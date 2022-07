Testspiel Klar überlegene FCL-Profis bezwingen den FC Emmenbrücke 6:0 Dejan Sorgic ist die überragende Figur in diesem Testspiel gegen den FC Emmenbrücke. Der FC Luzern gewinnt standesgemäss 6:0. Mohamed Dräger gibt unter Applaus sein Comeback. Daniel Wyrsch Aktualisiert 14.07.2022, 21.26 Uhr

Luzern-Mittelstürmer Dejan Sorgic (links) ist der überragende Mann auf dem Spielfeld im Testmatch vom Donnerstagabend gegen Emmenbrücke mit Leonard Ukaj (rechts). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 14. Juli 2022)

Ein Tor und vier Assists gelingen FCL-Mittelstürmer Dejan Sorgic beim 6:0-Testspielsieg gegen deutlich unterlegene Amateure aus Emmenbrücke. Die Profis aus Luzern sind zusätzlich im Vorteil, weil ihre Vorbereitung schon Mitte Juni begonnen hat.

Zwei Treffer schiesst der 18-jährige Urner Nando Toggenburger. Der junge Stürmer hat erst in dieser Woche seinen ersten Profivertrag (bis Sommer 2025) unterschrieben. Die weiteren Tore erzielen Pascal Schürpf, Samuel Alabi und Christian Gentner.

Unter dem Applaus der 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Leichtathletik-Stadion kommt Mohamed Dräger zu seinem Comeback beim FCL. Der Rechtsverteidiger wird in der 72. Minute für Severin Ottiger eingewechselt. Dräger hatte länger Ferien, weil er nach der Saison drei Länderspiele mit WM-Teilnehmer Tunesien bestritt. Erst vor einer Woche ist er nach Luzern zurückgekehrt.

Tunesiens WM-Fahrer Mo Dräger bei seinem ersten (Teil-)Einsatz für den FC Luzern nach der Rückkehr. Der offensive Rechtsverteidiger im Testspiel gegen Emmenbrücke. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 14. Juli 2022)

Letzter Testmatch am Freitag um 11 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Am Freitag um 11 Uhr tragen die Luzerner ihr letztes Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart (am Samstag, 23. Juli, beim FC Zürich) aus. Im Gersag in Emmenbrücke kommt es zum Vergleich mit dem italienischen Serie-B-Verein CFC Genua. Achtung: unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist der Wunsch des Gastes aus der Hafenstadt.

Telegramm

Luzern – Emmenbrücke (1. Liga Classic) 6:0 (3:0)

Leichtathletik-Stadion. – 1500 Zuschauer. – SR Odiet.

Tore: 13. Schürpf (Sorgic) 1:0. 35. Alabi (Sorgic) 2:0. 43. Sorgic 3:0. 57. Gentner (Sorgic) 4:0. 62. Toggenburger (Sorgic) 5:0. 70. Toggenburger (Alabi) 6:0.

Luzern: Vasic (72. Heller); Ottiger (72. Dräger), Jaquez, Monney, Meyer; Emini; Alabi, Gentner; Schürpf (46. Rupp); Sorgic, Ndiaye (46. Toggenburger).

Emmenbrücke, 1. Halbzeit: Beganovic; Ramadani, Selmanaj, Bütler, Munduki; Malbasic, Kameraj, Tanushaj, Stephan, Berisha; Bratanovic.

Emmenbrücke, 2. Halbzeit: Beganovic; Ramadani, Selmanaj, Ukaj, Geri; Stephan; Lukaj, Brzovic, Burkhardt Batista, Nkmengiaj; Izzo.

Bemerkungen: 36. Pfostenschuss Sorgic. 83. Pfostenschuss Izzo.