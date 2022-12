Testspiel: Der FCL spielt gegen GC 0:0 unentschieden

Testspiel FCL spielt auswärts im Campus gegen GC 0:0 unentschieden – Frick lobt Youngsters aus der U21 Animierter Testkick zwischen den heimischen Zürcher Grasshoppers und dem FC Luzern im GC-Campus in Niederhasli: Beide Seiten haben je einen Aluminiumtreffer, aber Tore fehlen im Duell der beiden Super-League-Klubs. Daniel Wyrsch, Niederhasli Aktualisiert 07.12.2022, 16.52 Uhr

Der Luzerner Pius Dorn behauptet akrobatisch den Ball gegen GCs Filipe de Carvalho. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Niederhasli, 7. Dezember 2022)

Im ersten Testspiel der Rückrundenvorbereitung erzielt weder der FCL noch Gegner GC einen Treffer. Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit pfeift Schiedsrichter David Huwiler beim Spielstand von 0:0 ab.

Die beste Luzerner Chance hat in diesem animierten Testmatch Joaquin Ardaiz: Von Pius Dorn mit einem präzisen Steilpass lanciert, umspielt der Uruguayer in der 11. Minute GC-Goalie Justin Hammel, schiesst anschliessend aber an den Pfosten.

Hier schiesst Joaquin Ardaiz an den Pfosten.

Auf Seiten der Gastgeber hat Christian Herc ebenfalls in der ersten Halbzeit die beste Torchance: Mit einem herrlichen Freistoss trifft der «Hopper» in der 30. Minute die Lattenunterkante.

FCL-Trainer Mario Frick äussert sich nach dem Testspiel im GC-Campus: «Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. In der Vorbereitung geht es um die Belastungssteuerung, alle verfügbaren Spieler haben eine Halbzeit gespielt.» Ausserdem hat der Liechtensteiner einen guten Eindruck vom einen oder anderen Jungen gewonnen.

Luuk Breedijk, hier im Zweikampf mit GCs Liam Bollati, konnte Mario Frick positiv beeindrucken. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Niederhasli, 7. Dezember 2022)

Frick über die besonders positiv aufgefallenen Akteure aus der U21, die Anfang Woche mit viel Selbstvertrauen als Promotion-League-Leader zur ersten Mannschaft gestossen sind: «Es hat mehrere Lichtblicke gegeben, Luuk Breedijk hat mir sehr gefallen, den ich bisher noch nicht speziell auf dem Radar hatte. Dann auch Nando Toggenburger und Severin Ottiger.»

Schon am Freitag in Freiburg gegen den Bundesliga-Zweiten

Bereits am Freitag (14.00 Uhr) steht das nächste Testspiel des FCL auf dem Programm. Es geht zum Bundesliga-Tabellenzweiten SC Freiburg mit Trainerlegende Christian Streich. «Das wird ein sehr guter Test für uns, danach wissen wir, wo wir stehen», sagt Mario Frick, der Coach des Super-League-Sechsten aus Luzern.

Telegramm

Grasshoppers – Luzern 0:0

GC-Campus, Niederhasli. – 300 Zuschauer. – SR Huwiler.

Tore: Fehlanzeige.

Grasshoppers, 1. Halbzeit: Hammel; Marques, Bollati, Loosli, Ribeiro, Carvalho; Abrashi, Herc; Demhasaj, Schettine, Shabani.

Grasshoppers, 2. Halbzeit: Hammel; Uka, Bolla, Loosli (72. Ajeti), Hoxha; Kacuri (72. Blasucci), Ndenge; Morandi, Pusic, Schmid; Dadashov.

Luzern, 1. Halbzeit: Vasic; Dorn, Jaquez, Burch, Leny Meyer; Campo, Beloko; Klidjé, Max Meyer, Breedijk, Ardaiz.

Luzern, 2. Halbzeit: Loretz; Ottiger, Mauricio Willimann, Simani, Beka; Hegglin, Emini; Abubakar, Ronaldo Dantas Fernandes, Chader; Toggenburger.

Bemerkungen: Luzern ohne Müller und Schürpf (beide geschont), Dräger (Ferien nach der WM) und Jashari (auf der Heimreise von der WM), Kadak und Sorgic (beide verletzt). – 11. Pfostenschuss Ardaiz. 30. Lattenschuss Herc.