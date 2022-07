Testspiel FCL besiegt CFC Genua – und erlebt Schrecksekunde um Dräger und Beloko Dank Toren von Joaquin Ardaiz und Ardon Jashari gewinnt der FC Luzern in Emmenbrücke eine Testpartie gegen den italienischen Serie-B-Klub CFC Genua mit 2:0 (1:0). Daniel Wyrsch 15.07.2022, 12.57 Uhr

Der FC Luzern zeigt ein hervorragende letztes Testspiel vor dem Meisterschaftsstart am Samstag nächster Woche in Zürich gegen Meister FCZ. Heute Freitagmittag bezwingt die Mannschaft von Mario Frick den Serie-A-Absteiger CFC Genua im Gersag in Emmenbrücke 2:0.