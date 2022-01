FCL verliert auch das zweite Testspiel – diesmal gegen Winterthur

Testspiel FCL verliert auch das zweite Testspiel – diesmal gegen den Challenge-League-Dritten Winterthur Trotz dem ersten (Halbzeit-)Einsatz des neuen Stürmers Asumah Abubakar bleibt der FC Luzern auf der Verliererstrasse. Das Tabellenschlusslicht der Super League unterliegt zu Hause im Testkick gegen den FC Winterthur mit 0:1. Daniel Wyrsch 15.01.2022, 16.24 Uhr

FCL-Stürmer Dejan Sorgic scheitert mit seinem Abschluss in der 15. Minute an Winterthur-Torhüter Jozef Pukaj. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 15. Januar 2022)

850 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen in die Swisspor-Arena, um das zweite Testspiel des FC Luzern unter dem neuen Coach Mario Frick zu sehen. Die Innerschweizer kommen zwar nach einer Viertelstunde zu einer erstklassigen Torchance durch Dejan Sorgic, doch der Stürmer scheitert an Winterthur-Goalie Jozef Pukaj.

In der Folge kommt der Tabellendritte der Challenge League immer besser ins Spiel. Der neu von Alex Frei gecoachte FC Winterthur kommt in der 43. Minute auch zur 1:0-Führung: Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung verliert David Domgjoni im Strafraum das Duell gegen Neftali Manzambi, der Winterthur-Stürmer kommt nach einer Intervention des FCL-Innenverteidigers zu Fall. Schiedsrichter Lukas Fähndrich zeigt auf den Punkt – Manzambi verwertet den Elfmeter sicher gegen Marius Müller.

Auch in der zweiten Halbzeit sind die Zürcher das gefährlichere Team. Beim FCL kommt der vom FC Lugano neu verpflichtete Asumah Abubakar ins Spiel. Der Ex-Krienser zeigt gute Ansätze und gibt auch einige gute Vorlagen, aber zu einem Treffer kommen die Luzerner nicht. Der Match geht 0:1 verloren.

Luzern – Winterthur 0:1 (0:1)

Swisspor-Arena. – 850 Zuschauer. – SR Fähndrich.

Tor: 43. Manzambi (Foulpenalty) 0:1.

Luzern, 1. Halbzeit: Müller; Sidler, Simani, Domgjoni, Frydek; Schulz, Ndenge, Ugrinic; Jashari; Cumic, Sorgic.

Luzern, 2. Halbzeit: Vasic; Sidler, Jaquez, Simani, Frydek; Schulz, Ndenge, Alabi; Cumic; Alounga, Abubakar.

Winterthur, 1. Halbzeit: Pukaj; Gantenbein, Lekaj, Gelmi, Schättin; Isik, Dakaj; Manzambi, Alves, Tushi; Ballet.

Winterthur, 2. Halbzeit: Pukaj; Gonçalves, Hammer, Baak, Diaby; Kriz; Ltaief, Corbaz, Lovisa, Ramizi; Buess.

Bemerkungen: Luzern ohne Monney (verletzt), Gentner, Wehrmann, Ndiaye, Schürpf, Tasar, Grether, Emini, Loretz, Rupp, Burch (alle nicht im Aufgebot). Winterthur ohne Cavar, Pepsi, Arnold und Costinha (alle verletzt). 58, Hammer mit Kopfball an den Pfosten.