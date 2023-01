May Meyer im Interview während dem Trainingslager in Marbella. Video: Daniel Wyrsch

Trainingslager FCL-Edeltechniker Max Meyer: «Es gibt keinen Grund, Luzern zu verlassen» Die Spielfreude ist Max Meyer (27) in Marbella anzusehen. Selbst zum Einlaufen nimmt der Spielmacher des FC Luzern den Ball mit und zeigt seine Künste. Er fühlt sich wohl in der Mannschaft, trug in Testspielen bereits die Captainbinde. Auch konditionell konnte er sich optimal vorbereiten. «Das war eine deutsche Vorbereitung», findet er. Daniel Wyrsch, Marbella Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

FCL-Spielmacher Max Meyer beweist in Marbella tagtäglich seine Spielfreude und Technik. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Max Meyer, das frühere Wunderkind des deutschen Fussballs, hat in seiner Karriere schon an einigen Trainingslagern teilgenommen. In Marbella ist er allerdings das erste Mal. «Es ist überragend hier, ein super Ort.» Der 27-Jährige liebt Destinationen, die am Wasser liegen. Vom Zuhause seiner kleinen Familie mit der Partnerin und dem zweijährigen Sohn Rio schwärmt er in den höchsten Tönen: «Ich habe noch nie so schön gelebt wie in Schenkon.» Am Sempachersee gefällt’s ihm.

Im FCL-Camp in Marbella geniesst er den Aufenthalt im Gran Hotel Guadalpin Banus, welches direkt am Strand liegt. Die Costa del Sol zeigt sich beim Interview vom Montagmittag von ihrer schönsten Seite. «Am Meer gefällt es mir natürlich ebenfalls sehr gut», bestätigt Max Meyer.

Das Trainingslager in Südspanien ist für die Spieler quasi die Entschädigung für eine äusserst harte Vorbereitung. FCL-Konditionstrainer Christian Schmidt bekam von Mario Frick freie Hand. Der Cheftrainer hält sehr viel von Schmidt, er sagte Anfang Dezember vor den ersten drei Wochen des Trainingsaufbaus: «Wir haben den besten Konditionstrainer der Schweiz.»

Nur in Deutschland gleich hart angefasst worden

Die Härte des in Korsika aufgewachsenen Franzosen Schmidt haben Meyer und dessen Teamkollegen zu spüren bekommen. Der frühere Schalke-Spieler: «Das war eine typische deutsche Vorbereitung.» Nur in seinem Heimatland sei er so geschlaucht worden wie jetzt beim FCL. «In der Premier League oder in der Türkei waren die Vorbereitungen deutlich weniger hart», sagt der Ex-Profi von Crystal Palace und Fenerbahce Istanbul.

Obwohl der «Schleifer» Schmidt auch mit den besten Technikern im Team keine Gnade kennt, fühlt sich Max Meyer sehr wohl beim FCL. Das hat zum einen mit der Mannschaft zu tun, zum anderen mit Mario Frick. «Vom ersten Tag an habe ich sein Vertrauen gespürt. Ich habe schon öfter gesagt, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Je länger die Zusammenarbeit dauert, desto stärker wird die Bindung», so Max Meyer.

Weitere Anerkennung mit der Captainbinde

In den Testspielen im Dezember gegen GC und den VfB Stuttgart trug der FCL-Spielmacher sogar schon die Captainbinde, obwohl er erst seit Ende August im Klub ist. «Ich bin noch nicht lange hier, das ist schon eine Ehre, so frühzeitig das Vertrauen zu bekommen. Captain dieser Mannschaft sein zu dürfen, macht mich stolz und glücklich», sagt er.

Bald auch in der Meisterschaft? Max Meyer trägt im Testspiel gegen den VfB Stuttgart und Alou Kuol (links) die FCL-Captainbinde. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Stuttgart, 16. Dezember 2022)

Nachdem Christian Gentner in der Winterpause seine Karriere beendete und als Leiter der Lizenzspielerabteilung zurück zum VfB Stuttgart ging, ist im Luzerner Captain-Dreierteam ein Platz frei geworden. Frick will zuerst die Mannschaft informieren, wer neben Ardon Jashari und Denis Simani künftig die Spielführerbinde bei den Blau-Weissen tragen wird. Es würde nicht überraschen, wenn der «Gente»-Nachfolger Max Meyer heissen würde. Auch in Sachen Hierarchie könnte es eine Änderung geben, falls Nummer-1-Captain Jashari eines der wohl attraktiven Angebote aus dem Ausland annehmen und den FCL verlassen sollte.

In Rio 2016 den letzten internationalen DFB-Erfolg geschafft

Übrigens war Max Meyer schon einmal Captain: Beim Olympiaturnier 2016 in Rio, wo die Deutschen erst im Final von Gastgeber Brasilien nach einem 1:1 nach 120 Minuten im Penaltyschiessen gestoppt wurden. Der damalige Finaltorschütze Meyer sagt heute zu diesem letzten internationalen Erfolg des DFB: «Im Nachhinein ist das Olympiasilber von Rio hoch zu werten.» Fürs deutsche A-Nationalteam sieht er aber schon bald wieder rosigere Zeiten kommen: «An der Heim-EM 2024 wird es wieder besser laufen.» In der Offensive findet er Deutschland nach wie vor Weltklasse.

Er selbst ist Realist genug, dass er nach vier Länderspielen zwischen 2014 und 2016 nicht mehr mit einer Rückkehr in die A-Nationalmannschaft liebäugelt. «Überhaupt nicht. Ich bin erst immer Sommer nach Luzern gekommen, um Spielpraxis zu bekommen und wieder Freude am Fussball zu finden.» Man sieht ihm den Spass an. In Marbella nimmt er den Ball sogar zum Einlaufen mit, beweist seine hervorragende Technik. Ein Gerücht, wonach der rumänische Spitzenklub Cluj ihn holen wollte, dementiert Max Meyer. Auch aus der Bundesliga gebe es keine Anfragen. Max Meyer stellt klar: «Es gibt keinen Grund, Luzern zu verlassen.».

Zweitletzter Test am Dienstag um 15 Uhr gegen Mainz FCL-Trainer Mario Frick spricht vor den letzten beiden Testspielen (Dienstag, 15 Uhr) im Marbella Football Center gegen Mainz und am Freitag in Gibraltar gegen Bochum von «Partien, die wir sehr ernst nehmen. Wir wollen wieder Rhythmus aufnehmen, nachdem wir fast einen Monat keinen Match mehr gespielt haben.» Froh ist der Liechtensteiner, dass seine Spieler stets zusätzlich motiviert seien, wenn es gegen Bundesliga-Teams geht. Beim Testkick vom Dienstag gegen Mainz (Livestream auf fcl.ch) werden zweimal 60 Minuten gespielt. «Jeder Spieler bekommt somit mindestens einen 60-minütigen Einsatz», so Frick. Das Début beim FCL gibt Mamady Diambou (20). Der defensive Mittelfeldspieler wurde von RB Salzburg ausgeliehen. Im Team von Frick fehlen die verletzten Joaquin Ardaiz, Dejan Sorgic, Noah Rupp und Jakub Kadak. Die Luzerner wollen noch einen Stürmer holen. Frick: «Wir werden alles daran setzen, damit es klappt.» Vor dem Liga-Restart gegen Zürich am Samstag nächster Woche und den nachfolgenden Partien in Basel und gegen Leader YB sagt FCL-Spielmacher Max Meyer: «Wir müssen sofort wieder punkten. Verteidigen wir wie in den Tests gegen Freiburg und den VfB Stuttgart, werden wir erfolgreich starten.»

