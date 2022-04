FC Luzern Trotz Abwehrtief und Sturmflaute baut der FCL auf seine Moral – Trainer Frick: «Wir haben eine sehr gute Energie» Der FC Luzern steckt sieben Spieltage vor Saisonende auf dem Barrageplatz fest: Eine Statistik spricht aber für das Team von Mario Frick. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.04.2022, 18.23 Uhr

FCL-Stürmer Dejan Sorgic (links) vergibt eine der erstklassigen Chancen gegen GC. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 9. April 2022)

Das hat es seit der Datenerfassung der Super League in der Saison 2007/08 noch nie gegeben: Eine Mannschaft, die viermal in einer Spielzeit einen 0:2-Rückstand egalisiert. Dem FC Luzern ist diese Aufholjagd in den letzten fünf Partien gleich dreimal gelungen; je zum 2:2-Endstand glich das Team von Mario Frick in den Schlussminuten gegen YB, Lugano und GC aus. Im zweiten Saisonmatch war dieses Kunststück bereits gegen St. Gallen geglückt, damals stand noch Fabio Celestini in der FCL-Coachingzone.

Inzwischen sind solche Efforts fast schon Programm. Allerdings ist es nicht so, dass die FCL-Profis Gefallen daran gefunden hätten. Offensivmann Filip Ugrinic moniert am Samstag in Zürich nach dem vermeintlichen Schlüsselspiel um den Barrageplatz gegen GC:

«Einmal mehr haben wir die ersten beiden Gegentore hergeschenkt, erst ab der 60. Minute kamen wir richtig ins Spiel und haben noch ein Unentschieden erkämpft. Aber ein Punkt ist in unserer Situation zu wenig.»

Nur der FC Basel spielt öfter Unentschieden

Man könnte generell sagen: Der FCL spielt zu oft Unentschieden. Mit zwölf hat er die zweitmeisten Remis der Liga. Eine Punkteteilung mehr auf dem Konto hat der FC Basel, der damit seine Chancen auf den Meistertitel stark dezimierte.

Für die Luzerner geht es gar um Sein oder Nichtsein in der Liga. So sehr diese Comebacks mit spät erzielten Toren für die Einstellung und die konditionelle Verfassung der Mannschaft sprechen, haben die Luzerner in der Gesamtrechnung zu wenige Siege und Zähler geholt. Mit vier Siegen belegt der FCL den zweitletzten Platz, nur Schlusslicht Lausanne hat mit drei noch weniger Vollerfolge bejubelt.

Sieben Gegentore in den letzten drei Partien

Die achtplatzierten Grasshoppers haben zwei Siege mehr als Luzern – und nach dem Direktduell immer noch einen Vorsprung von fünf Punkten sowie ein Plus von 16 Toren gegenüber den neuntrangierten Innerschweizern. Die Frick-Mannschaft steckt sieben Spieltage vor dem Saisonende auf dem Barrageplatz fest. Sorgen bereitet die Defensive, die in den letzten drei Spielen sieben Gegentore zuliess. Speziell im Abstiegskampf und in einer allfälligen Barrage mit Hin- und Rückspielen gegen den Zweiten der Challenge League wäre eine sattelfeste Verteidigung Gold wert.

Mario Frick sagt, angesprochen auf die durchlässige Abwehr mit sieben kassierten Goals in drei Partien:

«Natürlich sind es viele Gegentore, die alle zu verhindern gewesen wären. Gerade, wenn du in der Tabelle unten drin stehst, werden die Fehler bestraft.»

Luzern-Coach Mario Frick feuert seine Mannschaft für die letzten sieben Meisterschaftsspiele an. Das Bild wurde im Heimspiel gegen Lugano aufgenommen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Und: «Trotz allem sehe ich unsere Entwicklung positiv, weil wir in den Spielen zurückkommen. Wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg, haben eine sehr gute Energie.» Der FCL-Coach macht nach dem GC-Match darauf aufmerksam, dass er von 4-4-2 mit Raute auf ein 4-2-4-System umgestellt habe: «Wir spielten mit vier gelernten Stürmern, das Risiko ist belohnt worden.»

Frick findet, es sei nicht der Moment, um zu analysieren, «dass wir zu viele Gegentore bekommen – das ist mir schon bewusst».

«Die Moral der Mannschaft ist intakt, das ist mir das Wichtigste.»

Das andere grosse Manko des FCL Ausgabe 2021/22 ist die Ineffizienz. Die eingewechselten Asumah Abubakar und Verteidiger Silvan Sidler schossen spektakuläre und technisch anspruchsvolle Treffer, dafür aber vergeigten die Sturmpartner von «Abu», Marko Kvasina und Dejan Sorgic, erstklassige Chancen aus kurzer Distanz. Frick:

«Das ist ein Problem, das uns schon längere Zeit verfolgt. Kvasina macht den Ball sonst eigentlich blind mit dem Kopf rein. Momentan klappt’s nicht, aber herumzujammern hilft nichts.»

Frick hofft auf Besserung gegen St. Gallen

Mit Blick auf die kommende Begegnung vom Ostermontag (14.15 Uhr) zu Hause gegen St. Gallen sagt Frick: «Ich hoffe, wir machen es nächstes Mal besser und sind effizienter.»

Eine bessere Chancenauswertung und eine solidere Defensive sind notwendig, um gegen die erfolgreichste Mannschaft der Rückrunde zu reüssieren. Zusätzliche Punkte darf der FCL nicht verschenken, will er die Saison doch noch auf dem rettenden Platz 8 abschliessen.

