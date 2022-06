Transfer-Ticker FC Luzern Zurückhaltende Basler Reaktion auf die FCL-Anfrage für Palacios – vorläufig erhält der Argentinier keine Freigabe Unsere Partnerzeitung bei CH Media konnte beim FC Basel nachfragen, wie die Verhandlungen mit dem FC Luzern um Matias Palacios stehen. Innenverteidiger Serkan Izmirlioglu ist wiederum auf dem Weg, in die FCL-Geschichte einzugehen. Und Varol Tasar steht wohl vor dem Abgang. Daniel Wyrsch 28.06.2022, 14.53 Uhr

Matias Palacios im Trainingslager des FC Basel. Noch steht nicht fest, ob die Bebbi den hochbegabten Argentinier ziehen lassen. Bild: Andy Müller/Freshfocus (Gmund, 24. Juni 2022)

Unsere Partnerzeitung bz Basel hat Folgendes zu den Verhandlungen zwischen Luzern und Basel bei den FCB-Entscheidungsträgern in Erfahrung gebracht: «Der FC Basel hat die offizielle Anfrage des FC Luzern für eine Leihe des 20-jährigen Argentiniers Matias Palacios zunächst einmal abgelehnt. Zwar sei es wichtig, dass der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison zu Spielzeit kommt. Doch noch lässt sich der FCB die Türe offen, weil dies auch in Basel der Fall sein könnte. Darum wollen die Basler Entscheidungsträger bei Palacios noch etwas warten, ehe eine Entscheidung getroffen wird.» Ein Verkauf stehe nicht zur Diskussion. «Falls der hoch veranlagte Argentinier abgegeben wird, dann nur per Leihe», schreibt die bz Basel.

Wechselt Izmirlioglu ohne FCL-Pflichtspieleinsatz nach Bellinzona?

Das Tessiner News-Portal tio.ch schreibt derweil, dass Serkan Izmirlioglu eine mögliche Zukunft beim Challenge-League-Aufsteiger AC Bellinzona hat. Der 23-jährige Innenverteidiger war im Winter vom FC Wil zum FC Luzern gewechselt. Nur vier Mal schaffte es der Frauenfelder ins Kader, er spielte keine einzige Minute von 18 Liga- sowie zwei Cupspielen. Sollte Izmirlioglu nach Bellinzona wechseln, dann geht er als wahrscheinlich erster Profi in die FCL-Historie ein, der keine Pflichtspielminute für die Innerschweizer absolvierte – obwohl er fit war und am Training teilnahm.

Klappt diesmal der Wechsel von Tasar in die Türkei?

Bereits Ende Januar spekulierte man über einen Transfer von Varol Tasar in die türkische Süper Lig. Damals war die Rede von Kayserispor. Nun steht der Luzerner Angreifer mit deutschem und türkischem Pass gemäss dem türkischen Medium «Sporun Dibi» vor einem Wechsel zu Giresunspor. Der Klub belegte letzte Saison in der Süper Lig Platz 16. Tasars Karten beim FCL sind seit längerer Zeit schlecht, da er als typischer Flügelspieler nicht zum Rautesystem unter Mario Frick passt. Tasar wechselte vor zwei Jahren von Servette Genf nach Luzern, letzten Sommer wurde eine Ablöse von rund 400'000 Franken an die Genfer fällig. Der Offensivmann hat beim FCL noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2024.