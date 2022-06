Transfermeldung Verträge verlängert: Martin Frydek, Christian Gentner und Vaso Vasic bleiben beim FC Luzern Beim FCL sind weitere Personalien geklärt – und ein 17-jähriger Aussenverteidiger unterschreibt seinen ersten Profivertrag. Martin Messmer, René Meier 09.06.2022, 17.08 Uhr

Während die Spieler des FCL nach dem Ligaerhalt ihre wohlverdienten Ferien geniessen, muss Sportchef Remo Meyer arbeiten. Das Team für die kommende Saison will zusammengestellt sein. Nun kann er drei weitere Personalfragen ad acta legen:

Martin Frydek Bild: Martin Meienberger (Luzern, 9. Juni 2022)

Linksverteidiger Martin Frydek bleibt in Luzern und hat für weitere zwei Saisons bis 2024 unterschrieben. Frydek ist seit 2021 in Luzern. Zuvor spielte er fünf Jahre für den tschechischen Traditionsverein Sparta Prag. Für seine Leistung in der abgelaufenen Saison erhielt Frydek von der Sportredaktion der Luzerner Zeitung die Note 4,5, die so begründet wurde: «Nach einer eher schwachen Vorrunde steigerte sich der Tscheche zusammen mit der Mannschaft. Frick gab ihm neue Inputs in der Offensive (Stichwort Standards). Aber auch in der Defensive machte er den Job besser.» Frydek wird also am nächsten Montag auf der Allmend zum Training erscheinen. Sportchef Remo Meyer sagt es so: «Martin hat uns von Anfang an mit seinen Qualitäten auf dem Platz überzeugt. Er ist zudem ein herausragender Teamplayer, welcher innerhalb der Mannschaft enorm geschätzt wird und entsprechend freuen wir uns auch weiterhin auf seine Dienste zählen zu können.»

Christian Gentner Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 19. März 2022)

Um ein Jahr verlängert wurde der Vertrag mit Christian Gentner. Der 36-jährige Deutsche stiess auf die vergangene Saison hin zum FCL. Diese Zeitung gab ihm für die vergangene Saison die Note 4. Die Bilanz: «Als Königstransfer zusammen mit Holger Badstuber im vergangenen Sommer zum FCL geholt, konnte der alternde Ex-Bundesliga-Star nichts mehr reissen. Als intelligenter, erfahrener Teamplayer half er, wo er konnte».

«Wir sind glücklich, konnten wir mit einem erfahrenen Spieler wie Christian um ein weiteres Jahr verlängern», wird FCL-Sportchef Remo Meyer in einer Mitteilung zitiert. «Er hat eindrücklich gezeigt, dass er mit seiner Erfahrung und seinem grossen sportlichen Ehrgeiz eine Mannschaft führen kann und entsprechend einen grossen Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft während der Rückrunde hatte.»

Vaso Vasic Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (8. August 2021)

Ebenfalls verlängert wurde der Vertrag von Torhüter Vaso Vasic. Vasic bestritt in der abgelaufenen Saison 15 Partien für den FC Luzern. Der neue Vertrag von Vaso Vasic läuft bis zum 30. Juni 2024. Er wird auch zukünftig Teil des Torhüterteams des FC Luzern sein. Für die vergangene Saison erhielt Vasic die Note 5: «Während Stammgoalie Müller verletzt war, kam der erfahrene Aargauer zu insgesamt 15 Pflichtspieleinsätzen. Er erfüllte seinen Job nach Startproblemen zur vollen Zufriedenheit, blieb als Nummer zwei immer ruhig und positiv.» Remo Meyer sagt: «Wir sind glücklich, einen Torhüter mit den Qualitäten von Vaso in unserem Team zu haben. Er füllt seine Rolle im Torhüterteam mit enorm viel positiver Energie aus und ist jederzeit bereit, wenn es ihn braucht.»

Seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat Leny Meyer. Der 17-jährige Aussenverteidiger konnte bereits in den vergangenen Monaten im Kader der ersten Mannschaft mittrainieren und so erste Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln. Mit seinem ersten, bis zum 30. Juni 2025 gültigen Vertrag wird Leny Meyer nun die Möglichkeit erhalten, sich in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. «Leny erhält die Chance, seine gute Entwicklung der letzten Jahre auf höchster Stufe weiterzuführen», sagt FCL-Sportchef Remo Meyer.

Den Fokus auf den Ball gerichtet: Leny Meyer. Bild: Martin Meienberger (Luzern, 8. Oktober 2021)

Für Sportchef Meyer dürfte die Arbeit schon in diesen Tagen weitergehen. Zum Beispiel soll der FCL am Schaffhausen-Stürmer Joaquin Ardaiz dran sein. Vom gleichen Klub könnte Serge Müller nach Luzern wechseln. Möglicherweise führt Meyer auch Verhandlungen mit Ex-Lausanner Cameron Puertas. Im Mittelfeld ist für Meyer der Handlungsbedarf besonders hoch, weil Filip Ugrinic (zu YB) und Marvin Schulz (zu Holstein Kiel/2. Bundesliga) zu ersetzen sind – beides Leistungsträger in der Rückrunde, die dem FCL den Ligaerhalt brachte. Eine Personalfrage stellt sich für Meyer nicht mehr: Patrick Pflücke, der ehemalige Mainzer und Dortmunder, wechselt nach Genf zu Servette statt nach Luzern.