Trainingslager FCL-Sportchef Remo Meyer über den Frontalangriff im Herbst von Bernhard Alpstaeg: «Das Wichtigste ist, ich bin mit mir im Reinen» Remo Meyer hatte sich seit dem vernichtenden «Sonntags-Blick»-Interview von Bernhard Alpstaeg Anfang Oktober aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im FCL-Trainingslager in Marbella steht der Sportchef den Medien erstmals wieder Red und Antwort. Er sagt offen, wie schwierig der Herbst für ihn war. Daniel Wyrsch, Marbella Jetzt kommentieren 10.01.2023, 16.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Sportchef Remo Meyer gibt im Trainingslager in Marbella Auskunft – erstmals seit mehr als drei Monaten stellt er sich den Fragen der Medien. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 10. Januar 2023)

Trotz des öffentlichen Frontalangriffs von Aktionär Bernhard Alpstaeg in einem Zeitungsinterview von Anfang Oktober ist FCL-Sportchef Remo Meyer monatelang ruhig geblieben. Der 42-jährige Luzerner hatte sich quasi selbst einen Maulkorb auferlegt, wollte auf die massiven Vorwürfe des 77-jährigen Swisspor-Patrons gar nicht erst eingehen. «Das war ein bewusster Entscheid, um mich zurückzuhalten», sagt Meyer am Dienstagmorgen im FCL-Trainingslager in Marbella. Er sitzt ruhig, aber aufmerksam auf der Terrasse des Gran Hotel Guadalpin Banus, wo die Mannschaft und der Staff untergebracht sind.

Erstmals seit mehr als drei Monaten stellt sich Remo Meyer den Fragen. Vor Ort im Camp sind zu diesem Zeitpunkt lokale Reporter aus Luzern: ein Journalist von Radio Pilatus/Tele 1 und der Schreibende. «Die ganze Geschichte ist traurig gewesen für mich und den ganzen Klub», sagt Meyer. Er habe versucht, sich aufs Wesentliche zu fokussieren: auf den Fussball, auf den Sport, auf seine Zuständigkeiten im Verein.

Der Sportchef stand unfreiwillig am Ursprung des FCL-Machtkampfs zwischen Alpstaeg und der Klubführung. Meyer hatte im Juni mit dem im eigenen Nachwuchs gross gewordenen Juwel Ardon Jashari vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2026 verlängert. Alpstaeg wollte, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler die Bildrechte via Mittelsmann Giacomo Petralito an seine im August gegründete BA Sport AG für eine sechsstellige Summe abtrat.

Meyer bekommt die Wut von Alpstaeg zu spüren

Jashari und sein Berater Agron Krasniqi lenkten nicht ein. Worauf Alpstaeg wütend auf Meyer wurde. Von diesem verlangte er, dass er den Kontakt mit Krasniqi abbricht, keine Spieler mehr von diesem Berater verpflichtet. Der in Kriens wohnhafte Krasniqi war viele Jahre als Scout im europäischen Fussball tätig. Er hatte bis im vergangenen Sommer, als er Berater von Jashari wurde, unter anderem ein Mandat des FC Barcelona.

Der 44-jährige Krasniqi bekam in der Folge ein durch Alpstaeg durchgesetztes Stadionverbot, er durfte sich nicht einmal mehr in der Nähe der Swisspor-Arena aufhalten. Ehe der FCL aus mangelnden rechtlichen Gründen dieses Verbot wieder aufhob. Doch gleichzeitig stieg der interne Druck auf Meyer massiv. Alpstaeg wollte den sportlichen Leiter weghaben. Allerdings stellten sich Präsident Stefan Wolf und der gesamte Verwaltungsrat quer. Meyer, der seit Juni 2017 im Amt ist, blieb.

Quelle: Daniel Wyrsch

Weil sich der damalige Mehrheitsaktionär Alpstaeg nicht durchsetzen konnte, kam es überhaupt zu diesem Interview im «Sonntags-Blick» vom 2. Oktober, für welches sich Alpstaeg am Montag dieser Woche sogar entschuldigte. Der schwerreiche Patron der Baudämmstoffe-Produzentin Swisspor AG stellte den Sportchef wie auch Wolf als faul und nicht demütig hin, beklagte sich auch noch über Meyers lange Haare. Die damaligen persönlichen Angriffe bezeichnete Bernhard Alpstaeg nun in einem Interview mit unserer Zeitung als Fehler.

Mit diesen Dingen konfrontiert, antwortet Meyer: «Das Wichtigste ist, ich bin mit mir im Reinen. Ich bin schon längere Zeit da, weiss, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist für mich zentral.» Aber natürlich habe er Mühe gehabt, mit solchen Äusserungen in der Öffentlichkeit konfrontiert zu werden. Es sei ihm nicht immer einfach gefallen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Mehrheitlich sei es ihm aber gelungen.

Trotz des Machtkampfs eine solide Vorrunde gespielt

Trotz aller Unruhen spielte der FC Luzern in den bisher 16 Spielen eine solide Hinrunde. Mit 20 Punkten stehen die Zentralschweizer auf Platz 6. Angesichts der fast schon traditionellen Schwierigkeiten des FCL im Herbst ist die Ausgangslage für den zweiten Saisonteil ab dem 21. Januar fast schon als komfortabel zu bezeichnen. Meyer findet es schade, «dass uns in den letzten Wochen vor der Pause etwas die Kraft gefehlt hat. Sonst hätten wird drei bis sechs Punkte mehr auf dem Konto.» Für die Rückrunde strahlt er aber Zuversicht aus: «Wir sind sehr überzeugt von der Mannschaft, ausser vor Leader YB müssen wir uns vor keinem Team verstecken.»

Mit dem defensiven Mittelfeldspieler Mamady Diambou hat Meyer bisher einen Transfer getätigt. Der 20-Jährige ist leihweise von RB Salzburg verpflichtet worden. Ausserdem wollen der Sportchef und Trainer Mario Frick einen «echten Knipser» holen.

Jashari soll bis Sommer bleiben

Der Schweizer WM-Debütant Jashari hat inzwischen Begehrlichkeiten bei mehr als einem halben Dutzend europäischer Klubs geweckt. Meyer winkt allerdings ab, wenn es darum geht, das Eigengewächs bereits ziehen zu lassen. Er sagt: «Ich halte es nicht für realistisch, dass in der Winterpause jemand unsere finanziellen Rahmenbedingungen erfüllt und das sportliche Projekt für den Spieler auch noch passt.» Jashari sei ein zentraler Spieler für Luzern und Captain der Mannschaft. Meyer und der FCL wollen das Juwel mindestens bis zum Sommer behalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen