintermeisters FC Vaduz zum Super-League-Letzten FC Luzern ist Mario Frick bis jetzt noch nicht gelungen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Lugano, 6. Februar 2022)

So weit ist es allerdings noch lange nicht – auch dank dem FC Lausanne-Sport. Die von Ineos alimentierten Waadtländer liefern sich mit den Innerschweizern ein Schneckenrennen um den neunten Platz, der für die Teilnahme an der Barrage gegen das zweitplatzierte Team der Challenge League berechtigt. Lausanne hat in den letzten sechs Spielen nur einen Zähler geholt, diesen einen Punkt beträgt der Vorsprung aufs Schlusslicht Luzern in der Tabelle.

Auf den rettenden achten Rang, der den direkten Ligaerhalt bedeutet, haben die Luzerner bereits drei Siege oder neun Zähler Rückstand. St.Gallen hat sich diese komfortable Ausgangslage mit vier Punkten in den ersten zwei Rückrundenpartien geschafft.

Fricks neue Erfahrung, mit dem Traditionsverein zu verlieren

Allerdings sind noch 16 Spieltage ausstehend. Könnte der FCL den oft bemühten Knopf im Kopf lösen, hätten die Innerschweizer noch genügend Gelegenheiten, um mit Siegen die Klasse zu halten. Der neue Trainer Mario Frick hat nach seinen ersten beiden Ligaspielen so richtig zu spüren bekommen, was es heisst, mit dem Traditionsklub zu verlieren. Weil die Leistung am Sonntag bei der 1:2-Niederlage in Lugano deutlich mangelhafter als im mit 0:3 verlorenen Auftaktmatch gegen Basel war, «bin ich um den Schlaf gebracht worden», erzählt der Liechtensteiner.

Frick gibt vor allem die fehlende Durchschlagskraft seiner Mannschaft zu denken. Obwohl die Profis während der Woche im Training mitziehen und ihre Qualitäten unter Beweis stellen, können sie diese bis jetzt im Match nicht oder nur ungenügend abrufen. Dazu unterlaufen in der Defensive immer noch permanent individuelle Aussetzer. Wie das 0:1 in Lugano – zu welchem Frick sagt:

«Das war eine Slapstickeinlage. Der Angriff war schon abgewehrt, als wir einen Luganesi anschossen, so, dass dieser nur noch ins leere treffen musste.»

Der FCL-Trainer macht einen besorgten Eindruck, trotzdem hat er sein Kämpferherz nicht verloren:

«Ich habe mit dem Team gesprochen. Wir können jetzt jammern und Schuldige für unsere unbequeme Lage suchen, oder versuchen, möglichst schnell aufzustehen.»

FCL-Verteidiger Marco Burch (unten) kämpft gegen Lugano-Angreifer Mattia Bottani um den Ball, während hinten Captain Christian Gentner mit den Armen gestikuliert. Bild: Samuel Golay/Keystone (Lugano, 6. Februar 2022)

Erste Gelegenheit bietet sich dafür am Mittwoch (20.30 Uhr) im Cup-Viertelfinal gegen den Promotion-League-Klub FC Biel. «Das Weiterkommen ist für uns sehr wichtig, wir wollen in den Halbfinal einziehen», so Frick. Im negativen Fall wäre das Ausscheiden für den Cupsieger der Vorsaison gegen die drittklassigen Berner ein zusätzlicher Nackenschlag für Team und Trainer.

Mit Geduld gegen den Zwölften aus der dritthöchsten Liga

Zwölfter ist Biel in der Promotion League. Die grösste Gefahr gegen diesen Konkurrenten benennt Frick: «Wenn wir die Geduld verlieren würden.» Fussballerisch müssten sich seine Schützlinge «im Vergleich zum Auftritt in Lugano klar steigern».

Immerhin haben die Luzerner im Cup alle Kontrahenten besiegt, wenn auch mit Mühe: 1:0 gegen Cham (Promotion League), 2:1 nach Verlängerung gegen Buochs (1. Liga) und 2:0 gegen Schaffhausen. Dieser Sieg beim Challenge-League-Klub am 27. Oktober ist ebenfalls knapp über 100 Tage her. Trainer war damals noch Cupsieger Fabio Celestini. Frick ist nach Interimscoach Sandro Chieffo von der U21 schon der dritte FCL-Übungsleiter der Saison.

Erneut Sorgen um Schürpfs Knie – Rolle für Campo? Sorgen um Schürpf – Rolle für Campo? Alternativen Nach zwei Niederlagen in der Liga sucht FCL-Trainer Mario Frick eine neue Aufstellung mit einer anderen Ausrichtung. Der Versuch, vor allem über Kampf und Laufbereitschaft zum Erfolg zu kommen, ist bis jetzt gescheitert. Der ehemalige Coach des FC Vaduz hat erkannt, dass er auf den letzten 30 Metern vor dem gegnerischen Tor mehr spielerische Klasse benötigt, um Überraschungsmomente zu schaffen. Der Nachfolger des nach wie vor vermissten Louis Schaub (jetzt 1. FC Köln) ist Samuele Campo. Frick sagt, er überlege, den Ex-Basler hinter den beiden Spitzen einzusetzen. Der 26-Jährige hat eine tolle Technik, Campo ist aber auch ein Spieler, der das Vertrauen des Trainers braucht. FCL könnte einen fünften Winterneuzugang verpflichten Linksaussen Pascal Schürpf dagegen ist ein Kämpfer, doch sein verletztes Knie bereitet Sorgen. Die nächste Therapie läuft. Frick sagt, dass vielleicht ein weiterer neuer Spieler geholt wird. Er wäre nach Denis Simani, Asumah Abubakar, Serkan Izmirlioglu und Mohamed Dräger der fünfte Luzern-Neuzugang in diesem Winter.

