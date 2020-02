Der FC Luzern verpflichtet Innenverteidiger Marco Bürki

Von Zulte Waregem aus der höchsten belgischen Liga wechselt der 26-jährige Berner Marco Bürki per sofort in die Innerschweiz. Er hat am Dienstag in Luzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben.