Super League FCL-Trainer Frick sorgt sich nach tollem Fussball mit Gift und Karten um den Ruf seines Teams Der FC Luzern bezwingt Sion 2:0 – kassiert in einem hektischen Spiel aber drei Platzverweise. Nicht zufällig. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.08.2022, 14.28 Uhr

Mario Frick kann sich über den zweiten Saisonsieg mit dem FC Luzern freuen, muss aber auch drei Platzverweise hinnehmen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. August 2022)

13 gelbe, zwei gelb-rote und eine rote Karte. Es braucht schon fast die Hilfe eines Buchhalters, um die zahlreichen Verwarnungen und Platzverweise im Spiel zwischen Luzern und Sion zu bilanzieren. Das Ergebnis von 2:0 zu Gunsten der Gastgeber geht deswegen beinahe unter. FCL-Trainer Mario Frick fasst die Hektik auf dem Platz in Worte:

«Eine solche Kartenflut habe ich noch nie erlebt. Das ist ein sehr emotionales Spiel gewesen.»

Der Liechtensteiner übertreibt dabei kein bisschen. Ausserdem bekommt Fricks Mannschaft die harte Regelauslegung von Schiedsrichter Alain Bieri weitaus stärker zu spüren als der Gegner: Alle drei Platzverweise betreffen den FCL, dazu kommen sieben gelbe Kartons. Bieri zückt hemmungslos die Karten, verhält sich phasenweise wie in einer Jassrunde.

Dräger spricht von Zirkus, Schürpf verteidigt seine Fairness

Vor allem die Roten schmerzen die Innerschweizer. Frick bekommt den Eindruck,

«dass das Schiedsrichter-Team nach dem Spielende ein schlechtes Gewissen hatte. Man sah es ihnen an.»

Fangen wir bei den zwei Platzverweisen in der Schlussphase der Partie an: In der 86. Minute versucht FCL-Aussenverteidiger Mohamed Dräger einen Ball von der Grundlinie ins Seitenaus zu schlagen, um einen Corner zu verhindern. Seine Intervention kommt etwas zu spät, die Kugel ist schon über der Linie, Bieri entscheidet zu Recht auf Eckball. Dräger macht dann eine abfällige Armbewegung in Richtung des Unparteiischen, worauf dieser dem bereits verwarnten Spieler die gelb-rote Karte zeigt. Der Deutsch-Tunesier ist nach der Partie derart in Rage, dass er sich vor den Medien erklären will: «Das war eine sehr schlechte Leistung des Schiedsrichters. Ich erwarte mehr Fingerspitzengefühl. Am Ende hat er das Spiel zum Zirkus gemacht.»

Enorme Hektik im Spiel: Schiedsrichter Alain Bieri (links) schickt Mohamed Draeger (rechts im blauen Dress) mit einer roten Karte vom Platz. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 27. August 2022)

In der 96. Minute sieht der eingewechselte Pascal Schürpf die einzige direkte rote Karte des Spiels. Nach Intervention des Video Assistant Referees (VAR) schickt Bieri den Ex-Basler Sekunden vor dem Abpfiff vorzeitig vom Feld. Für den 33-jährigen Linksfuss ist es der erste Platzverweis im 208. Match in der Super League. Lediglich 22 Verwarnungen hatte Schürpf in der Liga erhalten. Er habe dem Ref erklärt, er sei ein fairer Spieler.

«Das weiss Bieri doch»,

so Schürpf. Schon auf dem Spielfeld legte er sich noch einmal auf den Boden, zeigt, wie er beim Aufstehen zufällig mit dem Fuss Sion-Spieler Kevin Halabaku in den Unterleib trifft.

Frydek, Simani und Bucchi lassen sich von Tramezzani provozieren

Wenn es einen Platzverweis am Samstag gibt, den die Verantwortlichen des FCL akzeptieren müssten, ist es jener gegen Martin Frydek. Der Linksverteidiger will das Spiel mit einem Einwurf schnell machen. Er versucht, den im Seitenaus liegenden Ball bei der Bank der Walliser zu behändigen, doch Sion-Coach Paolo Tramezzani stellt sich Frydek in den Weg. Die beiden geraten aneinander. Es kommt zur Rudelbildung, der heissblütige Verteidiger Denis Simani eilt wie fast immer bei solchen Situationen herbei. Und natürlich ist auch Goalietrainer Lorenzo Bucchi nicht zu stoppen. Wie schon im letzten Ligaspiel vor 14 Tagen in St. Gallen (1:4) hat der römische Hitzkopf seinen Auftritt.

Im Unterschied dazu geht Bucchi diesmal auf den Gegner los, im Kybunpark war sein Opfer Samuele Campo, der wegen des Frustes über die Auswechslung ausrastete. Bis auf Campo, der sich gegen Sion ruhig verhält und Ersatzmann ist, bekommen alle aufgezählten Protagonisten eine Verwarnung – ein Sittener Betreuer nachträglich ebenfalls für eine Unsportlichkeit.

Vorfälle von St. Gallen schadeten schon FCL-Reputation

Wenige Minuten später holt sich Frydek den zweiten gelben Karton und damit die Ampelkarte nach einem harten Foul an Numa Lavanchy (42.). Luzern muss die restlichen 50 Minuten in Unterzahl bestreiten. Zum Glück hat zum Zeitpunkt von Frydeks Platzverweis FCL-Stürmer Dejan Sorgic seinen Doppelpack (2./25.) schon geschnürt. Die Luzerner bringen den 2:0-Vorsprung am Ende mit acht Spielern über die Zeit, haben in Punkto Engagement, Giftigkeit und – nicht zu vergessen – auch fussballerisch überzeugt. In der ersten Halbzeit spielen sie begeisternd, später kontern sie in Unterzahl gefällig. Sion-Goalie Heinz Lindner verhindert mehrfach das 3:0 der Gastgeber.

Doppeltorschütze Dejan Sorgic (links) lässt sich nach seinem ersten Torerfolg seit dem 19. Mai von Ardon Jashari (Nummer 6) und Denis Simani feiern. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Luzern, 27. Mai 2022)

Frick weiss: Die Vorfälle von St. Gallen haben dem Ruf seines Teams geschadet. Er findet:

«Erhalten wir für die kleinsten Dinge Rot, stört mich das schon.»

