FCL-Profi Mo Dräger: «Nach der WM bin ich in ein Loch gefallen»

Mo Dräger gibt unserer Zeitung ein Interview in der spanischen Fünfsterne-Unterkunft des FCL, im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella. Interview: Daniel Wyrsch

Trainingslager FCL-Leistungsträger Mo Dräger verrät: «Nach der WM bin ich in ein Loch gefallen» Mohamed Dräger spielt seit einem Jahr beim FC Luzern und ist einer der Antreiber des Teams. Für den Deutsch-Tunesier verlief die WM in Katar nicht nach Wunsch, weil ihn eine Verletzung stoppte. Die Motivation hat der offensive Rechtsverteidiger aber nicht verloren. Im Gegenteil. Daniel Wyrsch, Marbella Jetzt kommentieren 08.01.2023, 19.12 Uhr

WM-Teilnehmer mit Tunesien in Katar und seit einer Woche wieder im Training beim FC Luzern – derzeit im Camp von Marbella: Mohamed Dräger. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Für Mohamed Dräger, den im Fussball alle «Mo» rufen, ist am Sonntag die erste Woche seit seiner Rückkehr zum FC Luzern zu Ende gegangen. Eineinhalb Monate war er vorher weg vom Klub, dessen Farben er seit einem Jahr trägt. Zuerst nahm der 26-jährige Freiburger mit Tunesien an der WM in Katar teil, danach folgte ein rund vierwöchiger Urlaub. Mo Dräger erlebte «die bisher längste Pause meiner Karriere». Er erzählt: «Die ersten zwei Wochen hatte ich mich in Freiburg quasi weggesperrt. Ich bin dann in ein Loch gefallen.» Es sei gut gewesen, dass er zum Verarbeiten noch einige Tage Zeit hatte, bevor in Luzern die Vorbereitung wieder losging.

Die erste WM-Teilnahme, für die sich Dräger so viel vorgenommen hatte, verlief für den Deutsch-Tunesier unglücklich. Nach dem 0:0-Unentschieden gegen Dänemark verletzte sich der offensive Rechtsverteidiger im zweiten Gruppenspiel gegen Australien am Rücken. «Eigentlich nichts Schlimmes, nur etwas Muskuläres. Die Verletzung ist inzwischen auskuriert, aber sie hat mich in Katar ausgebremst.» In der Halbzeitpause musste er Forfait geben. «Das war mit die schlimmste Entscheidung, als ich sagen musste, ich kann nicht weiterspielen.»

Australien-Niederlage schmerzt mehrfach

Zu allem Überfluss war die Partie gegen Australien für den Luzern-Profi schon davor unglücklich gelaufen. «Vorne hatte ich die Chance zum 1:0. Mit meinem Lauf in Luzern hätte ich den Ball wahrscheinlich versenkt – und dann kassierten wir im Gegenzug das 0:1. Australien, das wir unbedingt besiegen wollten, gewann mit dem Treffer das Spiel, hatte total nur zwei Torchancen», hadert Dräger.

Für den Tempospieler noch schlimmer: Er hatte die Flanke der Australier abgelenkt, die genau auf dem Kopf von Torschütze Mitchell Duke landete. «Das ist eine gute Szene, um jedem Trainer zu zeigen, dass ich defensiv in keinen Zweikampf mehr gehen sollte», sagt Dräger mit einem Augenzwinkern.

Alle würden ihm versichern, dass er an diesem kapitalen WM-Gegentreffer keine Schuld habe, sagt Dräger: «Trotzdem bin ich selbstkritisch. Ich habe die Szene noch nie am Fernseher angeguckt, aber im Kopf spielt sie sich immer wieder ab.» Beim abschliessenden 1:0-Sieg von Tunesien gegen den späteren Finalisten Frankreich musste er wegen der Blessur passen. Vier Punkte in dieser harten Gruppe trotz der Niederlage gegen Australien: Da schmerzte das Ausscheiden doppelt.

Mbappé zum FC Luzern? Beim FCL schauten sie am Samstag ungläubig auf die News aus dem Internet. Das Portal «Transfermarkt» berichtete, dass die Chancen auf einen Transfer von Superstar Kylian Mbappé (24) in die Innerschweiz gut stehen. Die Wechselwahrscheinlichkeit wurde mit 55 Prozent beziffert. Der Weltmeister von 2018 und Finalist von 2022 mit Frankreich von PSG (Vertrag bis 2025) zum FCL? Nein – Mbappé hat einen Marktwert von 180 Millionen Euro. Hinter dem Gerücht steckt wohl ein technischer Fehler. Am Sonntag führte wieder wie zuvor Real Madrid die Liste an mit 59 Prozent, die FCL-Spekulationen wurden entfernt.

Das Gute im Fussball sei, dass es immer weiter gehe. Im März ist der nächste Nationalteam-Zusammenzug. Stolz habe ihn der Halbfinaleinzug der Marokkaner gemacht. Er habe einige Spieler des nordafrikanischen Fast-Nachbarn von Tunesien in Doha kennen gelernt. «Für uns Tunesier heisst es: Nächstes WM-Ziel ist die Qualifikation für 2026.»

Mohamed Dräger im Zweikampf mit dem Dänen Joakim Maehle (rechts) an der Weltmeisterschaft. Bild: Abedin Taherkenareh/Keystone

Jetzt kann Mo Dräger den Wiederbeginn der Meisterschaft mit dem FC Luzern am Samstag, 21. Januar, zu Hause gegen den FC Zürich kaum erwarten. Er spüre, dass die Erwartungen an ihn noch grösser geworden seien. Damit habe er keine Probleme, «denn ich erwarte von mir selbst ebenfalls noch mehr». Niemand müsse sich Sorgen wegen seiner Motivation machen: «Da bin ich Profi genug.»

Offene Vertragssituation ab Sommer

Mario Frick möchte sich mit Luzern in den restlichen 20 Ligapartien klar nach oben orientieren und dazu wenn möglich Cupsieger werden. Dräger verspricht: «Ich werde alles dafür tun – der Trainer hat natürlich Recht mit seinen ambitionierten Zielsetzungen.»

In seinen 14 Saisonspielen hat der beim SC Freiburg ausgebildete Profi drei Tore erzielt und einen Assist gegeben. Auch defensiv zeigte der Spielantreiber auf rechts aussen überwiegend stabile Leistungen. Der Leihvertrag mit Nottingham Forest läuft Ende Saison aus, Luzern besitzt eine Kaufoption. Darauf angesprochen, sagt Dräger: «Meine Worte kommen von Herzen, ich fühle mich wirklich wohl in Luzern. Die Chance besteht, hier zu bleiben.» Er fügt aber hinzu: «Auf der anderen Seite habe ich den Anspruch, irgendwann wieder auf noch höherem Niveau zu spielen.»

Der FC Luzern im Trainingslager

Gute Laune bei Max Meyer in Südspanien. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Marius Mueller bei einer Flugeinlage. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Auch Talentmanager Marco Schneuwly weiss immer noch, wo das Tor steht. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Martin Frydek am trainieren. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Teamarzt Siegfried Reichenbach ist sportlich auf dem Velo unterwegs. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Auch Präsi Stefan Wolft zeigt, dass er Fussball nicht verlernt hat. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Gute Laune bei Verwaltungsrat Josef Bieri. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) Trainer Mario Frick gibt seinen Jungs Anweisungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 8. Januar 2023) David Zibung und Marius machen Kraftübungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Luuk Breedijk, Nando Toggenburger und Ronaldo Dantas Fernandes schnappen sich ein GPS-Messgerät. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Luca Jaquez schnallt sich ein GPS-Messgerät um. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Mit Spass dabei: Martin Frydek. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Die FCL-Spieler machen Dehnungsübungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Pascal Loretz wehrt einen Ball zur Seite ab. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Die perfekte Ballannahme: Luca Jaquez. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Mamady Diambou, Thibault Klidje, Marco Heer, Pascal Schürpf und Ronaldo Dantas Fernandes auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Samuele Campo dehnt das Bein von Ismajl Beka. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Max Meyer mit vollem Einsatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 7. Januar 2023) Pascal Schürpf und seine Teamkollegen bei der Arbeit. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Die Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) FCL-Trainer Mario Frick gibt seinen Spielern Anweisungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Akrobatische Einlage auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Teamarzt Siegfried Reichenbach, Spieler Max Meyer, Sportphysiotherapeut Raffael Schumacher und Spieler Samuele Campo (von links) bei der Ankunft im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) FCL-Trainer Mario Frick kommt im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella an. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) In diesem Fünf-Sterne-Hotel logiert der FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023) Luca Jaquez (hinten) und Leny Meyer im Flughafen in Malaga. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Ex-FCL-Spieler Remo Arnold reist seinen Mannschaftskollegen nach, da er beim offiziellen Hinflug des FC Winterthur noch erkältet war. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Gut gelaunt im Flughafen Malaga: Joaquin Ardaiz, Dejan Sorgic und Samuele Campo (von links). Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Auf dem Weg in Richtung Hotel am Flughafen Malaga (von links): Denis Simani, Ismajl Beka, Ardon Jashari, Vaso Vasic, Luca Jaquez und Noah Rupp. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Gut gelaunt im Flugzeug (von links): Samuele Camp, Ismajl Beka und Denis Simani. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Ardon Jashari im Flugzeug nach Spanien. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Auch Dejan Sorgic reist mit ins Trainingslager. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Mit Tablet und Kopfhörer: Mohamed Dräger. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Mit einem Swiss-Flug in der Economy Class gehts nach Marbella. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 6. Januar 2023) Torhüter Pascal Loretz am Flughafen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Wartet in Zürich auf den Flug: Asumah Abubakar. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 6. Januar 2023) Frühmorgens besteigt Lorik Emini den Gössi-Car vor der Swissporarena. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Pius Dorn steigt in Luzern in den Car, der ihn nach Zürich Flughafen bringt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Auch Torhüter Marius Müller hat seinen Koffer gepackt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Das Gepäck von Marius Müller wird im Anhänger verstaut. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023)

